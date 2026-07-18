Irene Aldana anuncia su retiro de las MMA tras 14 años de carrera

La sinaloense comunicó su decisión a Dana White y continuará enfocada en la recuperación de la lesión sufrida en 2024

Irene Aldana se retira de la MMA |JORDAN JONES / GETTY IMAGES VIA AFP

Irene Aldana confirmó este viernes su retiro de las artes marciales mixtas después de 14 años como peleadora profesional. La sinaloense tomó la decisión para concentrarse en su recuperación física luego de las complicaciones derivadas de su última pelea.

La excandidata al campeonato de UFC explicó a ESPN Digital que en abril pasado envió una carta a Dana White, presidente y director ejecutivo de la compañía, para comunicarle que no continuaría dentro de la promoción.

Aldana, de 38 años, cerró su carrera con una marca de 15 victorias y ocho derrotas. Su última aparición ocurrió en septiembre de 2024 durante Noche UFC, cuando enfrentó a Norma Dumont.

En ese combate, la mexicana sufrió un choque accidental de cabezas con la brasileña que le provocó una herida en la frente. El corte se agravó conforme avanzó la pelea y posteriormente requirió varias intervenciones quirúrgicas.

Casi dos años después de aquel episodio, Aldana continúa con el proceso de recuperación. La evolución de la lesión influyó en su determinación de dejar las MMA y priorizar su estado de salud.

Aunque puso fin a su etapa en esta disciplina, la representante de Lobo Gym no descartó volver a competir en otro tipo de deportes de combate cuando sus condiciones físicas se lo permitan.

Aldana comenzó su trayectoria profesional en 2012. Antes de llegar a UFC tuvo actividad en organizaciones como Jungle Fight e Invicta FC, donde acumuló experiencia en la división de peso gallo.

Su debut en UFC se produjo en diciembre de 2016 frente a Leslie Smith. A lo largo de su paso por la empresa obtuvo cinco bonos, incluido el reconocimiento a la Pelea de la Noche por su enfrentamiento contra Karol Rosa en UFC 296, celebrado en diciembre de 2023.

En octubre de 2020 se convirtió en la primera mujer nacida en México en encabezar una función de UFC, cuando se midió con Holly Holm. Tres años más tarde recibió la oportunidad de disputar el campeonato de las 135 libras ante Amanda Nunes en UFC 289, duelo que perdió por decisión.

Con su retiro, Aldana concluye una etapa en la que fue una de las dos peleadoras mexicanas que compitieron por un cinturón de UFC. La otra fue Alexa Grasso, su compañera de equipo, quien ocupó el campeonato de peso mosca entre 2023 y 2024.

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