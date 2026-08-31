Toluca vs León en vivo la Leagues Cup 2026, semifinal: horario y dónde ver el partido desde México

Los Diablos Rojos y Los Panzas Verdes quieren convertirse en el primer equipo mexicano en ganar el torneo bajo el reciente formato

¿Dónde ver en vivo la semifinal Toluca vs León de la Leagues Cup? | Claro Sports.

Se define al primer finalista de la edición 2026 de la Leagues Cup. Toluca y León se ven las caras en Houston, Texas en el marco del compromiso de la semifinal del torneo binacional.

Será el próximo miércoles 2 de septiembre cuando el equipo de Antonio Mohamed se vea las caras ante la oncena de Javier Gandolfi que, dicho sea de paso, está convirtiéndose en la sorpresa de este semestre, sobre todo, porque ha repuntando tanto en este torneo, como en la Liga MX, donde había tenido resultados que los mantenían lejos de los primeros puestos.

Los Diablos Rojos llegan a esta instancia luego de acumular seis puntos en la primera fase. Toluca comenzó con una victoria de 3-0 sobre Seattle Sounders, cayeron 1-0 frente al LAFC y aseguraron su clasificación con el 3-1 al FC Dallas. En cuartos de final los hombres de Mohamed derrotaron sin contratiempos al Austin FC por 2-0.

Por su parte, el León, campeón de la edición 2021 de este torneo (bajo otro formato), llegó hasta las semifinales al vencer al Nashville (1-0), Orlando City (2-1) e Inter Miami (3-2) durante la fase de grupos mientras que en cuartos de final goleó 3-0 al Real Salt Lake.

Por todo lo anterior nos espera un duelo con goles y emociones, todo para alcanzar la final del torneo entre la Liga MX y la MLS, en esta edición, con más sabor mexicano que estadounidense.

Semifinal de la Leagues Cup 2026: Fecha, horario y dónde ver en vivo el Toluca vs León

El partido entre los Diablos Rojos del Toluca y los Esmeraldas del León (válido por las semifinales de la Leagues Cup) se disputará el próximo miércoles 2 de septiembre en el Shell Energy Stadium, casa del Houston Dynamo de la MLS.

El recinto de la ciudad texana de Houston albergará el juego a partir de las 19:00 horas tiempo del centro de México. A continuación otros horarios:

Colombia: 20:00 horas

Argentina: 22:00 horas

Centroamérica: 19:00 horas

Estados Unidos: 21:00 horas (ET), 18:00 horas (PT).

Por último, además de seguir el partido a través del minuto a minuto de Claro Sports, la transmisión de la semifinal de la Leagues Cup 2026 se realizará a través de Apple TV.

Alineaciones probables del Toluca vs León para semifinal de la Leagues Cup 2026

A falta de que se confirmen, ambos entrenadores podrían mandar a sus mejores elementos quienes serían:

Toluca: Luis García (P); Brian García, Bruno Méndez, Federico Pereira, Jesús Gallardo; Franco Romero, Nicolás Castro; Jorge Días Price, Jesús Angulo, Alexis Vega (c); Federico Viñas.

León: Óscar García; Iván Morales, Jhohan Romaña, Juan Jose Guevara, Sebastián Vegas; José Rodríguez; Jordi Cortizo, Rodrigo Echeverría, Fernando Beltrán, Daniel Arcila; Diber Cambindo.

Leagues Cup 2026, semifinal: antecedentes y últimos resultados Toluca vs León

Estos son los antecedentes entre Toluca y León, equipos que definirán al primer finalista de la primera edición de la Leagues Cup en la que cuatro conjuntos mexicanos llegan hasta instancias finales.

Toluca 4-1 León | Clausura 2026

León 2-4 Toluca | Apertura 2025

León 3-3 Toluca | Clausura 2025

Toluca 2-2 León | Apertura 2024

Toluca 4-1 León | Clausura 2024

León 1-0 Toluca | Apertura 2023

Debido a los diferentes momentos que han vivido escarlatas y esmeraldas durante los últimos años, se puede ver una hegemonía del Demonio sobre La Fiera. León no vence a Toluca desde el 2023 recibiendo en tres de cinco partidos cuatro goles.

Pronósticos y momios del Toluca vs León: ¿quién es favorito y cuánto paga?

De acuerdo con la página web especializada, caliente.mx, consultada el lunes 31 de agosto, los momios para este partido son los siguientes:

Toluca -118

Empate +285

León +285

Esto quiere decir que si apuestas $1000 pesos al triunfo de los Diablos Rojos ganarías $1,850 pesos. A su vez, si te vas por el empate te podrías llevar $3,850, mientras que si te vas por el triunfo esmeralda ganarías esa misma cantidad ($3,850).

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