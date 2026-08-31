América vs Monterrey, en vivo la Leagues Cup 2026, semifinal: horario y dónde ver el partido desde México

Las Águilas del América y los Rayados del Monterrey se verán las caras en la antesala de la final de la Leagues Cup 2026 tras el dominio de la Liga MX

¿Dónde ver en vivo online el América vs Monterrey de la Leagues Cup? | Claro Sports

Las semifinales de la Leagues Cup enfrentarán al América y Monterrey, dos clubes que llegarán con la presión y el objetivo de conquistar un título internacional. Las Águilas de Guillermo Almada llegarán a California este miércoles 2 de septiembre con el respaldo de una temporada sin derrotas, una condición que las coloca como uno de los principales candidatos para avanzar a la gran final. Del otro lado, los Rayados de Matías Almeyda todavía buscan consolidar una identidad bajo las órdenes del técnico argentino, quien afrontará una prueba de alto calibre.

Esta instancia se disputará a partido único y en campo neutral, por lo que cualquier error puede marcar el destino de ambos equipos. El ganador del partido entre América y Monterrey obtendrá el boleto a la final de la Leagues Cup, donde enfrentará al vencedor de la otra semifinal entre Toluca y León. Con el título internacional como recompensa, Águilas y Rayados tendrán una cita de vida o muerte en territorio estadounidense.

Semifinal de la Leagues CUP 2026: fecha, horario y dónde ver en vivo el América vs Monterrey

América y Monterrey se medirán este miércoles 2 de septiembre en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, Estados Unidos, en un partido que promete emociones dentro del terreno de juego. La transmisión estará a cargo de Apple TV en todo el mundo, pero recuerda que en Claro Sports podrás seguir nuestro clásico minuto a minuto con toda la información de lo que ocurra dentro y fuera del terreno de juego, además de estadísticas, comentarios en vivo y el análisis de nuestros expertos.

México : 21:30 horas.

: 21:30 horas. Centroamérica : 21:30 horas.

: 21:30 horas. Estados Unidos : 23:30 horas ET y 20:30 horas PT.

: 23:30 horas ET y 20:30 horas PT. Colombia : 22:30 horas.

: 22:30 horas. Argentina: 00:30 horas.

Alineaciones probables del América vs Monterrey para la semifiinal de la Leagues Cup 2026

Guillermo Almada le ha dado otra cara al América en pocos partidos y, por ahora, todo apunta a que el técnico uruguayo mantendrá el 4-2-3-1 como su principal apuesta táctica. Del otro lado, Matías Almeyda podría recurrir al mismo sistema con un Monterrey que todavía exhibe señales de reconstrucción. La gran incógnita estará en las alineaciones, pues ambos estrategas deberán decidir si mantienen una base de suplentes o si apuestan por todo su arsenal en un partido de vida o muerte.

América : Fernando Tapia, Dagoberto Espinoza, Emilio Lara, Miguel Vázquez, Ramón Juárez del Castillo, Ícaro da Conceição, Edwin Cerrillo, Diego Arriaga, Alexis Gutiérrez, Oscar Perea y Alejandro Cárdenas.

: Fernando Tapia, Dagoberto Espinoza, Emilio Lara, Miguel Vázquez, Ramón Juárez del Castillo, Ícaro da Conceição, Edwin Cerrillo, Diego Arriaga, Alexis Gutiérrez, Oscar Perea y Alejandro Cárdenas. Monterrey: Luis Cárdenas, Erick Aguirre, Jorge Rodríguez, Carlos Salcedo, Luis Reyes, Fidel Ambriz, Iker Fimbres, Luca Orellano, Roberto de la Rosa, Omar Gálvez y Uros Djurdjevic.

