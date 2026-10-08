Alerta de helada en New York y New Jersey: cuáles son las zonas afectadas

El NWS activa alerta por helada en condados de NY y NJ. Temperaturas podrían llegar a mínimos de 32°F

La helada afectará zonas de New York y New Jersey | Shutterstock

El Servicio Meteorológico Nacional activó una alerta por helada para sectores de Nueva York y Nueva Jersey. La advertencia marca el primer episodio de frío intenso del otoño y busca proteger la vegetación expuesta durante la madrugada.

Los termómetros podrían tocar los 32 °F, el punto de congelación del agua. Esta condición favorece la formación de escarcha sobre plantas, vehículos y otras superficies al aire libre. El aviso entró en vigor la noche del martes y se extendió hasta la mañana del miércoles.

La recomendación oficial apunta a cubrir las especies delicadas antes del anochecer. Quienes tengan macetas móviles pueden llevarlas al interior por algunas horas. Esta medida simple evita daños en jardines y cultivos sensibles al frío temprano.

Zonas bajo alerta de helada en New York y New Jersey

El aviso del NWS cubre condados específicos donde el frío nocturno se siente con más fuerza. En Nueva York, la alerta incluye a Ulster, Dutchess, Orange y Putnam. Estas áreas del valle del Hudson registran con frecuencia las temperaturas más bajas de la región durante las primeras incursiones de aire frío.

En Nueva Jersey, el condado de Sussex queda bajo la misma advertencia. Esta zona del noroeste del estado suele marcar los valores más bajos del estado en noches claras y con viento en calma. La combinación de cielo despejado y aire seco acelera el enfriamiento del suelo después de la puesta del sol.

El resto del área metropolitana no entra en el aviso, aunque también experimenta una noche más fría de lo habitual. Las temperaturas en la ciudad de Nueva York y sus alrededores se mantienen por encima del umbral de helada, cerca de los 40 °F o un poco más.

Recomendaciones para evitar riesgos al conducir durante una helada

La escarcha sobre carreteras y puentes crea condiciones peligrosas para los conductores durante la madrugada y las primeras horas del día. Los puentes y pasos elevados se congelan antes que el resto de la vía. Estas estructuras pierden calor por ambos lados y acumulan hielo incluso cuando el asfalto a nivel del suelo parece seco.

Reduce la velocidad y aumenta la distancia con el vehículo de adelante. El pavimento con escarcha invisible reduce la tracción de las llantas y alarga la distancia de frenado. Un movimiento brusco del volante o una frenada fuerte pueden provocar pérdida de control.

Limpia por completo los vidrios antes de arrancar el auto. La escarcha en el parabrisas, los espejos y las luces limita la visibilidad y pone en riesgo a otros conductores. Dedica unos minutos extra a retirar el hielo con un raspador adecuado y evita usar agua caliente, que puede agrietar el cristal.

Los expertos del NWS sugieren revisar el pronóstico vial antes de salir de casa. Las aplicaciones del Servicio Meteorológico y los sitios oficiales del departamento de transporte ofrecen actualizaciones sobre el estado de las carreteras. Planifica tu ruta con tiempo y evita trayectos innecesarios durante las horas más frías.

Pronóstico después de la noche más fría del otoño

La madrugada bajo alerta representa el momento más frío de la temporada hasta ahora. Después de este episodio, el pronóstico indica un ascenso gradual de las temperaturas. Los días siguientes traen cielos mayormente despejados y máximas que vuelven a los 70 °F en buena parte de la región.

El patrón climático muestra un frente frío que se retira hacia el Atlántico. Detrás de este sistema, el aire se estabiliza y permite un calentamiento paulatino durante la semana. Las mínimas nocturnas se ubican de nuevo en los 40 °F y 50 °F, lejos del umbral de helada.

Este episodio de frío temprano se encuentra dentro de lo esperado para la primera mitad de octubre en el noreste. Los residentes de los condados bajo alerta deben seguir el pronóstico local durante las próximas noches. Aunque el frío intenso no se mantendrá, otras madrugadas claras y tranquilas podrían repetir condiciones similares antes de que avance el otoño.

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