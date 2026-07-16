Las nuevas camisetas de la Liga MX: así vestirán los 18 equipos en el Apertura 2026

Los clubes de la Liga MX presentaron sus nuevos uniformes, con diseños que recuperan historia e identidad de cara a la primera jornada del torneo

Los uniformes de la Liga MX para el A2026 | PumasMX | Club América | Pirma | Chivas

El Apertura 2026 de la Liga MX está listo para comenzar este jueves 16 de julio y, junto con el regreso de la actividad, los clubes también renovarán su imagen para la temporada. Los 18 equipos del campeonato revelaron las camisetas que utilizarán durante el nuevo año futbolístico, con propuestas que mantienen los colores tradicionales y recuperan distintos elementos de su historia.

Aniversarios, estadios, escudos históricos y símbolos de cada ciudad aparecen entre las principales fuentes de inspiración para las nuevas indumentarias. Desde el homenaje del Toluca a los equipos campeones de 1999 y 2000 hasta los 110 años de América, Atlas y Atlante, las camisetas del Apertura 2026 buscan reforzar la identidad de cada institución. Estas son las nuevas playeras con las que los clubes competirán en la Liga MX.

América

Los uniformes que marcaron al América durante las décadas de los 80 y 90 sirven como inspiración para la nueva camiseta de local de la temporada 2026-2027. Adidas recuperó el amarillo como base principal e incorporó en el frente un gráfico de gran formato basado en la silueta del escudo azulcrema, mientras que los logotipos del club y la marca aparecen alineados al centro del pecho.

El azul y el rojo completan la identidad de una indumentaria que inicia los festejos rumbo al 110 aniversario del América. Las tres franjas de Adidas en los hombros presentan una combinación en negro, rojo y negro, mientras que la frase “Grandes de Corazón” fue colocada en la parte posterior del cuello como uno de los detalles exclusivos del nuevo uniforme.

La grandeza continúa, adidas y Club América presentan el jersey home para 2026-2027 rumbo al 110 aniversario. 💙💛



Disponible en @AmeShopMx y @adidasMX. 🦅



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Atlante

El regreso del Atlante a la Liga MX después de 12 años estará acompañado por una camiseta que recupera la imagen tradicional del club. Charly mantuvo las franjas verticales en azul y grana para el uniforme de local, agregó detalles dorados en el cuello y colocó el número 110 al centro como referencia a los años de historia de los Potros. La indumentaria estará disponible en versiones de manga corta y manga larga.

La equipación de visitante cambia las franjas verticales por una base blanca, con líneas horizontales en azul y grana ubicadas en la zona central. Los mismos colores aparecen en las mangas con una disposición vertical, en un diseño que Atlante utilizará durante su primera temporada de regreso a la Primera División.

Estos colores no se visten, SE SIENTEN.



¡110 AÑOS de historia! Un lujo de jersey para regresar a Liga MX con @CharlyFutbol 🔵🔴#LesGusteONoLesGuste#LesPrometimosVolver pic.twitter.com/2l9MFWsEVb — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) July 10, 2026

Atlas

Atlas mantendrá su tradicional identidad rojinegra en las nuevas camisetas que utilizará durante el Apertura 2026, tanto en la equipación de local como en la de visitante. La colección fue desarrollada como parte de la celebración por los 110 años del club y conserva los colores característicos de la institución tapatía.

Los detalles dorados son el principal distintivo de la nueva indumentaria y aparecen en los acabados de la playera, así como en el contorno del escudo. Con estos elementos, el uniforme incorpora el aniversario de los rojinegros a su imagen para la temporada 2026-2027.

110 años de historia reflejados en una piel hecha #ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel❤️🖤



Nuestro nuevo jersey @charlyfutbol 26-27 ya está disponible en tiendas físicas @atlasfcshop La Gran Plaza y Plaza Patria 🛍 pic.twitter.com/OD4rj3tnQP — Atlas FC (@AtlasFC) July 1, 2026

Atlético de San Luis

Atlético de San Luis presentó su uniforme de local y visitante a través de redes sociales. El primero es un jersey con base roja y blanca a rayas, como nos ha acostumbrado desde su relación con el Atlético de Madrid. Destaca un cuello en ‘V’ azul marino, color que también se presente en detalles en los hombros, costados, puños y patrocinadores. El de visitante es blanco, con finas líneas doradas que dividen la camiseta. El azul marino se presenta en las marcas del jersey, así como en el escudo monocromático.

Hay amores que no necesitan explicación.

Se llevan en la garganta, en la tribuna y en el corazón.

Por eso hoy presentamos un jersey que representa a quienes dejan todo por estos colores.

