Merab Dvalishvili denuncia agresión de Usma Nurmagomedov: así fue la pelea en un hotel de Abu Dhabi

El ex campeón de UFC acusó a Usman y Umar Nurmagomedov de participar en una agresión en Abu Dhabi. Ilia Topuria difundió un video del enfrentamiento

Dvalishvili denuncia una agresión de Usman Nurmagomedov en Abu Dhabi | Captura

Merab Dvalishvili denunció haber sido agredido por un grupo de personas en Abu Dhabi, días antes de su participación en un evento de lucha de RAF. El excampeón de UFC señaló a Usman Nurmagomedov, Umar Nurmagomedov y varios de sus acompañantes como responsables del enfrentamiento, que terminó con lesiones visibles tanto para él como para uno de sus amigos.

El incidente ocurrió mientras Dvalishvili se encontraba realizando actividades promocionales para su próximo combate. De acuerdo con su testimonio, alrededor de 20 personas se acercaron a él y a su acompañante antes de que comenzara una confrontación física. El peleador aseguró que ambos fueron atacados sin previo aviso.

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A través de sus redes sociales, Dvalishvili acusó a Usman Nurmagomedov, Umar Nurmagomedov y sus acompañantes de haberlo atacado por sorpresa durante su estancia en Abu Dhabi.

El peleador explicó que se encontraba con un amigo cuando el grupo se acercó a ellos. Según su versión, los involucrados aprovecharon que estaban distraídos para iniciar la agresión. “Nosotros sangramos, peleamos, vamos a la guerra, pero ustedes son unos cobardes. No son hombres de verdad. Esto demuestra su carácter. Si quieren pelear, peleemos. Somos peleadores. Yo digo las cosas de frente, pero ustedes llegaron por detrás”, expresó Dvalishvili en un video publicado después del incidente.

El ex campeón de UFC también cuestionó la cantidad de personas que participaron en el enfrentamiento y aseguró que el grupo los estaba esperando. “No sé cuántos eran. Todos sus amigos estaban esperando para atacarnos por sorpresa. Acabo de llegar a Abu Dhabi y Usman, Umar y sus amigos aparecieron de esa manera e intentaron golpearnos. Eran demasiados”, añadió.

Por su parte, Illia Topuria compartió una grabación del altercado, en la que se observa a Dvalishvili durante una actividad promocional cuando un hombre vestido de negro se aproxima y le propina un golpe en la cara.

🚨 Full footage of the scuffle between Usman Nurmagomedov and Merab Dvalishvili https://t.co/SGJzkQdFif — Red Corner MMA (@RedCorner_MMA) November 11, 2026

Después de un corte en la grabación, aparecen varios participantes forcejeando e intercambiando golpes. En una de las secuencias, una persona que parece ser Dvalishvili es levantada y arrojada al suelo. Finalmente, los involucrados se separan. No se ha confirmado la identidad del hombre que lanzó el primer golpe ni si la grabación muestra la totalidad del enfrentamiento.

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El motivo que desencadenó el enfrentamiento no ha sido confirmado. Sin embargo, Dvalishvili mantiene antecedentes de rivalidad deportiva con Umar Nurmagomedov, quien fue uno de los nombres mencionados en su denuncia.

De acuerdo con el relato del peleador georgiano, el grupo encabezado presuntamente por los Nurmagomedov se acercó mientras realizaba actividades relacionadas con su participación en RAF Abu Dhabi.

Dvalishvili sostuvo que no hubo un enfrentamiento verbal previo que le permitiera anticipar la agresión y cuestionó que varias personas participaran contra él y su acompañante. Tampoco se ha establecido si Topuria presenció los hechos o recibió la grabación de otra persona.

Mientras se esclarecen las circunstancias del incidente, Dvalishvili tiene previsto enfrentarse a Marlon Moraes este sábado en Abu Dhabi, en un combate de lucha que marcará su regreso a la competencia frente a un rival al que ya enfrentó en UFC.