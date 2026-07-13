El Club América presenta su uniforme de local para el Apertura 2026, en el marco rumbo al 110 aniversario

El Club América presentó su uniforme de local este lunes 13 de julio con el tradicional azulcrema y algunos relieves con el escudo de las Águilas

América presenta su nuevo uniforme para el Apertura 2026 | Imago7

El Club América presentó este lunes 13 de julio su nuevo uniforme de local para el torneo Apertura 2026 de la Liga MX, una equipación que mantiene los tradicionales colores azulcrema y que incorpora diversos detalles conmemorativos rumbo a una temporada muy especial para la institución. El diseño cobra un significado especial al ser el que acompañará a las Águilas durante los festejos por su 110 aniversario, el cual se celebrará el próximo 12 de octubre.

La nueva indumentaria será utilizada por el conjunto azulcrema durante el Apertura 2026 y el Clausura 2027, además de las competencias internacionales que dispute en ese periodo, como la Leagues Cup y la Concacaf Champions Cup. De esta manera, el uniforme estará presente en algunos de los compromisos más importantes del calendario del equipo.

El jersey incorpora varios guiños retro inspirados en las camisetas que el América vistió durante las décadas de 1980 y 1990. No obstante, el detalle más llamativo es el enorme escudo del club plasmado como relieve en el fondo de la playera, un elemento que recuerda al icónico uniforme utilizado por las Águilas en el año 2000 y que busca conectar con la historia de la institución.

Entre los detalles distintivos también destaca la frase “Grandes de Corazón”, grabada en la parte posterior del cuello. Asimismo, las tres franjas características de la marca alemana presentan un patrón en negro, rojo y negro, lo cual aporta un toque diferente al diseño sin perder la identidad tradicional del equipo.

La grandeza continúa, adidas y Club América presentan el jersey home para 2026-2027 rumbo al 110 aniversario. 💙💛



Disponible en @AmeShopMx y @adidasMX. 🦅



ℹ️ Entérate de más: https://t.co/Uv5UamTo6b pic.twitter.com/G9Ebsc5kDr — Club América (@ClubAmerica) July 13, 2026

Como parte de la conmemoración del aniversario, el uniforme incluye un segundo escudo con relieve que muestra los años 1916-2026, en alusión a los 110 años de historia del club. Este elemento convierte a la camiseta en una pieza de especial interés para coleccionistas y aficionados americanistas, quienes tendrán la oportunidad de portar un diseño alusivo a una de las fechas más importantes en la historia de la institución.

El nuevo jersey ya se encuentra disponible a través de las plataformas digitales de la marca que viste al Club América. La versión para aficionados tiene un precio de 1,999 pesos mexicanos, mientras que la versión de jugador, elaborada con tela microperforada y tecnología de alto rendimiento, se comercializa por 3,199 pesos.

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