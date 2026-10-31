Gran Premio de México 2026 para principiantes: términos que debes saber para entenderlo

Conoce los términos básicos de la Fórmula 1 para entender el GP de México 2026, desde las banderas y el Safety Car hasta las estrategias en pits

Datos que pueden ayudar a entender mejor la categoría reina | Claro Sports

La Fórmula 1 llega a la Ciudad de México del 30 de octubre al 1 de noviembre para disputar la vigésima fecha del campeonato 2026. Para quienes comienzan a seguir el deporte motor, el Gran Premio de México representa una oportunidad para familiarizarse con palabras que aparecen constantemente durante las prácticas, la clasificación y la carrera.

La edición de este año tendrá dos puntos de atención: el regreso de Sergio Pérez con Cadillac ante su público y la posibilidad de que Andrea Kimi Antonelli consiga su primer campeonato mundial. El italiano llega como líder con 365 puntos y necesita solamente dos unidades para asegurar matemáticamente el título.

Además, el Autódromo Hermanos Rodríguez tiene condiciones que influyen directamente en el comportamiento de los monoplazas. El circuito se encuentra a más de 2,000 metros sobre el nivel del mar, por lo que la menor densidad del aire modifica aspectos como la aerodinámica y la refrigeración.

¿Cuáles son los 10 términos clave de la F1 que debo saber para entender el deporte motor?

En Claro Sports elegimos algunos términos que te ayudarán a entender mejor el desarrollo de la carrera; y que te pueden preparar para futuras competencias:

Parrilla de salida: es la formación en la que los pilotos comienzan la carrera. El orden se determina mediante la clasificación, con el piloto más rápido ocupando la pole position.

es la formación en la que los pilotos comienzan la carrera. El orden se determina mediante la clasificación, con el piloto más rápido ocupando la pole position. Vuelta de formación: es el recorrido que realizan los pilotos antes de la salida oficial. Sirve para preparar los neumáticos y los frenos y para que cada monoplaza llegue a su posición correspondiente. Esta vuelta no forma parte de la distancia competitiva.

es el recorrido que realizan los pilotos antes de la salida oficial. Sirve para preparar los neumáticos y los frenos y para que cada monoplaza llegue a su posición correspondiente. Esta vuelta no forma parte de la distancia competitiva. Box y pit lane: el box es el espacio donde trabaja cada equipo, mientras que el pit lane es la calle que conduce a los garajes. Allí se realizan los cambios de neumáticos y distintos ajustes. Existe un límite de velocidad que los pilotos deben respetar.

el box es el espacio donde trabaja cada equipo, mientras que el pit lane es la calle que conduce a los garajes. Allí se realizan los cambios de neumáticos y distintos ajustes. Existe un límite de velocidad que los pilotos deben respetar. Safety Car: es un vehículo que ingresa a la pista cuando existe una situación de peligro. Los monoplazas deben seguirlo a velocidad reducida y no pueden adelantarse entre ellos mientras permanece en pista. Su presencia agrupa al pelotón.

es un vehículo que ingresa a la pista cuando existe una situación de peligro. Los monoplazas deben seguirlo a velocidad reducida y no pueden adelantarse entre ellos mientras permanece en pista. Su presencia agrupa al pelotón. VSC: significa Virtual Safety Car y funciona sin que un vehículo de seguridad ingrese al circuito. Los pilotos deben reducir su velocidad y respetar un tiempo mínimo establecido por sector. A diferencia del Safety Car físico, mantiene las distancias entre los monoplazas.

significa Virtual Safety Car y funciona sin que un vehículo de seguridad ingrese al circuito. Los pilotos deben reducir su velocidad y respetar un tiempo mínimo establecido por sector. A diferencia del Safety Car físico, mantiene las distancias entre los monoplazas. Efecto suelo: es el fenómeno aerodinámico que genera succión debajo del monoplaza para aumentar su contacto con el asfalto. El reglamento técnico de 2026 modifica este concepto respecto a los autos de temporadas anteriores.

