Lionel Messi en vivo en la MLS 2026: fecha, horario y dónde ver el Chicago Fire vs Inter Miami

Lionel Messi volverá a enfrentarse a Robert Lewandowski, en el Chicago Fire vs Inter Miami, partido clave en la Conferencia Este de la MLS

Chicago Fire vs Inter Miami, en vivo online | Claro Sports

La jornada de esta semana en la MLS presenta un auténtico partidazo con el Chicago Fire vs Inter Miami, un encuentro que tendrá como gran atractivo el reencuentro entre Lionel Messi y Robert Lewandowski. Las dos figuras se verán las caras este miércoles 9 de septiembre en un partido clave para la Conferencia Este, con dos equipos que necesitan un triunfo para fortalecer sus aspiraciones en la recta final de la temporada.

The Fire ocupa el tercer puesto de su sector y una victoria le permitiría recortar distancias con unas Garzas que buscan afianzar el subliderato de la Conferencia Este. Chicago Fire atraviesa un momento positivo bajo una Máquina Roja cada vez más aceitada, mientras Inter Miami busca recuperar la estabilidad tras la llegada del técnico Cristian ‘Kily’ González. El conjunto de la Florida tendrá una prueba complicada ante un rival que también quiere convertirse en protagonista durante el resto de la campaña.

Chicago Fire vs Inter Miami: fecha, hora y dónde ver en vivo a Lionel Messi en la MLS 2026

Chicago Fire e Inter Miami se enfrentan este miércoles 9 de septiembre en uno de los encuentros destacados de la jornada de la MLS. El Soldier Field, con capacidad para 61,500 espectadores, será el escenario de un partido en el que ambos clubes buscarán sumar tres puntos importantes en esta etapa decisiva de la temporada. La transmisión estará disponible a través de Apple TV.

No te pierdas en Claro Sports nuestro clásico minuto a minuto, con toda la información del partido, las jugadas más relevantes, estadísticas, protagonistas y las noticias que surjan antes, durante y después del encuentro. Vive cada detalle de este partido de la MLS con la cobertura de Claro Sports.

México : 18:30 horas.

: 18:30 horas. Centroamérica : 18:30 horas.

: 18:30 horas. Estados Unidos: 20:30 horas ET y 17:30 horas PT.

20:30 horas ET y 17:30 horas PT. Colombia : 19:30 horas.

: 19:30 horas. Argentina: 21:30 horas.

Messi en vivo en la MLS 2026: ¿Cómo llegan el Inter Miami y Chicago Fire?

El Inter Miami llega a este compromiso en el segundo lugar de la Conferencia Este con 43 puntos, después de rescatar un empate 2-2 ante Atlanta United. Lionel Messi volvió a marcar diferencia con dos asistencias, una para Casemiro y otra para Luis Suárez, aunque el equipo volvió a mostrar algunas dudas en la zona defensiva. El conjunto de Florida suma 12 victorias, siete empates y cuatro derrotas, pero todavía mantiene una distancia de 10 puntos respecto al líder Nashville, por lo que necesita mantener el paso en la parte alta de la clasificación.

El Chicago Fire ocupa el tercer puesto del Este con 38 puntos y llega con una racha de seis partidos sin derrota, aunque acumula tres empates consecutivos. Su último encuentro terminó con un espectacular 4-4 ante Toronto FC, partido en el que Maren Haile-Selassie consiguió un doblete y Robert Lewandowski marcó el 4-3 parcial antes del empate definitivo en tiempo de compensación. Con apenas cinco puntos de diferencia entre ambos, el encuentro en el Soldier Field representa una oportunidad para The Fire de recortar distancia y para las Garzas de consolidar su posición como escolta del líder.

MLS 2026: momios, pronósticos y quién es el favorito para ganar el partido

De acuerdo con información de Caliente MX, el Chicago Fire parte como ligero favorito ante el Inter Miami en los momios, aunque la diferencia entre ambos equipos anticipa un partido equilibrado. La victoria de la Máquina Roja aparece en +124, mientras que el triunfo del cuadro de Florida se ubica en +168 y el empate ofrece +320. Las cuotas conceden una pequeña ventaja al equipo local, pero también reflejan las posibilidades de que el equipo de las Garzas consiga un resultado positivo.

En el mercado de goles, la tendencia es mucho más clara, con el over 2.5 goles en -350 frente al under 2.5 en +255. Los momios apuntan hacia un partido con actividad ofensiva y al menos tres anotaciones, por lo que el escenario de un partido abierto y con oportunidades en ambas áreas aparece como la principal expectativa para este enfrentamiento.

Te puede interesar: