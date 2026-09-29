La tormenta tropical Rachel avanza frente a las costas de Guerrero con posibilidad de convertirse en huracán: esta es su trayectoria

El sistema meteorológico mantiene vigilancia en el Pacífico mexicano por lluvias intensas, viento y oleaje elevado en algunas entidades

La tormenta Rachel podría convertirse en huracán | Reuters

La tormenta tropical Rachel se mantiene en movimiento frente a las costas del Pacífico mexicano, por lo que las autoridades meteorológicas del país mantienen un monitoreo constante del fenómeno ante la posibilidad de que pueda convertirse en huracán.

La tormenta Rachel se formó el domingo 27 de septiembre a partir de la depresión tropical Dieciocho-E y se desplaza hacia el oeste-noroeste frente al litoral mexicano. El fenómeno mantiene condiciones para provocar lluvias intensas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en las costas de Guerrero y Oaxaca.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el ciclón presenta vientos sostenidos de hasta 75 kilómetros por hora y rachas que alcanzan los 95 kilómetros por hora, mientras mantiene su desplazamiento mar adentro. Por esta razón, las autoridades continúan con el seguimiento de su evolución.

¿Dónde se ubica la tormenta tropical Rachel y cuál es su trayectoria?

Hasta este momento, la tormenta tropical Rachel se encuentra frente a las costas mexicanas, al suroeste de Acapulco, Guerrero, y mantiene un desplazamiento hacia el oeste-noroeste. Aunque el sistema permanece a cientos de kilómetros del territorio nacional, sus bandas nubosas generan lluvias en algunas regiones costeras.

El fenómeno también mantiene bajo vigilancia las costas de Michoacán y Jalisco debido a los efectos que podrían presentarse por la circulación de Rachel, principalmente por precipitaciones, viento y oleaje elevado. Las autoridades meteorológicas mantienen el monitoreo de la trayectoria del sistema, ya que las condiciones del océano Pacífico podrían modificar su intensidad durante los próximos días.

¿Qué estados están en alerta por lluvias por la tormenta tropical Rachel?

Los estados de la República Mexicana con mayor vigilancia por los efectos de Rachel son Guerrero y Oaxaca, debido a que las lluvias asociadas al fenómeno continúan presentes en diferentes zonas de ambas entidades.

Las precipitaciones provocadas por la tormenta tropical Rachel pueden generar incremento en los niveles de ríos y arroyos, además de posibles inundaciones y deslaves en zonas vulnerables. Por ello, las autoridades mantienen el llamado a la población para mantenerse informada.

La presencia del sistema tropical también puede ocasionar condiciones adversas en comunidades cercanas a la costa, con viento fuerte y oleaje elevado, principalmente en los puntos donde existe mayor influencia de sus bandas nubosas. Protección Civil y las autoridades meteorológicas recomiendan atender los avisos oficiales y evitar zonas de riesgo mientras continúa el seguimiento de Rachel en el Pacífico mexicano.

Tormenta tropical Rachel apunta a convertirse en huracán: este es el pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó que Rachel podría intensificarse hasta convertirse en huracán categoría 1 durante las próximas horas, específicamente alrededor del martes 29 de septiembre. Sin embargo, su evolución dependerá de las condiciones meteorológicas que encuentre durante su avance por el océano Pacífico.

El sistema podría aumentar su intensidad mientras continúa su desplazamiento, aunque los pronósticos señalan que su trayectoria podría mantenerlo alejado de las costas mexicanas en los siguientes días.

La temporada de ciclones tropicales en el Pacífico mexicano continúa activa, por lo que las autoridades mantienen vigilancia permanente sobre los fenómenos que puedan representar algún riesgo para la población.

Protección Civil pidió a los habitantes de las zonas costeras mantenerse atentos a la información oficial y seguir las recomendaciones emitidas ante cualquier cambio en la trayectoria o intensidad de Rachel.