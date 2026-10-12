El pivote del “Vasco”: cómo Aguirre potenciará a Guido Rodríguez en Mestalla

El técnico mexicano busca reconstruir al Valencia y encuentra en el campeón del mundo argentino un aliado clave en LaLiga

Guido Rodríguez será pieza clave del Valencia de Aguirre | J. Jordan | AFP

Después de la extensa fecha FIFA que durante los inicios del mes de octubre detuvo la mayor parte del fútbol en el mundo, Javier Aguirre debutó como entrenador del Valencia que necesita resultados para salir del bache, pero también una identidad que le permita salir de la zona baja de LaLiga.

En ese desafío que presenta para Javier Aguirre cumplir con la misión, el mediocampista argentino Guido Rodríguez puede convertirse en el eje de la mitad de la cancha y en la pieza que conecte la disciplina defensiva del entrenador mexicano con una ofensiva más dinámica.

El argentino, campeón del mundo en Qatar 2022 con Messi y compañía, aporta experiencia, capacidad de recuperación y lectura táctica en un equipo que comenzó la temporada con dificultades para sostener sus ventajas y proteger su portería. El reto del Vasco Aguirre será aprovechar esas cualidades para devolverle equilibrio a un conjunto que necesita sumar puntos cuanto antes.

El primer examen de Aguirre dejó una señal de lo que pretende construir. El empate del Valencia 2-2 ante el Racing de Santander mostró que el cuadro naranjero puede generar peligro, pero también evidenció problemas para controlar los momentos de presión rival.

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La solución no pasa únicamente por defender más cerca de su área: requiere que los mediocampistas ocupen mejor los espacios y ayuden a evitar que cada pérdida se convierta en una ocasión en contra.

El recorrido que avala la jerarquía de Guido Rodríguez

Guido Rodríguez conoce distintos escenarios de exigencia. Su formación en Argentina y su paso por el América de la Liga MX le permitieron consolidarse como un mediocentro especializado en recuperar balones, cerrar líneas de pase y ofrecer una salida segura. En México ganó títulos y se convirtió en una referencia de la contención azulcrema.

Su etapa en el Real Betis confirmó que podía trasladar ese perfil a una de las ligas más competitivas de Europa. Entre 2020 y 2024 disputó 173 encuentros oficiales con el conjunto verdiblanco y formó parte del equipo que conquistó la Copa del Rey en 2022. Después de su paso por el West Ham United, su regreso al fútbol español le ofrece la oportunidad de volver a desempeñar un papel central.

La experiencia internacional también pesa. Haber ganado el Mundial y dos ediciones de la Copa América con Argentina respalda su autoridad dentro del vestuario. En Valencia, esa jerarquía puede ser tan importante como sus recuperaciones: el equipo necesita jugadores capaces de mantener la concentración cuando los partidos se complican.

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La pizarra de Aguirre: orden defensivo y equilibrio en el mediocampo

La idea del entrenador mexicano contempla un mediocampo con funciones complementarias. Guido Rodríguez puede encargarse de las coberturas, los duelos físicos y la protección de la zona frontal, mientras Pepelu asume una mayor responsabilidad en la distribución. Por delante, Javi Guerra tendría libertad para conducir, incorporarse al ataque y buscar conexiones con los delanteros.

Este reparto de tareas permitiría reducir los espacios entre la defensa y el centro del campo, uno de los problemas que condicionaron al Valencia en el arranque del torneo. Si Guido logra anticipar los avances rivales y Pepelu ofrece una salida limpia, el equipo podría defender con mayor orden sin renunciar a las transiciones rápidas.

El debut ante Racing dejó números alentadores para el argentino: disputó los 90 minutos, registró ocho despejes y cuatro entradas, además de completar 25 de 29 pases, según las estadísticas recogidas en el documento de referencia. Sin embargo, el resultado también recordó que el equilibrio colectivo exige la participación de todos.

El efecto ‘Vasco’ en LaLiga: sacar al Valencia de la zona de turbulencia

Aguirre llegó a Mestalla con la reputación de un entrenador acostumbrado a gestionar equipos en situaciones complicadas. Su trayectoria en clubes como Zaragoza, Espanyol y Mallorca ofrece antecedentes de proyectos en los que el orden, la intensidad y la gestión del vestuario resultaron fundamentales.

El Valencia, que aparecía en el penúltimo puesto después de siete jornadas, necesita transformar esa experiencia en puntos. El siguiente reto es el Athletic Club, un rival que suele exigir intensidad y capacidad para responder a las transiciones. Será una prueba importante para medir la coordinación del mediocampo y la respuesta del equipo ante la presión.

Guido no resolverá por sí solo los problemas del Valencia, pero puede convertirse en el punto de partida de la reconstrucción. Si el doble pivote consigue proteger a la defensa y facilitar ataques más ordenados, el ‘Vasco’ tendrá una base sobre la cual trabajar. En Mestalla, la supervivencia comienza por recuperar el equilibrio; el argentino está llamado a ser uno de sus principales responsables.

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