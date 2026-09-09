Chicago Fire vs Inter Miami: dónde buscar boletos de última hora para ver a Messi

Estas son las opciones más seguras para conseguir entradas el mismo día del partido en Soldier Field y evitar fraudes

Así puedes buscar boletos para ver a Messi en Chicago | C. Khanna | AFP

Si buscas boletos de última hora para ver a Lionel Messi en el Chicago Fire vs. Inter Miami, todavía existen alternativas para intentar entrar a Soldier Field este miércoles 9 de septiembre, aunque la disponibilidad puede cambiar rápidamente.

El partido ha generado una demanda muy superior a la habitual por la presencia de Lionel Messi y Robert Lewandowski en un duelo de grandes figuras, y las opciones pasan principalmente por Ticketmaster, la reventa verificada y las taquillas del estadio.

El propio Chicago Fire mantiene el encuentro en su calendario para las 7:30 p. m. de Chicago y aquí puedes consultar los horarios de todos los partidos y dónde verlos en español.

La primera opción que conviene revisar es la venta oficial. Las entradas del Chicago Fire se gestionan mediante Ticketmaster y el sistema de cuenta del club, por lo que vale la pena comprobar el inventario incluso si anteriormente aparecía como agotado. En partidos con alta demanda pueden liberarse localidades que estaban reservadas para compromisos corporativos, producción televisiva o grupos que finalmente no utilizaron sus espacios.

Ticketmaster y la reventa verificada, las opciones más seguras

Cuando ya no aparecen localidades en la venta primaria, una alternativa es Ticketmaster Verified Resale, el mercado oficial de reventa integrado al sistema del Chicago Fire. Su principal ventaja es que la entrada original se invalida y se genera una nueva credencial digital para el comprador, reduciendo el riesgo de que una misma localidad sea revendida simultáneamente.

También existen plataformas de reventa como SeatGeek, StubHub y Vivid Seats. Estos servicios cuentan con mecanismos de garantía para determinadas operaciones, aunque la transferencia puede requerir que el vendedor envíe la entrada a la cuenta del comprador mediante Ticketmaster.

Por eso, cuando faltan pocas horas para el partido, es importante comprobar que la transferencia se complete antes de dirigirse al estadio.

El precio también puede cambiar considerablemente. Las entradas primarias habituales en un rango aproximado de 40 a 80 dólares, mientras que la reventa responde a la oferta, la demanda y la cercanía del partido. La confirmación de que Messi será titular puede provocar un aumento importante en las cotizaciones.

¿Vale la pena esperar hasta el último momento?

Para quienes todavía no tienen boleto, el momento de compra puede ser determinante. Una ventana especialmente interesante puede darse entre 90 y 45 minutos antes del inicio, cuando algunos vendedores reducen precios para evitar quedarse con una entrada sin utilizar. Al mismo tiempo, las alineaciones ya permiten saber qué jugadores estarán disponibles.

Eso sí, esperar demasiado también implica asumir un riesgo: los precios pueden subir si se confirma la presencia de Messi o si desaparecen las localidades más económicas.

Las taquillas de Soldier Field funcionan como un respaldo adicional, pero no deben confundirse con una ventanilla tradicional de boletos físicos. Los módulos atienden el día del partido y pueden procesar compras digitales, enviando el acceso mediante SMS al teléfono del aficionado. No se imprimen entradas de papel.

Y hay una regla fundamental: no compres boletos mediante redes sociales, mensajes privados o vendedores que prometan enviarte una captura de pantalla. Soldier Field utiliza entradas digitales y los códigos estáticos pueden ser rechazados en los accesos.

En un partido con Messi en Chicago, conseguir una entrada a última hora todavía puede ser posible, pero hacerlo por el canal correcto puede marcar la diferencia entre disfrutar el fútbol en Soldier Field o quedarse fuera.

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