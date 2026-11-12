Ilia Topuria, tras ataque a Dvalishvili: “Usman ha sido detenido, junto con los cobardes que estaban con él”

Topuria aseguró que Usman Nurmagomedov fue detenido, aunque las autoridades de Abu Dabi no han confirmado públicamente esa versión

Topuria asegura que Usman fue detenido. Foto Instagram: merab.dvalishvili

Merab Dvalishvili denunció haber sido víctima de una agresión en un hotel de Abu Dabi mientras participaba en una entrevista relacionada con Real American Freestyle (RAF). El altercado involucró a varias personas y, de acuerdo con los reportes y las imágenes difundidas posteriormente, entre los involucrados se encontraba Usman Nurmagomedov.

🚨 Full footage of the brawl between Usman Nurmagomedov and Merab Dvalishvili is INSANE 😬



(via @RedCorner_MMA) https://t.co/YkdpD4RjYw pic.twitter.com/uSqGbjfsyc — Championship Rounds (@ChampRDS) November 11, 2026

Después del enfrentamiento comenzaron a circular videos del incidente en redes sociales. Ilia Topuria fue uno de los primeros en reaccionar y difundió imágenes del altercado, además de lanzar fuertes críticas contra el grupo que habría participado en la agresión.

Posteriormente, Topuria publicó otro mensaje en el que aseguró que Usman Nurmagomedov había sido detenido junto con algunos de sus acompañantes. Sin embargo, esta información debe atribuirse exclusivamente al peleador, ya que la supuesta detención no ha sido confirmada públicamente por las autoridades de Abu Dabi.

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¿Usman Nurmagomedov fue detenido tras la pelea contra Merab Dvalishvili? Esto publicó Ilia Topuria

Después de que se difundieran las imágenes del altercado, Ilia Topuria publicó un primer mensaje en el que criticó duramente a los involucrados. “Son un montón de cobardes y tendrán que rendir cuentas por lo que han hecho. No son hombres de verdad”, escribió el excampeón de UFC en una publicación que posteriormente eliminó.

Más tarde, Topuria volvió a pronunciarse y afirmó: “Usman ha sido detenido, junto con los cobardes que estaban con él. ¿Y estos son los mismos que se atreven a predicar sobre humildad y respeto? Qué vergüenza. Unos completos cobardes. Siempre pensé que ustedes eran un grupo de mediocres. Ahora han disipado cualquier duda. El honor, el respeto y la humildad no son palabras que se predican. Son valores que se practican. Y ustedes no han demostrado ninguno de ellos”, afirmó en su mensaje posteado en X.

Usman has reportedly been detained, along with the cowards who were with him.



And these are the same people who dare to preach about humility and respect? What a disgrace. A bunch of absolute cowards.



I always thought you were a bunch of mediocre individuals. Now you’ve removed… https://t.co/crZZVzK2ae — Ilia Topuria (@Topuriailia) November 11, 2026

La secuencia es importante: la afirmación sobre la detención ocurrió después del altercado y después de que comenzaran a circular las imágenes del enfrentamiento. Hasta el momento, esa supuesta detención no cuenta con una confirmación pública independiente de las autoridades de Abu Dabi.

¿Qué pasó entre Usman Nurmagomedov y Merab Dvalishvili en Abu Dabi?

El incidente ocurrió en un hotel de Abu Dabi, donde Dvalishvili participaba en una entrevista relacionada con Real American Freestyle. De acuerdo con la versión del peleador georgiano, un grupo de personas se acercó por detrás y comenzó el enfrentamiento. Entre los involucrados fue señalado Usman Nurmagomedov.

Posteriormente, comenzaron a difundirse videos en redes sociales. En las imágenes se observa a Dvalishvili frente a la cámara mientras varias personas se aproximan por detrás y, posteriormente, se desata una pelea.

Dvalishvili apareció después con heridas en el rostro y denunció que tanto él como el acompañante que se encontraba con él fueron atacados. “Estaba haciendo una entrevista para la RAF en el vestíbulo del hotel y Usman y sus amigos vinieron desde atrás y empezaron a golpearme a mí y a mi joven amigo. La seguridad me estaba sosteniendo. Pateándonos cuando estábamos abajo como perdedores”, explicó en su video posteado en Instagram.

El episodio tiene además un antecedente deportivo. Dvalishvili mantiene una rivalidad con Umar Nurmagomedov, primo de Usman, a quien derrotó por decisión unánime en UFC 311, en enero de 2025.

¿Quiénes son Usman Nurmagomedov y Merab Dvalishvili?

Usman Nurmagomedov es un peleador ruso que fue campeón de peso ligero de Bellator y posteriormente compitió en la PFL. Es primo de Khabib Nurmagomedov y hermano de Umar Nurmagomedov.

Merab Dvalishvili, por su parte, es un peleador georgiano y excampeón de peso gallo de UFC. Durante su reinado defendió el título ante Umar Nurmagomedov en UFC 311.

Ambos grupos tienen un antecedente de rivalidad deportiva debido al enfrentamiento entre Dvalishvili y Umar. Ahora, el altercado ocurrido en Abu Dabi abrió un nuevo capítulo fuera del octágono.

Mientras continúan circulando las imágenes del enfrentamiento, la supuesta detención de Usman permanece como una afirmación realizada por Ilia Topuria y no como un hecho confirmado oficialmente.