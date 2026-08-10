“Súper El Niño” en camino: así será el invierno 2026-2027 en Estados Unidos, según el Farmers’ Almanac

El Farmers’ Almanac prevé un invierno de extremos en Estados Unidos, con tormentas en el sur y caos climático en el noreste por culpa del Súper Niño.

El Súper Niño puede provocar fuertes nevadas en el noreste del país | Shutterstock

Prepárate porque este invierno viene con sorpresas. El Farmers’ Almanac acaba de publicar su pronóstico oficial para la temporada 2026-2027 en Estados Unidos y el protagonista absoluto tiene nombre propio, El Niño. Pero no cualquier El Niño, los expertos hablan de un posible Súper El Niño, uno de los eventos climáticos más intensos registrados en los últimos 76 años, según el Centro de Predicción Climática (CPC) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), que le da un 81% de probabilidad de manifestarse con especial intensidad entre los meses de octubre y diciembre.

Este fenómeno se genera por un calentamiento inusual de las aguas del Pacífico ecuatorial y tiene la capacidad de reacomodar la corriente en chorro, ese “río de viento” que dicta por dónde se mueven las tormentas.

Farmers' Almanac 2026 / 2027 Winter Weather Forecast https://t.co/o0kUI2s4yf — The Farmers' Almanac (@FarmersAlmanac) August 6, 2026

Cómo el Súper Niño reordena el mapa del clima

La previsión del Almanac es que la mitad sur del país vivirá un invierno mucho más movido de lo habitual. Se espera un corredor de tormentas activo que va desde el sur de California y el desierto del suroeste, pasando por Texas, hasta llegar al Golfo y el sureste. Ahí las lluvias serán protagonistas, aunque en zonas montañosas como las Rocosas del sur esa humedad extra podría traducirse en buena nieve para quienes disfrutan del esquí.

Mientras tanto, en el oeste, las planicies del norte, el medio oeste alto y los Grandes Lagos, las temperaturas se mantendrían cerca de lo normal en promedio. Ojo, eso no significa un invierno tranquilo. Los pronosticadores anticipan ráfagas repentinas de aire polar, tormentas rápidas y episodios cortos pero intensos de nieve que van a alternar con treguas más templadas.

¿Cómo impactará el Súper Niño en el Noreste del país?

Si vives en el noreste de Estados Unidos, prepárate para uno de los patrones invernales más complicados de la temporada. El Almanac describe la zona como una auténtica mezcla impredecible entre lluvia, aguanieve, hielo y nieve pesada y húmeda, especialmente durante enero y febrero. Las comunidades costeras probablemente vean más lluvia y precipitación mixta, mientras que las áreas del interior podrían llevarse varias rondas de nieve pesada y húmeda, sobre todo en esos dos meses centrales del invierno.

Pequeños cambios en la trayectoria de las tormentas y en la temperatura podrían marcar la diferencia entre lluvia, aguanieve, lluvia helada o nieve acumulada, así que los residentes deberían estar listos para que los pronósticos cambien de un momento a otro conforme se acercan las tormentas.

El Súper niño afectará los huracanes

Un dato que suele quedar en el tintero es el efecto del Súper Niño sobre los huracanes. Aunque debilita la formación de ciclones en el Atlántico, algo positivo para el Caribe, la NOAA advierte que en el Pacífico hay hasta un 70% de probabilidad de que la temporada de tormentas resulte por encima del promedio anual.

Además, científicos citados por la BBC advierten que los efectos de este fenómeno se seguirán sintiendo bien entrado 2027, con sequías, olas de calor y lluvias torrenciales marcando el pulso climático mucho después de que termine el invierno. El Almanac, por cierto, presume una precisión regional de entre 80% y 85%, así que vale la pena tomar nota antes de que llegue el frío.

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