es el fenómeno aerodinámico que genera succión debajo del monoplaza para aumentar su contacto con el asfalto. El reglamento técnico de 2026 modifica este concepto respecto a los autos de temporadas anteriores. Porpoising: describe el rebote vertical que puede producirse cuando el monoplaza pierde y recupera de manera repetida la succión generada por el efecto suelo. El fenómeno puede afectar tanto el rendimiento como las condiciones de conducción.

describe el rebote vertical que puede producirse cuando el monoplaza pierde y recupera de manera repetida la succión generada por el efecto suelo. El fenómeno puede afectar tanto el rendimiento como las condiciones de conducción. Pit stop y degradación: un pit stop es la parada en boxes para cambiar neumáticos o realizar ajustes. La degradación, en cambio, describe la pérdida progresiva de rendimiento de las gomas durante su utilización y es uno de los factores que determina cuándo conviene entrar a boxes.

un pit stop es la parada en boxes para cambiar neumáticos o realizar ajustes. La degradación, en cambio, describe la pérdida progresiva de rendimiento de las gomas durante su utilización y es uno de los factores que determina cuándo conviene entrar a boxes. Undercut, overcut y aire sucio: el undercut consiste en entrar antes a boxes para aprovechar neumáticos nuevos y buscar adelantar estratégicamente; el overcut plantea permanecer más tiempo en pista para aprovechar el ritmo y el aire limpio. El aire sucio es la turbulencia generada por el monoplaza que marcha delante y que puede reducir el agarre del perseguidor.

el undercut consiste en entrar antes a boxes para aprovechar neumáticos nuevos y buscar adelantar estratégicamente; el overcut plantea permanecer más tiempo en pista para aprovechar el ritmo y el aire limpio. El aire sucio es la turbulencia generada por el monoplaza que marcha delante y que puede reducir el agarre del perseguidor. Banderas: En la Fórmula 1, las banderas son señales utilizadas por los comisarios de pista para comunicar peligros, advertencias, sanciones y cambios en las condiciones de carrera . Cada color tiene un significado específico y los pilotos deben respetar sus indicaciones para garantizar la seguridad durante las prácticas, la clasificación y el Gran Premio. 1. Bandera a cuadros blancos y negros: marca el final de una carrera o sesión. Durante un Gran Premio, aparece cuando el ganador cruza la línea de meta y continúa mostrándose al resto de los participantes hasta que completan su recorrido. 2. Bandera amarilla: advierte sobre un peligro en la pista, como un accidente o un monoplaza detenido. Los pilotos deben reducir la velocidad y tienen prohibido adelantar. Una bandera indica precaución, mientras que dos banderas amarillas agitadas señalan un riesgo mayor que puede obligar a detenerse. 3. Bandera roja: indica la suspensión de la carrera o sesión debido a un accidente grave, condiciones meteorológicas adversas u otra situación que impida competir con seguridad. Los pilotos deben disminuir la velocidad y regresar al pit lane siguiendo las instrucciones de dirección de carrera. 4. Bandera verde: señala que la pista vuelve a estar en condiciones seguras para competir. Se utiliza cuando desaparece un peligro previamente señalado, termina una zona de bandera amarilla o se reanuda la actividad después de una neutralización. 5. Bandera negra: representa la descalificación de un piloto por una infracción reglamentaria. Se muestra acompañada del número del monoplaza afectado, cuyo conductor debe abandonar la competencia y regresar inmediatamente a boxes. 6. Bandera blanca: informa sobre la presencia de un vehículo que circula considerablemente más lento en la pista. Puede tratarse de un monoplaza a baja velocidad o de un vehículo de servicio, por lo que los pilotos deben extremar las precauciones. 7. Bandera azul: avisa a un piloto de que otro competidor está próximo a superarlo. Durante la carrera se utiliza principalmente cuando un monoplaza está a punto de recibir una vuelta de ventaja y debe facilitar el adelantamiento. En las prácticas también advierte sobre la aproximación de un vehículo más rápido. 8. Bandera amarilla con franjas rojas: advierte sobre una reducción del agarre en determinado sector de la pista. Generalmente aparece cuando existe aceite, agua u otras sustancias sobre el asfalto que pueden provocar que los neumáticos pierdan adherencia. 9. Bandera negra con círculo naranja: indica que un monoplaza presenta daños o problemas mecánicos que podrían poner en peligro al piloto y a los demás competidores. El conductor debe ingresar a boxes para solucionar el desperfecto antes de recibir autorización para continuar. 10. Bandera dividida diagonalmente en blanco y negro: funciona como una advertencia por comportamiento antideportivo o maniobras que podrían derivar en una sanción si se repiten. Se muestra junto al número del piloto involucrado y no implica su descalificación inmediata.

