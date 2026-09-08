La MLS no descansa: 14 partidos que pueden cambiar la pelea por los playoffs

Messi, Lewandowski, Müller y varias figuras entran en acción en una jornada de media semana con mucho en juego

La jornada de la MLS puede mover la tabla | R. Hoffmann | Getty Images vía AFP

Una nueva jornada de la MLS se disputa este miércoles 9 de septiembre con una cartelera de 14 partidos que puede provocar movimientos importantes en la clasificación rumbo a la fase definitiva de la temporada 2026.

Con Nashville SC como líder del Este, Vancouver Whitecaps en la cima del Oeste y una pelea muy cerrada por los puestos de playoffs, cada resultado comienza a tener un peso especial rumbo a la recta final de la temporada regular.

La cartelera tiene además un atractivo especial para los aficionados latinos en Estados Unidos: Inter Miami visita al Chicago Fire en un duelo que pondrá frente a frente a Lionel Messi y Robert Lewandowski por primera vez en la MLS.

Lewandowski busca ampliar el legado que lo trajo a la MLS en el verano. El encuentro está programado para las 8:30 p. m. ET y será uno de los grandes focos de atención de la noche luego de que Lionel Messi alcanzara un récord inédito en la historia de la MLS.

Los duelos que pueden mover la tabla

El partido en Chicago enfrenta a dos equipos que llegan con objetivos importantes.Inter Miami ocupa el segundo puesto del Este con 43 puntos, mientras que Chicago Fire es tercero con 38. Miami viene de empatar 2-2 ante Atlanta United, mientras que Chicago acumula seis partidos consecutivos sin perder después de igualar 4-4 ante Toronto.

En el Oeste, Vancouver Whitecaps defenderá el liderato frente a un LA Galaxy que necesita sumar para mantenerse con posibilidades de alcanzar la postemporada. Vancouver tiene 43 puntos, mientras que el Galaxy llega con 29. Una derrota del líder abriría la puerta para que Houston Dynamo, segundo con 40 unidades, pueda igualarlo si vence a Real Salt Lake.

También merece atención Portland Timbers vs. St. Louis City SC. St. Louis atraviesa la mejor racha de la MLS, con 13 partidos consecutivos sin perder, y ocupa el quinto lugar del Oeste con 37 puntos. Portland, octavo con 31, necesita aprovechar su localía para evitar que sus perseguidores se acerquen.

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Philadelphia Union y FC Cincinnati protagonizan otro choque directo en el Este, mientras que Toronto recibe al líder Nashville. En California, LAFC enfrentará a New York Red Bulls y San Diego FC se medirá con San Jose Earthquakes en partidos que también pueden alterar la zona de clasificación.

Cómo ver en español en Estados Unidos

Los aficionados podrán seguir toda la jornada mediante Apple TV, plataforma que transmite todos los partidos de la temporada 2026. Además, los encuentros cuentan con narración en español, una opción especialmente atractiva para el público latino en Estados Unidos.

Para cambiar el idioma, el espectador puede seleccionar las opciones de audio durante la transmisión. La MLS también contempla cobertura en español a través de FOX Deportes.

Horarios de todos los partidos de la jornada MLS

CF Montréal vs. Charlotte FC — 6:30 p. m. CT | 7:30 p. m. ET | 4:30 p. m. PT

— 6:30 p. m. CT | 7:30 p. m. ET | 4:30 p. m. PT D.C. United vs. Columbus Crew — 6:30 p. m. CT | 7:30 p. m. ET | 4:30 p. m. PT

— 6:30 p. m. CT | 7:30 p. m. ET | 4:30 p. m. PT Atlanta United vs. Orlando City — 6:30 p. m. CT | 7:30 p. m. ET | 4:30 p. m. PT

— 6:30 p. m. CT | 7:30 p. m. ET | 4:30 p. m. PT Toronto FC vs. Nashville SC — 6:30 p. m. CT | 7:30 p. m. ET | 4:30 p. m. PT

— 6:30 p. m. CT | 7:30 p. m. ET | 4:30 p. m. PT Philadelphia Union vs. FC Cincinnati — 6:45 p. m. CT | 7:45 p. m. ET | 4:45 p. m. PT

— 6:45 p. m. CT | 7:45 p. m. ET | 4:45 p. m. PT New York City FC vs. New England Revolution — 7:00 p. m. CT | 8:00 p. m. ET | 5:00 p. m. PT

— 7:00 p. m. CT | 8:00 p. m. ET | 5:00 p. m. PT Houston Dynamo vs. Real Salt Lake — 7:30 p. m. CT | 8:30 p. m. ET | 5:30 p. m. PT

— 7:30 p. m. CT | 8:30 p. m. ET | 5:30 p. m. PT Austin FC vs. Colorado Rapids — 7:30 p. m. CT | 8:30 p. m. ET | 5:30 p. m. PT

— 7:30 p. m. CT | 8:30 p. m. ET | 5:30 p. m. PT Minnesota United vs. FC Dallas — 7:30 p. m. CT | 8:30 p. m. ET | 5:30 p. m. PT

— 7:30 p. m. CT | 8:30 p. m. ET | 5:30 p. m. PT Chicago Fire vs. Inter Miami CF — 7:30 p. m. CT | 8:30 p. m. ET | 5:30 p. m. PT

— 7:30 p. m. CT | 8:30 p. m. ET | 5:30 p. m. PT Vancouver Whitecaps vs. LA Galaxy — 9:30 p. m. CT | 10:30 p. m. ET | 7:30 p. m. PT

— 9:30 p. m. CT | 10:30 p. m. ET | 7:30 p. m. PT Portland Timbers vs. St. Louis City SC — 9:30 p. m. CT | 10:30 p. m. ET | 7:30 p. m. PT

— 9:30 p. m. CT | 10:30 p. m. ET | 7:30 p. m. PT San Diego FC vs. San Jose Earthquakes — 9:30 p. m. CT | 10:30 p. m. ET | 7:30 p. m. PT

— 9:30 p. m. CT | 10:30 p. m. ET | 7:30 p. m. PT Los Angeles FC vs. New York Red Bulls — 9:30 p. m. CT | 10:30 p. m. ET | 7:30 p. m. PT

La jornada llega en un momento en que la diferencia entre avanzar directamente a los playoffs y caer en la zona del Wild Card comienza a hacerse cada vez más pequeña. En especial en el Oeste, donde ocho puntos separan al sexto del decimotercer lugar, una noche de resultados puede cambiar buena parte del panorama.

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