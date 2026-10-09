Canelo Álvarez quiere inaugurar el nuevo estadio del Atlas con una pelea en 2030

El boxeador mexicano busca regresar a Guadalajara para pelear en la nueva casa de los Zorros, que tendrá capacidad para 40 mil aficionados

Atlas respondió a las intenciones del tapatío | Getty Images via AFP | Atlas

Saúl Álvarez quiere inaugurar con una pelea el nuevo estadio del Atlas, cuya apertura está prevista para 2030. El boxeador tapatío dio a conocer su deseo durante la presentación del proyecto, realizada el miércoles 7 de octubre, y dejó abierta la posibilidad de regresar a Guadalajara para combatir en la futura casa de su equipo.

El mexicano participó mediante un video grabado en España, donde se prepara para enfrentar a Christian Mbilli el próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita. “Me gustaría ser el primero en estrenarlo, me gustaría tener una pelea ahí, sería un sueño hecho realidad, así que veremos qué pasa en el futuro. Eso es lo que sueño y quizás se pueda lograr”, declaró.

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Álvarez también felicitó al club por el anuncio de su nuevo inmueble. “Estoy muy sorprendido con lo que van a hacer, con el estadio que van a construir para el Atlas. Se lo merecen. Bienvenidos a la Catedral del Triunfo”, señaló el excampeón indiscutido de peso supermediano.

El club respondió al deseo del pugilista a través de sus redes sociales y le abrió las puertas para disputar una pelea en su nuevo estadio. “Por supuesto que serás invitado de honor para la inauguración de nuestra nueva casa, Canelo. Y claro que tendrás una pelea con tu gente”.

Por supuesto que serás invitado de honor para la inauguración de nuestra nueva casa, Canelo 🤝



Y claro que tendrás una pelea con tu gente 😉https://t.co/PPbLK9UuOK#ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel pic.twitter.com/Ev20HRrNN7 — Atlas FC (@AtlasFC) October 9, 2026

¿Cómo será el nuevo estadio del Atlas?

El recinto se construirá en terrenos de la Universidad de Guadalajara, en la zona de Los Belenes, Zapopan. El proyecto fue presentado por Grupo PRODI y contempla una inversión aproximada de cinco mil millones de pesos, además de una capacidad para 40 mil espectadores. La sede también recibirá los partidos de Leones Negros.

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La inauguración está prevista para enero de 2030, siempre que se cumplan los plazos de construcción. Canelo tendría 39 años en esa fecha y cumpliría 40 el 18 de julio. Hasta ahora, no existe un acuerdo para organizar el combate ni una fecha confirmada para su realización.

El último antecedente del jalisciense peleando en México ocurrió el 6 de mayo de 2023, cuando derrotó por decisión unánime al británico John Ryder en el Estadio Akron, casa de Chivas, histórico rival del Atlas. Aquella función representó su regreso al país después de casi 12 años sin presentarse ante la afición mexicana.