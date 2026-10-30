El desafío de correr en México: la altura, los motores y las claves para ganar en el Hermanos Rodríguez

El Autódromo Hermanos Rodríguez combina velocidades extremas, poco agarre y grandes exigencias para los motores

¿Por qué la altura hace tan diferente al GP de México? | Imago 7

El Gran Premio de México es una de las carreras más particulares de la Fórmula 1. No solamente por sus 2,240 metros de altitud, sino porque las condiciones de la Ciudad de México obligan a los equipos a modificar el comportamiento de sus monoplazas.

Un coche que domina en otros circuitos puede encontrar dificultades en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde la velocidad en las rectas, el agarre en las curvas y la refrigeración del motor deben funcionar en condiciones poco habituales.

La edición de 2026 añade un elemento especial: los nuevos motores y sistemas eléctricos se enfrentarán por primera vez a la altitud mexicana. Kimi Antonelli, ganador de nueve carreras, incluso podría conquistar el título mundial este domingo 1 de noviembre con solo dos puntos.

Los factores que hacen único al GP de México | Claro Sports

¿Por qué la altura hace tan diferente al GP de México?

A más de dos kilómetros sobre el nivel del mar, la densidad del aire es aproximadamente un 20% menor que en circuitos cercanos a la costa. Esto tiene dos efectos importantes: los coches pueden alcanzar velocidades extraordinarias, pero tienen mayores dificultades para mantenerse pegados al asfalto.

Los alerones utilizan el aire que circula a su alrededor para generar una fuerza que empuja el monoplaza contra el suelo. Esa fuerza permite tomar curvas más rápido sin perder estabilidad. En México, al haber menos aire, los alerones producen menos agarre. Sin embargo, también encuentran menos resistencia al avanzar, por lo que los coches pueden superar los 360 kilómetros por hora.

Las escuderías utilizan alerones grandes, parecidos a los empleados en Mónaco, aunque el agarre que consiguen se aproxima más al de una pista de baja carga como Monza. La diferencia es que México exige velocidad de Monza y capacidad para tomar curvas como Mónaco.

La falta de aire también complica la refrigeración. Los motores, los frenos y las baterías necesitan disipar el calor que producen durante la carrera. Al recibir menos aire, los sistemas de enfriamiento trabajan con mayor dificultad, especialmente cuando un piloto sigue de cerca a otro coche.

Por eso, no basta con tener el monoplaza más rápido. Un equipo puede verse obligado a abrir más conductos de ventilación o reducir temporalmente su potencia para evitar temperaturas excesivas. Ambos ajustes pueden costarle rendimiento.

Un circuito de tres desafíos: velocidad, precisión y tracción

El Hermanos Rodríguez tiene 4.304 kilómetros, 17 curvas y una carrera programada a 71 vueltas.

El primer sector: velocidad y frenadas. La recta principal, de aproximadamente 1.2 kilómetros, permite alcanzar algunas de las velocidades máximas de la temporada. Desde la parrilla hasta la primera frenada hay 830 metros, una distancia que favorece los ataques en la arrancada. Aquí importan la aceleración, la entrega de potencia y la estabilidad al frenar.

El segundo sector: estabilidad en las Eses. Entre las curvas 7 y 11 aparecen cambios de dirección rápidos y consecutivos. Un coche que responde con precisión puede ganar tiempo, mientras que uno que desliza demasiado obliga al piloto a corregir constantemente y castiga sus neumáticos.

El tercer sector: el Estadio. La velocidad cae considerablemente y las curvas cerradas exigen buena tracción. Lo importante es que el coche acelere sin que sus ruedas traseras patinen. Una salida limpia de la última curva también resulta decisiva para aprovechar la recta principal.

¿Qué cambia con los motores de Fórmula 1 en 2026?

La nueva reglamentación hace especialmente interesante esta edición. Los coches cuentan con una participación mucho mayor de la energía eléctrica y han eliminado un dispositivo que anteriormente ayudaba a mantener la respuesta del turbocompresor, el MGU-H.

El turbocompresor es el componente que comprime el aire para introducir más oxígeno en el motor y mejorar su rendimiento. En México debe trabajar más para compensar la menor densidad del aire. Sin el apoyo eléctrico directo que antes recibía, recuperar toda su capacidad de respuesta después de una curva lenta puede resultar más difícil.