Una nueva piel para la afición que hace latir a San Luis.#ConAlmaPotosina #AtléticodeSanLuis pic.twitter.com/w9RLP9XpQv — CHARLY Fútbol (@CharlyFutbol) July 14, 2026

Chivas

Chivas es uno de los clubes que cambió de marca para su indumentaria del Apertura 2026; con el regreso de Nike como patrocinador deportivo presentaron la colección Futuro Sagrado, con la que la institución inicia una nueva etapa comercial.

El diseño mantiene las tradicionales franjas verticales rojas sobre una base blanca, con una distribución más limpia en la parte frontal. El escudo de Chivas aparece del lado izquierdo. También destaca el regreso del cuello tipo polo, un elemento utilizado en distintos uniformes del Guadalajara, mientras el rojo, blanco y azul se mantienen como los colores principales de la colección.

Cruz Azul

La historia de Cruz Azul quedó plasmada en la camiseta que utilizará el campeón de la Liga MX durante la temporada 2026-2027. El uniforme de local mantiene el tradicional azul celeste, pero incorpora como principal elemento un patrón con los diferentes escudos utilizados por la institución a lo largo de sus distintas épocas. El diseño se completa con un cuello tipo polo en color blanco.

Para la indumentaria de visitante, la Máquina apuesta por una base blanca en tono cercano al crema, con detalles celestes y los patrocinadores en azul marino. Este uniforme también incluye el patrón de escudos históricos, aunque de manera menos visible que en la camiseta local, en una colección con la que Cruz Azul defenderá su título de Liga MX durante el Apertura 2026.

Presentamos el jersey LOCAL de @CruzAzul 💙🚂 Este no solo es un color, es la esencia inquebrantable. 💯⭐️ ¡La leyenda continúa con cada escudo!



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Presentamos el jersey VISITA de @CruzAzul 🤍🚂 La sobriedad de nuestra tradición, plasmada en una pieza de colección que destaca en cualquier terreno. 💥⭐️



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Juárez

FC Juárez y Joma presentaron las nuevas camisetas de Bravas y Bravos para la temporada 2026-27 del futbol mexicano y la Leagues Cup 2026. Ambos equipos compartirán el uniforme de local, con el tradicional verde como color principal, detalles negros en cuello y costados, y el escudo colocado al centro del pecho. En la parte frontal se mantiene la X difuminada en otro tono de verde, elemento que representa a la frontera y a Ciudad Juárez.

Para los uniformes de visita, Bravos utilizará una camiseta roja con detalles en crema y un gráfico inspirado en el caballo, símbolo del club, mientras que Bravas tendrá un diseño exclusivo basado en los colores de los atardeceres de Ciudad Juárez, con tonos naranja, morado, amarillo y blanco.

💚🖤 POR JUÁREZ JUGAMOS TODOS.



Nueva piel. La misma pasión. Una nueva historia por escribir. 🔜🐎



Ya disponible en Bravo tiendas

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León

El 60 aniversario del Estadio León es el eje de la nueva indumentaria de la Fiera para la temporada 2026-2027. Charly tomó como referencia al Nou Camp, inaugurado en 1966, para desarrollar una camiseta de local en el tradicional verde esmeralda, con líneas en diferentes tonalidades que forman la silueta de un león y un detalle conmemorativo en el escudo por las seis décadas del inmueble.

Para el uniforme de visitante, el blanco domina el diseño, acompañado por verde claro en mangas y hombros, además de acentos amarillos. La camiseta incorpora en la parte posterior un gráfico en homenaje a los aficionados que participaron en la construcción del Estadio León, un detalle que vincula la nueva colección con la historia del inmueble y la afición esmeralda.

PÓNTELO! 💚🤍



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Nos espera un torneo muy verdiblanco 🇳🇬. pic.twitter.com/4sMRY1FDyU — Club León (@clubleonfc) July 9, 2026

Monterrey

Las tradicionales rayas albiazules vuelven a ocupar el centro del nuevo uniforme de Monterrey para la temporada 2026-2027. Bajo el lema “El Monterrey nos une”, la camiseta de local mantiene las franjas verticales en azul y blanco que han identificado a Rayados desde sus orígenes, con una propuesta clásica y sobria que recupera la esencia histórica del club.

La nueva indumentaria será utilizada tanto por el equipo varonil como por Rayadas y busca reforzar la conexión del club con su afición. El diseño apuesta por los elementos más reconocibles de la institución regiomontana y por una imagen tradicional para acompañar a ambos planteles durante la temporada 2026-2027.

