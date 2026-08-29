Song Yadong noquea a Umar Nurmagomedov en Shanghai y sacude la división de peso gallo

El chino noqueó al ruso en el segundo asalto de UFC Shanghai y consiguió una victoria que lo impulsa en la carrera por el título del peso gallo

La finalización llegó a los 1:48 minutos del segundo asalto | JADE GAO / AFP

Song Yadong consiguió una de las victorias más importantes de su carrera al derrotar por nocaut a Umar Nurmagomedov en el segundo asalto de la pelea estelar de UFC Shanghai. El representante de China aprovechó una entrada de su rival para conectar un golpe que terminó el combate en el Oriental Sports Center y modificó el panorama inmediato de las 135 libras.

El combate colocaba frente a frente al número tres y al número seis del ranking de peso gallo de UFC. Nurmagomedov llegaba como excandidato al campeonato y Song tenía la oportunidad de incorporarse a la conversación por el cinturón, después de haber derrotado por sumisión a Deiveson Figueiredo en su presentación anterior.

Umar Nurmagomedov comenzó con su lucha, pero Song Yadong encontró la respuesta

Nurmagomedov intentó llevar la pelea hacia el terreno que había marcado buena parte de su recorrido en UFC. Durante el primer asalto trabajó desde la distancia, atrapó una patada de Song y consiguió el derribo. El peleador chino respondió con un intento de guillotina, aunque el ruso salió de la posición y pudo mantenerse por encima de su rival en la lona.

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La primera ronda permitió a Nurmagomedov mezclar golpeo y lucha, además de sumar tiempo de control. Song consiguió regresar de pie y evitó recibir daño que comprometiera el combate. Los jueces tenían al ruso por delante después de los primeros cinco minutos, mientras el representante local comenzó a encontrar mejores respuestas ante los intentos de derribo conforme avanzó la pelea.

La historia cambió al comenzar el segundo episodio. Song defendió uno de los primeros intentos de derribo y esperó una nueva entrada de Nurmagomedov. Cuando el ruso bajó su nivel para buscar otra acción de lucha, Yadong conectó un uppercut de derecha que impactó en la mandíbula y mandó a su rival a la lona. El árbitro detuvo las acciones y confirmó el nocaut.

La finalización llegó a 1:48 minutos del segundo asalto, de acuerdo con el reporte del combate. Song aprovechó así una de las herramientas principales de Nurmagomedov para preparar el golpe: anticipó el cambio de nivel y colocó la derecha antes de que el ruso pudiera completar el ataque.

Song Yadong se mete en la carrera por el campeonato de UFC

El triunfo dejó a Song con marca profesional de 24 victorias, nueve derrotas, un empate y una pelea sin resultado, además de dos triunfos consecutivos dentro del octágono. Para Nurmagomedov significó su segunda derrota profesional y el final de una racha de dos victorias que había construido después de perder ante Merab Dvalishvili en su anterior oportunidad por el campeonato.

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Song no ocultó cuál es su siguiente objetivo. Después de la pelea lanzó un mensaje directo: “Give me the title shot!”, con el que pidió una oportunidad por el cinturón de peso gallo. El resultado lo coloca en una nueva posición dentro de una categoría cuyo campeonato estará en juego cuando Petr Yan enfrente a Merab Dvalishvili en UFC 333, programado para el 24 de octubre.

La victoria también tuvo un componente especial para el peleador de 28 años. Song debutó en UFC precisamente en Shanghai en noviembre de 2017, cuando tenía 19 años y sometió a Bharat Khandare con una guillotina en el primer asalto. Casi nueve años después regresó a la misma ciudad para encabezar una función y derrotar a uno de los principales contendientes de su división.

Nurmagomedov, por su parte, queda con registro de 20-2 y tendrá que reconstruir su camino hacia una nueva pelea de campeonato. El ruso había llegado a Shanghai después de dos victorias consecutivas, mientras Song necesitaba superar a un rival ubicado por encima de él en el ranking para fortalecer su candidatura. El nocaut terminó por darle al chino el resultado que buscaba frente a su público.

Con el desenlace de UFC Shanghai, Song Yadong pasa de estar dentro del grupo de contendientes a convertirse en uno de los nombres que UFC deberá considerar en la parte alta del peso gallo. El triunfo sobre un excandidato al título, sumado a sus dos victorias consecutivas, abre la posibilidad de que espere al ganador de Yan-Dvalishvili o participe en otra pelea que defina al próximo retador.

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