Una bandera puede cambiarlo todo: así trabaja un oficial de pista en el GP de México

Daniel debutó como oficial de pista en 2016 y este fin de semana cumplirá una década participando en el Gran Premio de México

En la Fórmula 1, una bandera debe aparecer en el momento exacto. No hay margen para equivocarse. Daniel lo sabe bien: desde 2016 trabaja como oficial de pista por OMDAI y este fin de semana cumplirá su décimo Gran Premio de México, una década en la que ha acumulado recuerdos en las diferentes áreas en las que ha participado.

Su propia regla de trabajo resume esa exigencia: “bien rápido y a la primera”. Una equivocación con una bandera puede poner en riesgo al piloto involucrado en un incidente y también a los compañeros que deben ingresar a pista, mientras que los constantes cambios en los autos obligan a mantenerse atento a las nuevas situaciones que pueden presentarse durante una carrera.

“En pista no podemos tener errores”

Daniel explica que una equivocación con una bandera puede poner en riesgo tanto al piloto que se encuentra detenido después de un incidente como a los propios oficiales que ingresan para intervenir el vehículo.

“Pues mira, prácticamente nosotros en pista no podemos tener errores. Por ahí utilizamos una frase que básicamente es ‘bien rápido y a la primera’. Entonces, si nosotros llegamos a tener un error con una bandera, podemos poner en riesgo al piloto que está ahí detenido en el incidente e incluso a nuestros mismos compañeros, que van a ser los que van a entrar a intervenir ese auto para lograr tener las condiciones de la pista otra vez”, explicó en entrevista para Claro Sports.

El trabajo también requiere conocer los cambios que se producen en los monoplazas a lo largo de las temporadas. Daniel señala que las escuderías experimentan constantemente con diferentes elementos de sus autos y que algunas de esas modificaciones pueden generar nuevos riesgos para los oficiales.

“Tenemos que tener conocimiento básicamente de los cambios que se van haciendo a lo largo del año y a lo largo de las temporadas con los autos, porque llega un momento en donde muchas escuderías están experimentando cosas que no saben cómo van a resultar. Entonces, eso puede derivarse en activar ciertos riesgos para nosotros”, comentó.

Diez Grandes Premios de México y un recuerdo especial

Daniel debutó como oficial de pista en 2016, por lo que este fin de semana cumplirá una década participando en el Gran Premio de México. A lo largo de estos años ha acumulado recuerdos de las diferentes áreas en las que ha trabajado. Sin embargo, hay uno que permanece como el más especial: su primer Gran Premio en pista.

“Todos los grandes premios hacemos recuerdos. Evidentemente, en las diferentes áreas en las que hemos estado vamos adquiriendo como esta parte de recuerdos y que nunca se nos olvidan. Pero la verdad es que para mí el primer Gran Premio fue en el que estuve en pista, fue el que recuerdo prácticamente como lo más bonito”, relató.

Daniel recuerda especialmente aquel primer viernes de actividad, cuando el primer monoplaza salió al circuito y pasó frente a su puesto. “Desde el día viernes que sale el primer auto a la pista y pasa por enfrente de tu puesto en donde estás y escuchas el motor y sientes tal cual el aire cuando pasa ese coche, pues se te pone la piel chinita”, recordó.

Diez Grandes Premios después de aquella primera experiencia, Daniel volverá a la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez para cumplir su décima participación en el Gran Premio de México, con una frase que resume la precisión que exige su trabajo: “bien rápido y a la primera”.