El nuevo jersey home es un homenaje a quienes hacen grande esta historia: Nuestra Afición, nuestra ciudad y nuestros colores.⛰️🔵⚪ Un diseño que representa el orgullo de pertenecer #EnLaVidaYEnLaCancha.🤠

Porque El Monterrey nos une.👊🏼 pic.twitter.com/M5Bx2TIrgW — PUMAmexico (@PUMAmexico) July 7, 2026

Necaxa

Los Rayos del Necaxa hacen honor a su mote con el jersey de local para el Apertura 2026 y Clausura 2027. La base blanca se combina con rayos rojos que combinados generan las líneas rojiblancas que han destacado a conjunto necaxista durante toda su historia. La visitante es un rojo brillante en toda la camiseta, usando el blanco para cuello y puños y negro para los patrocinadores, así como para el escudo monocromático.

Un vistazo más a detalle de nuestros nuevos jerseys para la temporada 2026-2027… 👀



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Pachuca

Los Atlantes de Tula, uno de los principales referentes arqueológicos de Hidalgo, forman parte del diseño de las nuevas camisetas de Pachuca para la temporada 2026-2027. El uniforme de local conserva las tradicionales franjas verticales en azul y blanco de los Tuzos, pero añade un gráfico inspirado en las figuras históricas de Tula como elemento distintivo de la indumentaria desarrollada por Skechers.

La versión de visitante utiliza una base blanca y traslada los mismos elementos gráficos a tonalidades grises para generar una imagen más sobria. Los detalles en azul marino aparecen en los vivos de la playera y completan una colección que, en el segundo año de la alianza entre Pachuca y Skechers, toma símbolos del estado de Hidalgo como parte central de su diseño.

Es hora de portar con orgullo Tuzo el nuevo Jersey Pachuca Local 26-27 ⚪️🔵 jugando con pasión y hambre, con nuestros colores que ponen a temblar a todos @tuzosoficial#OrigenQueManda​#PachucaSomosTodos​#TeJuroQueTeAmo​#SkechersFootball pic.twitter.com/szOwXLY79U — Skechers Mexico (@SkechersMexico) July 13, 2026

Una piel llena de tradición y pasión, que define una historia de esencia Tuza.



El nuevo jersey Pachuca Visita 26-27 es para quienes crecieron entre historia, cantera y grandeza​ | @Tuzos #OrigenQueManda​#PachucaSomosTodos​#TeJuroQueTeAmo​#SkechersFootball pic.twitter.com/XfW9lLaPvS — Skechers Mexico (@SkechersMexico) July 13, 2026

Puebla

Puebla presentó una colección de tres camisetas para la temporada 2026-2027, diseñadas por el propio club y confeccionadas por Pirma. El uniforme de local conserva la tradicional base blanca y la franja diagonal azul, ahora acompañada por un patrón geométrico inspirado en la máscara de “Mascarita”, el aficionado enmascarado del conjunto poblano, con figuras en diferentes tonos de azul y detalles del mismo color en cuello y mangas.

La camiseta de visitante apuesta por una base completamente azul y la característica franja blanca con el mismo patrón geométrico, mientras que la tercera equipación utiliza un tono oscuro con una banda diagonal dorada. Este último diseño también presenta en dorado el escudo, la marca deportiva y los patrocinadores, manteniendo en las tres propuestas la tradicional franja como principal elemento de identidad del Puebla.

Lucharááááán a 2 de 3 caídas sin límite de tiempo 👊🏻😉 Con este Jersey estamos listos para darnos un tirito con quien sea. 🔥



Mis Enfranjados ya se subieron al ring con la de local y visita 🤼 disponible en todas las tiendas @Pirma_Oficial a partir de mañana. 😎… pic.twitter.com/6HG7Rgxksj — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) July 10, 2026

Pumas

Pumas presentó junto a Puma sus nuevas camisetas para la temporada 2026-2027, que marcarán el regreso de la marca alemana como responsable de vestir al conjunto universitario después de su anterior etapa entre 2009 y 2014. Una de las equipaciones tiene base blanca, con detalles dorados y azules en el cuello y las mangas, además de dos marcas de garra en ambos colores integrados al diseño de fondo.

La camiseta local recupera el tradicional azul de Pumas como color principal, acompañado por vivos dorados y un cuello tipo polo. El diseño incluye el logotipo de Puma al centro del pecho y detalles de la marca en los hombros, en una indumentaria que los universitarios utilizarán durante el Apertura 2026, la Leagues Cup y la Concacaf Champions Cup.

