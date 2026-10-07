Pago de $90 de Medicare: quiénes lo reciben y por qué llega con el Seguro Social

La administración Trump anunció un pago único de $90 dólares ligado a Medicare para millones de estadounidenses

La medida contempla un solo pago por persona | Shutterstock

Un pago de $90 dólares ha empezado a aparecer en las cuentas bancarias de millones de estadounidenses. Otros beneficiarios recibirán un cheque por correo durante octubre. El dinero corresponde a una iniciativa federal que la administración de Donald Trump anunció para ayudar a más de 20 millones de personas con el costo de su cobertura de Medicare. El programa contempla ambas formas de entrega, por lo que no todos recibirán un sobre en casa.

El origen del dinero tiene una explicación concreta. El gobierno utilizará el Medicare Improvement Fund, un fondo que el Congreso creó en 2008 para apoyar mejoras en Medicare original. La Casa Blanca anunció el pago el 2 de octubre de 2026 y precisó que cada beneficiario elegible recibirá $90 dólares como ayuda para cubrir la prima de la Parte B.

La inscripción en Medicare, por sí sola, no garantiza este ingreso. El programa establece requisitos sobre el tipo de cobertura, el lugar de residencia y las ayudas que recibe cada persona. También excluye a quienes pagan un recargo mensual por sus ingresos. Estas condiciones explican por qué algunos adultos mayores ya ven el depósito y otros no recibirán el pago.

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¿De dónde sale el cheque de $90 que anunció Trump?

El pago procede de recursos federales del Medicare Improvement Fund. Según la Casa Blanca, el Congreso asignó $2,000 millones de dólares a este fondo para introducir mejoras en el programa de Medicare que paga por cada servicio médico. La administración Trump decidió utilizar esos recursos para entregar una ayuda directa a beneficiarios elegibles.

La medida contempla un solo pago por persona. Su propósito consiste en compensar parte del gasto de la prima de Medicare Parte B, es decir, la cantidad mensual que el beneficiario paga por esa cobertura. El cheque no representa una nueva mensualidad permanente.

Aunque algunas personas reciben el depósito a través de la Administración del Seguro Social, el dinero corresponde a esta iniciativa de Medicare. Esa intervención del Seguro Social en la entrega explica por qué algunos beneficiarios identificaron el ingreso como un cheque adicional de esa agencia.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el pago de $90 de Medicare?

La ayuda se dirige a personas con la Parte B de Medicare original que viven en Estados Unidos y cumplen las condiciones del programa. Los requisitos y exclusiones principales son los siguientes.

Tener cobertura de la Parte B dentro de Medicare original.

Residir en Estados Unidos.

No recibir ayuda de Medicaid para pagar la prima.

No pagar el ajuste mensual por ingresos, conocido como IRMAA.

No pertenecer a un plan Medicare Advantage.

La distinción entre Medicare original y Medicare Advantage resulta importante. Aunque ambos forman parte del sistema de Medicare, esta iniciativa destina los recursos a beneficiarios del programa original. Las personas con Medicare Advantage no califican para el pago.

El ajuste IRMAA también determina la elegibilidad. Este recargo aumenta la prima de ciertos beneficiarios con ingresos más altos. La administración excluyó a ese grupo, al igual que a quienes ya cuentan con ayuda para cubrir la prima. Por eso, dos personas con Medicare Parte B pueden tener resultados diferentes ante este pago.

¿Cuándo llega el cheque y qué relación tiene con Medicare Parte B?

La mayoría de los beneficiarios elegibles recibirá el dinero mediante depósito directo alrededor del 8 de octubre. Algunas personas ya reportaron depósitos o movimientos pendientes antes de esa fecha. El Departamento del Tesoro enviará los cheques de papel a otros beneficiarios durante octubre, a la dirección que figura en sus registros de Medicare.

El cheque incluirá una identificación en inglés que menciona el Medicare Improvement Fund y el pago de $90 para compensar la prima de octubre. Esa descripción permite reconocer el origen del dinero cuando llegue por correo.

La Parte B cubre consultas médicas, atención ambulatoria y servicios preventivos. Su prima mensual estándar alcanza $202.90 dólares en 2026, de modo que la ayuda de $90 dólares cubre menos de la mitad de una mensualidad. El beneficiario conserva la obligación de pagar el resto de su prima.

Para consultar la elegibilidad, Medicare ofrece el teléfono 1-800-633-4227. Quienes necesiten revisar el estado del pago podrán comunicarse con la Administración del Seguro Social al 1-800-772-1213 a partir del 15 de octubre. Estas consultas permiten aclarar tanto la inclusión en el programa como la situación de un depósito o cheque que aún no llegue.

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