En la . Cada color tiene un significado específico y los pilotos deben respetar sus indicaciones para garantizar la seguridad durante las prácticas, la clasificación y el Gran Premio.

Datos curiosos del Gran Premio de México, que seguramente no sabías

La historia del Gran Premio de México se remonta a 1959, cuando el padre de los pilotos Ricardo y Pedro Rodríguez impulsó la construcción de un circuito en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca. Gracias a su cercanía con el entonces presidente Adolfo López Mateos, el proyecto recibió apoyo para convertirse en una realidad y abrir las puertas del automovilismo internacional en la capital mexicana.

Aunque el Autódromo Hermanos Rodríguez recibió su primera carrera de Fórmula 1 en 1962, aquella competencia no otorgaba puntos para el Campeonato Mundial. Fue hasta 1963 cuando México celebró su primer Gran Premio oficial, con el británico Jim Clark como ganador. Años después, en 1973, el circuito adoptó el nombre de los hermanos Rodríguez como homenaje a los pilotos mexicanos.

Otro dato poco conocido es que México ha tenido tres etapas distintas dentro del calendario de la Fórmula 1. La primera ocurrió entre 1963 y 1970; la segunda, de 1986 a 1992; y la tercera comenzó en 2015 y continúa hasta la actualidad, con la excepción de 2020.

El circuito tiene una longitud de 4.304 kilómetros, cuenta con 17 curvas y la carrera está programada a 71 vueltas, para completar 305.354 kilómetros. La altura sobre el nivel del mar es uno de los elementos que distingue al trazado y obliga a los equipos a trabajar en la configuración de sus autos. Además, el récord de vuelta más rápida en carrera pertenece al finlandés Valtteri Bottas, quien registró un tiempo de 1:17.774 en 2021, una marca que sigue vigente de cara a la edición de 2026.

El Autódromo Hermanos Rodríguez ya ha sido escenario de cinco coronaciones del campeonato mundial de pilotos. John Surtees consiguió el título en 1964, Denny Hulme lo aseguró en 1967 y Graham Hill hizo lo propio en 1968. Décadas después, Lewis Hamilton conquistó los campeonatos de 2017 y 2018 en territorio mexicano.

Finalmente, Sergio Pérez volverá a competir en México después de su ausencia en la parrilla durante 2025. El piloto mexicano afrontará con Cadillac su primer Gran Premio de casa desde 2024, y su Gran Premio número 300 desde su llegada al ‘Gran Circo’.

¿Cuándo es el Gran Premio de México 2026 y quién es el favorito para ganarlo?

El Gran Premio de México se disputará del 30 de octubre al 1 de noviembre. Las prácticas libres comenzarán el viernes, mientras que la clasificación se realizará el sábado 31 de octubre a las 15:00 horas, misma que se celebrará después de las Prácticas Libres 3, a celebrarase a las 11:30 horas. La carrera está programada para el domingo 1 de noviembre a las 14:00 horas, tiempo del centro de México.

Andrea Kimi Antonelli llega como líder del Campeonato Mundial de Pilotos con 365 puntos, después de conseguir su novena victoria de la temporada en Austin. Su ventaja sobre George Russell es de 123 unidades y necesita únicamente dos puntos para asegurar matemáticamente el título.

Por esa situación en el campeonato, Antonelli parte como el principal candidato para llevarse la atención en México, aunque el resultado de la carrera dependerá del desempeño de Mercedes y de sus rivales. Una coronación en el Autódromo Hermanos Rodríguez lo convertiría además en uno de los pilotos que han asegurado el Mundial en territorio mexicano.