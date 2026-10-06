Cero goles en EE.UU.: así vuelve América, líder del Apertura, a recibir al Monterrey

Las Águilas no marcaron en sus dos amistosos en California, pero Guillermo Almada aprovechó la gira para recuperar piezas

América busca revertir lo ocurrido en Estados Unidos | Y. Cortez | AFP

Después de la atípica fecha FIFA que detuvo a las principales ligas del mundo, el América se fue de los Estados Unidos con una estadística que llama la atención.

Durante 180 minutos de fútbol que disputó en territorio estadounidense no hizo un solo gol en los clásicos ante Cruz Azul y Chivas. Sin embargo, la sequía ofensiva no necesariamente refleja el verdadero estado del equipo.

La gira por California sirvió a Guillermo Almada para probar alternativas, recuperar lesionados y dar minutos a refuerzos que todavía no habían debutado en la Liga MX que también paró unos días.

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Ahora, el reto cambia por completo: América recibirá a Monterrey en la Jornada 11 del Apertura 2026, con la obligación de volver a producir frente al arco.

Dos clásicos en EE.UU. dejaron un América sin gol

El primer examen llegó el 1 de octubre frente a Cruz Azul en el Snapdragon Stadium de San Diego. El América 0-0 Cruz Azul tuvo poco que ver con una propuesta ofensiva brillante, pero sí permitió observar a un América ordenado, con un bloque medio-bajo y mayor prioridad por la seguridad defensiva.

La presencia de Luis Ángel Malagón bajo los tres palos fue uno de los principales objetivos cumplidos.

Tres días después, el escenario fue muy diferente. En Oakland, Chivas se impuso 2-0 con un doblete de Ángel Sepúlveda en apenas 22 minutos. América intentó reaccionar mediante la posesión y adelantando líneas, pero volvió a quedarse sin respuestas en el último tercio.

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El balance, por tanto, fue frío en el marcador, pero útil para el cuerpo técnico. La ausencia de varios futbolistas convocados por sus selecciones y la necesidad de administrar cargas explican buena parte de la falta de sincronización ofensiva.

Malagón, los refuerzos y los lesionados: las ganancias ocultas

Si algo ganó América en California fue profundidad. Malagón volvió a jugar después de casi siete meses fuera por una lesión en el talón de Aquiles. Contra Cruz Azul mantuvo el arco en cero y mostró buenas respuestas físicas; ante Chivas recibió dos goles en los que, de acuerdo con el análisis del documento, no tuvo responsabilidad directa.

También debutaron como pareja central Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno. Ambos fueron titulares en los dos encuentros y comenzaron a familiarizarse con las exigencias defensivas del sistema de Almada. Su competencia adquirirá mayor importancia cuando Israel Reyes regrese de la Selección Mexicana.

La otra buena noticia estuvo en el mediocampo. Raphael Veiga y Alan Cervantes reaparecieron ante Chivas después de superar sus respectivas molestias. Los dos ingresaron al minuto 75, una señal positiva pensando en el regreso de la Liga MX.

Monterrey llega con una cuenta pendiente para América

El sábado 10 de octubre, a las 10:00 p.m. CT, 11:00 p.m. ET y 8:00 p.m. PT, América recibirá a Monterrey en el Estadio Banorte, en un partido que tendrá mucho más peso que el de cualquier amistoso. La Jornada 11 marcará el regreso de las Águilas a la competencia oficial.

América marcha con 20 puntos en nueve partidos, mientras Monterrey suma 13 unidades y ocupa el décimo puesto.

Además, Rayados representa una cuenta pendiente. El 2 de septiembre Monterrey eliminó a las Águilas en las semifinales de la Leagues Cup tras un empate 2-2 y una definición por penales.

El escenario tampoco será uno cualquiera: América celebrará su 110 aniversario. La gira por Estados Unidos dejó dudas sobre el ataque, pero también recuperó piezas importantes. Ante Monterrey, Almada tendrá que demostrar que ese laboratorio valió la pena.

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