Leagues Cup 2026, semifinal: antecedentes y últimos resultados América vs Monterrey

América llega con un balance favorable ante Monterrey en la última década, al registrar más triunfos que derrotas en sus enfrentamientos directos y confirmar una ligera superioridad sobre Rayados en este periodo. La rivalidad ha mantenido un alto nivel de competitividad, con resultados cerrados y presencia constante en instancias decisivas, aunque el conjunto azulcrema parte con ventaja en el historial reciente.

América 1-0 Monterrey | 7 de febrero de 2026 | Clausura 2026

América 2-1 Monterrey | 29 de noviembre de 2025 | Apertura 2025 | Semifinal

Monterrey 2-0 América | 26 de noviembre de 2025 | Apertura 2025 | Semifinal

Monterrey 2-2 América | 20 de septiembre de 2025 | Apertura 2025

Monterrey 1-0 América | 16 de abril de 2025 | Clausura 2025

Monterrey 1-1 América | 15 de diciembre de 2024 | Apertura 2024 | Final

América 2-1 Monterrey | 12 de diciembre de 2024 | Apertura 2024 | Final

América 2-1 Monterrey | 27 de octubre de 2024 | Apertura 2024

América 1-1 Monterrey | 3 de febrero de 2024 | Clausura 2024

Monterrey 0-3 América | 28 de octubre de 2023 | Apertura 2023

América 2-1 Monterrey | 8 de abril de 2023 | Clausura 2023

Monterrey 3-2 América | 9 de julio de 2022 | Apertura 2022

Monterrey 2-1 América | 5 de marzo de 2022 | Clausura 2022

América 0-0 Monterrey | 6 de noviembre de 2021 | Apertura 2021

Monterrey 1-0 América | 16 de enero de 2021 | Clausura 2021

América 1-3 Monterrey | 22 de agosto de 2020 | Apertura 2020

Monterrey 0-1 América | 22 de febrero de 2020 | Clausura 2020

América 2-1 Monterrey | 29 de diciembre de 2019 | Apertura 2019 | Final

Monterrey 2-1 América | 26 de diciembre de 2019 | Apertura 2019 | Final

América 4-2 Monterrey | 20 de julio de 2019 | Apertura 2019

Monterrey 3-2 América | 26 de enero de 2019 | Clausura 2019

América 3-0 Monterrey | 11 de agosto de 2018 | Apertura 2018

América 0-0 Monterrey | 14 de abril de 2018 | Clausura 2018

Monterrey 0-0 América | 15 de noviembre de 2017 | Copa Apertura 2017 | Semifinal

Monterrey 2-0 América | 28 de octubre de 2017 | Apertura 2017

América 1-0 Monterrey | 1 de abril de 2017 | Clausura 2017

Monterrey 1-1 América | 1 de octubre de 2016 | Apertura 2016

Monterrey 4-2 América | 21 de mayo de 2016 | Clausura 2016 | Semifinal

América 1-0 Monterrey | 18 de mayo de 2016 | Clausura 2016 | Semifinal

América 3-3 Monterrey | 30 de abril de 2016 | Clausura 2016

Pronósticos y momios del América vs Monterrey: ¿quién es favorito y cuánto paga?

De acuerdo con información de Caliente MX, el América parte como favorito en los momios para imponerse ante Monterrey, aunque la diferencia no resulta amplia. La victoria de las Águilas se encuentra en +122, mientras que el empate y el triunfo de Rayados aparecen con +230. Las cuotas plantean un escenario parejo, pero con una ligera ventaja para el conjunto azulcrema de cara al resultado en los 90 minutos.

En el mercado sobre qué equipo avanzará a la siguiente ronda, América también cuenta con el favoritismo, con un momio de -163, mientras que Monterrey aparece con +110. En cuanto a la cantidad de goles, el over 2.5 se ubica en -134 y el under 2.5 en +105, una señal de que las casas de apuestas proyectan un partido con posibilidades de superar las dos anotaciones. En conjunto, los momios colocan a las Águilas un escalón por encima de Rayados, tanto para ganar el encuentro como para conseguir la clasificación.

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