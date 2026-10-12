Lakers y Warriors: las historias que conectan a los latinos con la NBA

Figuras de ambos equipos como Kobe Bryant y Juan Toscano-Anderson dejaron huella entre los aficionados latinos con historias que unen el básquetbol, el orgullo hispano y la identidad cultural

Lakers y Warriors tienen gran afición latina /Ezra Shaw / Getty Images via AFP

Elegir entre Los Angeles Lakers y Golden State Warriors no siempre depende de los títulos, las estrellas o los resultados. Para muchos aficionados latinos, apoyar a uno de estos equipos de la NBA también significa identificarse con una ciudad, recordar a un jugador que marcó una época o encontrar referentes que reflejen sus raíces. En California, esa rivalidad tiene una dimensión cultural que va más allá de la cancha.

No existe un dato certero que permita afirmar cuál de las dos franquicias tiene más seguidores latinos. Sin embargo, las historias de sus protagonistas y las iniciativas de los equipos muestran dos formas distintas de acercarse a esta comunidad. Los Lakers han cultivado una relación especial con el público hispano de Los Ángeles, mientras que los Warriors encontraron en Juan Toscano-Anderson un símbolo de representación latina, particularmente con los mexicanos.

Lakers: Kobe Bryant encontró una conexión con los latinos

La relación de los Lakers con sus aficionados latinos tiene uno de sus capítulos más recordados en Kobe Bryant. Su legado no se construyó únicamente con campeonatos y actuaciones memorables. Aprender español le permitió comunicarse directamente con muchos seguidores, conceder entrevistas en su idioma y expresar su agradecimiento sin intermediarios.

Bryant reconoció públicamente la importancia de ese vínculo. Después del último partido de su carrera, explicó que los aficionados latinos estuvieron entre quienes más lo acogieron cuando llegó a Los Ángeles. Ese cariño fue una de las razones que lo motivaron a aprender el idioma, un gesto que fortaleció su conexión con una comunidad fundamental para la identidad de la ciudad.

Los Lakers también han trasladado esa cercanía al entorno digital. En julio de 2023, la franquicia anunció la creación de canales oficiales de redes sociales en español para compartir noticias, cobertura de partidos y contenido detrás de cámaras. La iniciativa buscaba estrechar la relación con los aficionados hispanos, tanto en Los Ángeles como en el resto de Latinoamérica y otros mercados internacionales.

Warriors: Juan Toscano-Anderson llevó el orgullo mexicano a la NBA

Golden State representa otra historia de identificación cultural. Juan Toscano-Anderson nació y creció en Oakland, tiene raíces mexicanas y construyó parte de su trayectoria profesional en el baloncesto de México antes de llegar a la NBA. Su historia ha conectado a dos lugares unidos por una comunidad que mantiene vivas sus tradiciones a ambos lados de la frontera.

Durante su etapa con los Warriors, el alero habló sobre el respaldo que recibía de aficionados mexicanos y de personas de origen mexicano que viven en Estados Unidos. Para muchos seguidores, verlo competir al máximo nivel significaba encontrar una figura con la que podían identificarse, no solo por su desempeño deportivo, sino también por su historia familiar y cultural.

El campeonato de Golden State en 2022 amplificó esa conexión. Toscano-Anderson formó parte del equipo que conquistó el título de la NBA y se convirtió en una figura de especial relevancia, particularmente para los aficionados mexicanos. Su paso por los Lakers también añadió una curiosidad a esta rivalidad.

Dos franquicias, distintas maneras de conectar con los latinos

La rivalidad entre Lakers y Warriors combina tradición y éxito reciente. Los angelinos construyeron buena parte de su identidad alrededor de leyendas como Kobe Bryant, mientras que Golden State cambió el panorama de la NBA con Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green, protagonistas de cuatro campeonatos entre 2015 y 2022.

Sin embargo, para el aficionado latino, la elección no tiene por qué responder a una sola razón. Algunos pueden mantener una lealtad familiar hacia los Lakers; otros encontraron en los Warriors un equipo con el que conectaron durante la era de Curry o a través de la historia de Toscano-Anderson. También hay seguidores que valoran a ambas franquicias por motivos diferentes.

La geografía influye, pero no lo explica todo. Al final, Lakers o Warriors es una elección que también puede hablar de identidad, memoria y pertenencia. ‘Black Mamba’ encontró una manera de acercarse a sus aficionados hablando su idioma; Toscano-Anderson mostró que las raíces mexicanas también tienen un lugar en la historia de Golden State. Dos caminos distintos para vivir una rivalidad que, entre los latinos, se juega tanto en la cancha como fuera de ella.

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