Aquí interviene el motor eléctrico. Su aportación puede alcanzar los 350 kilovatios, aproximadamente 475 caballos de fuerza, y permite impulsar el coche mientras el motor de combustión recupera su respuesta. La ventaja será para quienes consigan combinar ambos sistemas sin agotar prematuramente la energía disponible ni provocar problemas de temperatura.

¿Qué escuderías llegan mejor preparadas para las condiciones de México?

Mercedes ha ganado 12 de las primeras 18 carreras y encabeza el campeonato de constructores con 607 puntos, pero Ferrari ha reducido las diferencias de rendimiento en las últimas fechas. Red Bull conserva la velocidad de Verstappen, mientras que McLaren busca recuperar terreno después de las dificultades que ha enfrentado a lo largo de la temporada.

Mercedes: el equipo a vencer

El W17 ha destacado por su rendimiento equilibrado y su capacidad para sostener el ritmo durante las carreras. En Austin, Antonelli mostró buena velocidad tanto en rectas como en curvas rápidas, una combinación útil en México.

Su principal desafío será mantener ese rendimiento cuando la escasez de aire reduzca el agarre y complique la refrigeración. La gestión de la potencia eléctrica también puede influir en su habitual ventaja.

Ferrari: condiciones favorables para dar el golpe

La escudería italiana llega con tres podios consecutivos y el mejor balance de puntos en las dos carreras anteriores, y su monoplaza sería el mejor adaptado para las condiciones del Hermanos Rodríguez. Su SF-26 destacó en las curvas lentas de Austin, una fortaleza que puede trasladarse al Estadio.

Además, su turbocompresor relativamente compacto podría favorecer la respuesta del motor a gran altitud. Las últimas mejoras aerodinámicas aportan otro argumento, aunque necesitará poner sus neumáticos en la temperatura correcta para aprovecharlo.

Red Bull: velocidad y experiencia

El RB22 mostró una excelente velocidad en recta durante el fin de semana de Austin, una característica importante para atacar en las frenadas del Hermanos Rodríguez.

Sin embargo, el equipo tuvo dificultades para encontrar el equilibrio ideal entre sectores. La menor carga aerodinámica de México puede complicar esa tarea. Verstappen aporta además un conocimiento excepcional de la pista, con cinco victorias en su historial.

McLaren: una incógnita con potencial

Norris llega como ganador de la edición de 2025, pero el MCL40 no ha mostrado la misma superioridad durante esta temporada. El equipo introdujo modificaciones en Austin y continuará evaluándolas en México.

La estabilidad en los cambios rápidos de dirección y el cuidado de los neumáticos serán fundamentales. Su capacidad para adaptar el coche al nuevo asfalto podría permitirle acercarse a sus rivales directos.

Ferrari aparece como uno de los equipos especialmente interesantes para este fin de semana. Su rendimiento reciente en las curvas lentas y las características de su motor ofrecen motivos para pensar que puede disputar la victoria. Mercedes conserva el respaldo de una temporada dominante y Red Bull tiene argumentos para competir.

Verstappen y Red Bull, los grandes dominadores históricos de México

El neerlandés es el piloto más ganador en la historia del Gran Premio de México. Sus cinco triunfos también colocan a Red Bull como la escudería con más victorias en el circuito.

Antes del dominio de Verstappen, Jim Clark había construido una relación especial con la pista mexicana, al conseguir cuatro pole positions. En tiempos más recientes, Ferrari ganó con Carlos Sainz en 2024 y McLaren se impuso con Lando Norris en 2025, una demostración de que distintas características de los monoplazas pueden resultar exitosas en el Hermanos Rodríguez.

La edición de 2026 también marcará el regreso de Sergio Pérez ante su público como piloto de Cadillac, en el que será su Gran Premio número 300 de Fórmula 1. El mexicano llega con un equipo debutante que todavía no ha conseguido puntos, por lo que su principal desafío será aprovechar las oportunidades que puedan presentarse durante una carrera especialmente exigente para la fiabilidad mecánica.

Las cinco claves que pueden decidir el GP de México 2026

Las características de la pista, los nuevos motores y la situación actual del campeonato permiten identificar cinco factores que pueden marcar diferencias durante el fin de semana.