Economía de California: sueldos crecen 5.2% y el estado supera los $4.5 billones

California lidera el aumento de sueldos a nivel nacional con un crecimiento del 5.2% en ingresos laborales.

Los sueldos en California aumentaron en 5.2%| Shutterstock

California reportó un crecimiento en el total de sueldos y salarios, junto con un nuevo récord de producción económica. Los datos federales que difundió el gobierno estatal el 5 de octubre ofrecen un panorama sobre el tamaño de su economía y los ingresos laborales.

El anuncio destaca el peso que tiene la economía de California dentro de Estados Unidos. Hay que tomar en cuenta que por su tamaño la economía de California es una de las más grandes del mundo, equiparable a la de un buen número de países.

El tamaño de la economía de California la coloca como la cuarta más grande del mundo si se compara con países, según el gobierno estatal. Con más de $4.5 billones de dólares en producción económica, el estado alcanza una escala que supera a la de numerosas economías nacionales.

¿Cuánto aumentaron los sueldos en California?

California registró un crecimiento del 5.2% en el total de sueldos y salarios, según los datos federales que difundió el gobierno estatal. El avance refleja un aumento en el monto total de las remuneraciones laborales, no un ajuste idéntico en el pago de cada trabajador.

El estado también encabezó el país por el incremento en dólares del ingreso personal durante el trimestre. Este resultado destaca el peso de California en el crecimiento de los ingresos a escala nacional.

Con ese resultado, California ocupó el puesto 44 por crecimiento porcentual del salario promedio entre los 50 estados y el Distrito de Columbia. Las cifras describen dos indicadores distintos, el total de sueldos y salarios y la remuneración semanal promedio.

¿Cuál es el salario mínimo y promedio en California?

El salario mínimo general de California es de $16.90 dólares por hora desde el 1 de enero de 2026. Esta tarifa aplica a los empleadores sujetos a la norma estatal, excepto cuando una disposición local o sectorial exige un pago superior.

Por ello, el mínimo estatal no siempre determina la cantidad más baja que una empresa puede ofrecer. Algunas ciudades y determinadas industrias cuentan con reglas propias. El lugar de trabajo y el sector resultan importantes al revisar si una oferta cumple con el piso salarial correspondiente.

El sueldo promedio semanal alcanzó los $1,986 dólares durante el primer trimestre de 2026. California ocupó el sexto lugar nacional por este indicador y superó el promedio de Estados Unidos, que llegó a $1,654 dólares por semana. Esta cifra no constituye un salario obligatorio ni representa lo que cobra cada empleado.

Las diferencias entre condados son notables. San Mateo registró un promedio semanal de $4,650 dólares, mientras que Tulare reportó $1,062 dólares. Estos datos muestran por qué una cifra estatal no describe por sí sola las condiciones salariales de todas las comunidades.

¿Cuánto produce la economía de California?

Los nuevos datos federales muestran que California superó los $4.5 billones de dólares en producción económica. El gobierno estatal informó que California se convirtió en el primer estado del país en cruzar ese umbral.

El sector privado también alcanzó una marca histórica, con más de $4 billones de dólares en producción. Según el anuncio, la economía estatal sumó casi $300,000 millones de dólares durante el último año, el mayor incremento en dólares entre los estados estadounidenses.

La tecnología forma parte de esa actividad, pero California también cuenta con sectores como agricultura, entretenimiento, salud, comercio mayorista y manufactura. Esta última generó $391,000 millones de dólares en producción durante 2025, cerca del 9% del producto interno bruto estatal.

Estas noticias ofrecen un panorama positivo para el trabajador promedio en California. El crecimiento del 5.2% en el total de sueldos y salarios, junto con el aumento del sueldo promedio semanal, muestra que las remuneraciones han avanzado durante el último año. El récord de producción económica también indica un entorno laboral con mayor capacidad para generar empleos y sostener ingresos.

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