Ya disponible: el nuevo jersey de PUMA con Pumas te espera en tienda y en https://t.co/iqpeuCRb6m. 🐾#PumasXPUMA #SiemprePuma pic.twitter.com/IPrDzPEj0y — PUMAmexico (@PUMAmexico) July 3, 2026

Querétaro

Querétaro presentó sus nuevas camisetas para el Apertura 2026 de la Liga MX, con las que inicia su alianza con Skechers como nuevo patrocinador. El uniforme de local está inspirado en el Teatro de la República y recupera en su diseño las formas geométricas de las puertas del histórico recinto donde fue promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917, incorporando elementos vinculados directamente con la identidad queretana.

Por su parte, la camiseta de visitante toma como referencia la arquitectura barroca del estado y basa su gráfico en la cúpula de uno de los templos históricos de la ciudad. Ambos uniformes incluyen en los ribetes un patrón inspirado en el Acueducto de Querétaro, elemento que conecta los diseños que utilizarán los equipos varonil y femenil de Gallos Blancos durante el Apertura 2026.

¡Una noche para estrenar la nueva piel del 442! 🐓#Somos442 pic.twitter.com/CcdIfJz2mr — Gallos Blancos 🐓 (@Club_Queretaro) July 11, 2026

Santos Laguna

Santos Laguna presentó el 15 de julio su indumentaria de local y visitante para el Apertura 2026 y Clausura 2027. En la primera, la base es verde (esmeralda) con dos franjas horizontales al frente en color blanco. Las patrocinios mantienen esta combinación. El cuello es redondo con un tono de verde más claro para los detalles de toda la camiseta.

Cada detalle representa lo que somos. 🇳🇬⚔️



Un jersey hecho para quienes llevan a La Laguna en el pecho. 🤩 pic.twitter.com/KAnEYQSOnp — Club Santos (@ClubSantos) July 15, 2026

Para la visitante, los colores cambian. La base es blanca con una franja vertical al frente en un tono de verde más claro. Este verde se presenta en los patrocinadores y en un escudo estilizado teniendo solo la ‘S’ de Santos del lado izquierdo. El cuello es en una especia de ‘V’ con dos líneas verdes que lo adornan, mismas que se replican en los puños.

Este jersey lleva un pedazo de todos los que hacen grande a La Laguna. 🇳🇬⚔️



Porque nuestra historia siempre se ha construido Juntos. 💪



Hecho de todos. 🤩 pic.twitter.com/F68KAwiyGp — Club Santos (@ClubSantos) July 15, 2026

Tigres

Tigres presentó su nuevo uniforme de la mano de la marca de las tres franjas. Éstas siguen la tendencia mundialista actual de estar presentes desde los hombros hasta los puños en un grosor mayor al acostumbrado. El jersey mantiene el color amarillo (un poco más claro) de los felinos del norte combinado con azul en patrocinios, las franjas mencionadas y la que cruza el pecho con la palabra Tigres con un degradado en blanco y amarillo dentro de ella. De hecho, el color blanco en los detalles es la apuesta de la marca para esta temporada.

🫀🐯 Mi corazón late por Tigres. Por estos colores que nos unen dentro y fuera de la cancha. 🆕 Te presentamos nuestro Home Kit para la Temporada 2026/27. Encuéntralo en https://t.co/45UxksFo4Z. pic.twitter.com/I5JnB54Rlb — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) July 15, 2026

Tijuana

Los Xolos de Tijuana mantendrán los mismos uniformes que utilizaron durante el torneo Clausura 2026. La indumentaria de local conserva el color rojo como predominante, complementado con una franja negra en la parte superior de la camiseta. Por su parte, el uniforme de visitante es blanco, con mangas rojas y detalles en negro en los bordes.

¡Ganaron los Border City Dogs! 🏟️



Con doblete de Adonis Preciado superamos 1 – 2 a @sjearthquakes en duelo amistoso de pretemporada.#BorderCityDogs pic.twitter.com/fDfTVh7BJS — Xolos (@Xolos) July 4, 2026

Toluca

Toluca presentó junto a New Balance su nueva camiseta de local para la temporada 2026-2027, un diseño inspirado en los uniformes utilizados por los Diablos Rojos entre 1999 y 2000. La indumentaria recupera elementos de una de las etapas más exitosas del club, con el escudo de los laureles y la corona, acompañado por las 12 estrellas de la institución, además de detalles blancos en brazos, costados, cuello y mangas.

La inspiración para recuperar esta imagen surgió a partir de Alexis Vega, quien durante la Leagues Cup apareció con una camiseta del Toluca del año 2000 y provocó una respuesta positiva entre los aficionados en redes sociales. A partir de esa reacción, el club y New Balance tomaron aquel uniforme como referencia para desarrollar la nueva playera, que será utilizada por el equipo como local durante la campaña 2026-2027 y conecta el actual momento del conjunto escarlata con los títulos obtenidos a finales de los años noventa y principios del nuevo milenio.

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