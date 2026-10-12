La MLS alista la ofensiva para convertir a Harry Kane en su nuevo ’10’ estelar

Garber abrió la puerta a la llegada del capitán inglés, pero su futuro inmediato apunta a seguir en el Bayern

Harry Kane Es Un Histórico De Inglaterra | Chandan Khanna | AFP

La MLS que en meses recientes lideró la conversación sobre fichajes internacionales con llegadas como la de Antoine Griezmann con el Orlando City o la del delantero polaco Robert Lewandowski con el Chicago Fire, quiere convertir a Harry Kane en su próxima gran figura internacional.

El comisionado Don Garber ha reconocido públicamente su deseo de ver al delantero inglés en el fútbol estadounidense, una posibilidad que refleja la ambición de la liga por atraer estrellas capaces de elevar su nivel deportivo y ampliar su impacto comercial.

Sin embargo, el interés no equivale a una negociación avanzada: Kane continúa vinculado al Bayern Múnich y las informaciones más recientes apuntan a conversaciones para extender su contrato.

El atractivo del capitán de Inglaterra en el Mundial 2026 va más allá de su capacidad goleadora. Kane combina definición, juego de espaldas, lectura de espacios y una visión que le permite participar en la construcción ofensiva. Es un delantero capaz de finalizar las jugadas, pero también de habilitar a sus compañeros, un perfil que podría convertirlo en el eje de cualquier proyecto ambicioso de la Major League Soccer.

La pregunta ya no es solamente si Kane podría jugar algún día en Estados Unidos, sino qué tendría que ofrecer la MLS para competir por una figura que todavía puede rendir al máximo nivel en Europa.

La postura oficial de la MLS ante la figura de Kane

En declaraciones recogidas por medios deportivos, Garber describió una eventual llegada de Kane como la culminación de una ambición que la liga persigue desde hace años: conseguir que figuras de primer nivel consideren Estados Unidos como un destino atractivo mientras todavía tienen fútbol para competir al máximo. El comisionado destacó que Messi demostró que ese objetivo era posible.

La situación contractual, sin embargo, invita a la cautela. Kane tiene vínculo con el Bayern hasta junio de 2027 y las informaciones más recientes señalan que ambas partes están cerca de acordar una renovación que podría extenderlo hasta 2029. Por ahora, la MLS tiene una puerta abierta en el discurso del jugador, pero no una transferencia inminente.

El modelo Beckham-Messi: cómo la liga convence a las superestrellas

Para entender el interés por Kane hay que mirar dos etapas de la MLS. David Beckham llegó a LA Galaxy en 2007 y ayudó a cambiar la percepción internacional de la competición. Su fichaje demostró que una estrella mundial podía elegir Estados Unidos sin que eso significara necesariamente el final de su carrera deportiva.

Años después, la llegada de Messi al Inter Miami elevó esa estrategia a otra dimensión. Su impacto deportivo y comercial convirtió al club en un escaparate global y reforzó la idea de que la MLS puede ofrecer un proyecto atractivo, con estadios modernos, exposición internacional y una experiencia distinta a la de las grandes ligas europeas. Garber atribuyó a ambos futbolistas un papel fundamental en la evolución de la competición.

Kane encajaría en ese modelo por su reconocimiento mundial y su capacidad para atraer audiencias. Además, el inglés ha hablado de la posibilidad de jugar algún día en la MLS y de explorar, más adelante, su interés por el fútbol americano como pateador. Esa combinación podría hacer de Estados Unidos una alternativa para una etapa futura de su carrera, aunque no establece una fecha para el cambio.

Destinos probables: qué franquicias podrían competir por Kane

Por ahora, no existe un equipo confirmado como candidato ni información pública suficiente para afirmar qué franquicia tiene el presupuesto disponible para ficharlo. Inter Miami y LA Galaxy representan ejemplos del modelo de grandes estrellas, pero señalarlos como destinos concretos sería adelantarse a los hechos.

La operación también dependería de las reglas salariales de la MLS. Los clubes pueden utilizar plazas de jugador designado para incorporar futbolistas cuyos salarios y costos superen el límite presupuestario ordinario, pero cada franquicia debe ajustar su plantilla y asumir el gasto correspondiente. Un delantero del perfil de Kane exigiría una inversión considerable y un proyecto deportivo convincente.

La MLS ya expresó su deseo. El siguiente paso, si algún día se abre la oportunidad, será convertir ese interés en una propuesta capaz de competir con el Bayern. Kane es hoy una aspiración de alto impacto, no un fichaje anunciado.

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