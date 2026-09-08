Social Security: qué esperar del anuncio que llegará el 14 de octubre

Tras publicarse el índice de inflación de septiembre, la SSA anunciará el 14 de octubre el Ajuste por Costo de Vida (COLA) para 2027

La SSA dice que se quedará sin fondos en 2032. Foto: Lane Erickson / Shutterstock

El próximo 14 de octubre, la Social Security Administration (SSA) anunciará el Ajuste por Costo de Vida (COLA) de 2027. Durante agosto comenzaron a salir algunas estimaciones privadas, especialmente después de que el Índice de Precios al Consumidor (CPI) publicara el informe de inflación de julio.

Para precisar el COLA, la SSA analiza los cambios de un indicador económico llamado IPC-W. Este registra las variaciones de gastos esenciales de los estadounidenses: bienes, vivienda, transporte, alimentos y costos de energía, además de otros consumos cotidianos.

El análisis consiste en comparar el promedio del IPC-W correspondiente al tercer trimestre de 2025 con el tercer trimestre de 2026 (julio, agosto y septiembre). De esta manera establece cuál será el incremento porcentual del COLA para 2027.

La Bureau of Labor Statistics (BLS) explica que el IPC-W significa Consumer Price Index for Urban Wage Earners and Clerical Workers, un indicador económico que mide mensualmente los cambios promedio en los precios de una canasta de bienes y servicios que pagan los trabajadores asalariados urbanos y de oficina en el país.

Por ejemplo, el promedio en 2025 fue un 2.76% superior al de 2024, lo que generó un COLA de 2.8 % en 2026. Como resultado, el pago de los jubilados del Seguro Social aumentó de 2,015 a 2,071 dólares mensuales.

¿Qué esperar del anuncio de la Social Security el 14 de octubre?

Una de las estimaciones recientes más citadas por los medios es la de The Senior Citizens League (TSCL), una organización no partidista y sin fines de lucro. Su análisis indica que la Social Security Administration podría anunciar el 14 de octubre un COLA de 3.6% para 2027, lo que sería el tercer ajuste más alto de la última década.

La AARP, otra organización sin fines de lucro en Estados Unidos, ofreció una estimación similar, situando el COLA en un 3.5% para 2027. De confirmarse alguna de estas proyecciones, supondría unos 69.75 dólares adicionales al mes.

Sin embargo, recuerda que el incremento final para cada beneficiario dependerá del COLA oficial que se anunciará en octubre y del monto individual de su prestación. Por ahora se trata de cálculos no oficiales, pero que intentan brindar una proyección realista.

Cabe destacar también que las estimaciones están fundamentadas en el informe de inflación de julio, publicado el pasado 12 de agosto. Esto significa que las proyecciones pueden tener algunas variaciones cuando el CPI entregue el informe de inflación correspondiente a agosto (11 de septiembre).

Finalmente, el 14 de octubre se publicará el informe de inflación correspondiente a septiembr. Cuando suceda, la Social Security Administration (SSA) analizará y comparará el IPC-W del tercer trimestre de 2025 con el de 2026, determinando así el Ajuste por Costo de Vida para 2027.

Según reseña el portal empresarial Fast Company, citando un comunicado oficial, la SSA se quedará sin fondos y se declarará insolvente en 2032.

Anteponiéndose al escenario, el Congreso maneja actualmente un nuevo proyecto conocido como Social Security 2100 Act. Este pretende o busca fortalecer y ampliar el sistema de la SSA, extendiendo la solvencia de sus fondos.

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