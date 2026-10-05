Masa de aire frío se aproxima a México: ¿Qué estados tendrán heladas, lluvias y granizo?

El SMN prevé precipitaciones, rachas de viento y posible granizo en varias regiones durante el inicio de la semana

Masa de aire frío se extiende por México: prevén lluvias fuertes. | Reuters

Una masa de aire frío mantiene efectos sobre el noreste de México y forma parte del escenario meteorológico que dejará descenso de temperatura, lluvias, viento y posibilidad de granizo en distintas regiones del país durante el inicio de esta semana. El sistema está relacionado con el frente frío número 1, que este lunes 5 de octubre permanece frente a las costas de Tamaulipas y Veracruz.

El pronóstico indica que el frente interactuará con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, un canal de baja presión sobre el Golfo de México, inestabilidad atmosférica y una zona de baja presión con posibilidad de desarrollo ciclónico al sur de Oaxaca. Esta combinación favorecerá lluvias desde el noreste hasta el sureste del territorio nacional.

Además de las precipitaciones, las zonas serranas de siete estados pueden registrar temperaturas de entre 0 y 5 grados Celsius, mientras que las tormentas podrán estar acompañadas por descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. En contraste, el noroeste del país mantendrá temperaturas altas durante este lunes.

Masa de aire frío en México: ¿Qué es y cuáles son sus efectos?

Una masa de aire frío es una extensión de aire que presenta condiciones similares de temperatura y humedad en una zona amplia. Estos sistemas suelen formarse en latitudes altas y, cuando avanzan hacia regiones con temperaturas mayores, pueden provocar cambios en el estado del tiempo.

El Servicio Meteorológico Nacional explica que un frente frío representa el límite entre una masa de aire frío y seco y otra de aire más cálido. Debido a que el aire frío tiene una mayor densidad, se desplaza por debajo del aire cálido y lo obliga a ascender. Cuando existe suficiente humedad, este proceso puede favorecer la formación de nubes, lluvias y tormentas eléctricas.

Entre sus efectos se encuentran el descenso de temperatura, cambios en la dirección e intensidad del viento, lluvias y, bajo determinadas condiciones, heladas o nevadas. En el Golfo de México, el avance de masas de aire frío también puede generar eventos de “Norte”, caracterizados por viento que circula desde esa dirección.

Para este 5 de octubre, la masa de aire frío interactúa con otros sistemas meteorológicos, por lo que no todas las lluvias previstas en México son consecuencia exclusiva del aire frío. El frente número 1, canales de baja presión, una circulación ciclónica y sistemas con potencial ciclónico también participan en la formación de precipitaciones.

¿Qué estados tendrán heladas, lluvias y caída de granizo por la Masa de aire frío?

El pronóstico para este lunes contempla temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Oaxaca. En cuanto a las lluvias, Chiapas y Tabasco tendrán los mayores acumulados, con precipitaciones torrenciales de entre 150 y 250 milímetros en algunas zonas. Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Guerrero tendrán lluvias de muy fuertes a intensas, con acumulados de 75 a 150 mm.

Para Nuevo León y Campeche se esperan lluvias de 50 a 75 mm, mientras que Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Coahuila, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Yucatán y Quintana Roo pueden registrar acumulados de entre 25 y 50 mm.

También se pronostican intervalos de chubascos en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Tlaxcala y Ciudad de México, mientras que Baja California y Sonora tendrán lluvias aisladas.

Las precipitaciones asociadas a estos sistemas pueden presentarse con descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo, principalmente en las regiones donde se desarrollen tormentas. No existe un pronóstico que asegure granizo en cada uno de los estados mencionados, ya que este fenómeno se presenta de forma localizada dentro de las células de tormenta.

El viento también será un factor durante la jornada. En las costas de Veracruz, Tabasco y Oaxaca se esperan rachas de entre 40 y 70 km/h, mientras que estados del norte, noreste, occidente y centro pueden alcanzar rachas de 30 a 50 km/h.

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El escenario continuará el martes 6 de octubre. El frente frío número 1 y la masa de aire frío permanecerán sobre el noreste del país, mientras otros sistemas atmosféricos mantendrán las condiciones para lluvias en buena parte de México. Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán estarán entre los estados con las precipitaciones de mayor intensidad previstas para esa jornada.

Las autoridades recomiendan seguir los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil, debido a que las lluvias de mayor intensidad pueden provocar incremento en niveles de ríos y arroyos, encharcamientos, inundaciones o deslaves. El pronóstico puede modificarse conforme evolucionen los sistemas meteorológicos.