Sebastián Gómez, la joya de Seattle Sounders que espera Nicaragua

El mediocampista del Seattle Sounders crece en la MLS mientras Estados Unidos, Canadá y Nicaragua mantienen abierta la disputa por su futuro

Sebastián Gómez | Sandra Agbotse | Sounders FC Communications

Los partidos más recientes en la MLS que está en una etapa casi definitiva dejó ver a Sebastián Gómez quien se ha convertido en uno de los jóvenes nombres a seguir en el Seattle Sounders que actualmente está buscando asegurar un lugar en playoffs.

El mediocampista ofensivo, nacido en Boca Ratón, Florida, el 21 de mayo de 2006, ya dejó atrás su etapa de formación y empieza a ganar protagonismo en la MLS que actualmente es una gran cantera para la Selección de Estados Unidos y al mismo tiempo, el futuro internacional de Gómez despierta interés en Estados Unidos, Canadá y Nicaragua.

Para la selección nicaragüense, su perfil representa la posibilidad de incorporar a un futbolista formado en el exigente sistema estadounidense y con recursos para marcar diferencias en el último tercio.

El salto de la cantera al primer equipo: la irrupción de Gómez en Seattle

La historia de Gómez en Seattle comenzó mucho antes de su debut profesional. A los siete años inició su formación en Seattle Celtic y en 2020 ingresó a la academia del Sounders. Dos años después fue parte del equipo Sub-17 que ganó la Generation Adidas Cup y recibió el premio al Gol del Año de MLS NEXT.

Su crecimiento continuó con el Tacoma Defiance. En 2024 disputó 20 partidos y marcó cinco goles, mientras que en 2025 dio otro paso con 28 apariciones, cinco tantos y seis asistencias. También consiguió su primer triplete profesional ante Ventura County FC.

El salto al primer equipo llegó en 2026. Seattle lo firmó como Homegrown Player hasta 2029 y su debut en la MLS se produjo el 26 de mayo ante Los Angeles Galaxy. Pero su actuación más llamativa llegó en la Leagues Cup, cuando fue titular ante Querétaro y respondió con un gol y una asistencia en el triunfo 3-0.

Visión y creatividad en el último tercio: ¿qué aportaría un ‘10’ de la MLS a Nicaragua?

Gómez encaja en el perfil de un número 10 moderno. No es simplemente un mediapunta que espera la pelota: puede aparecer entre líneas, moverse hacia la izquierda, asociarse como interior y participar activamente en la presión. Su principal virtud está en leer el espacio antes de recibir y encontrar pases verticales que rompan la estructura defensiva rival.

Ese repertorio podría ser especialmente valioso para Nicaragua. La selección centroamericana ha encontrado dificultades para desmontar defensas cerradas. Gómez ofrecería una alternativa entre mediocampo y ataque, capaz de recibir de espaldas, girar, filtrar pases y generar espacios para los extremos.

Además, su formación en la MLS le ha exigido compromiso sin balón, presión tras pérdida y capacidad para sostener transiciones de alta intensidad. No sería únicamente una apuesta por su talento individual, sino por un jugador acostumbrado a las demandas del fútbol profesional estadounidense.

Tres banderas lo siguen: Estados Unidos, Nicaragua y Canadá

La situación internacional de Gómez es uno de los elementos que más interés genera. Su nacimiento en Florida le abre la puerta de Estados Unidos; sus vínculos familiares le permiten optar por Canadá y sus raíces nicaragüenses mantienen abierta la posibilidad de representar a la selección pinolera.

Nicaragua fue la federación que tomó la iniciativa con mayor fuerza. Juan Cruz Real viajó a Estados Unidos para reunirse con Gómez y le planteó un proyecto en el que tendría un papel protagonista. Sin embargo, el futbolista pidió tiempo y declinó incorporarse de inmediato, priorizando su consolidación con Seattle.

La decisión no cerró ninguna puerta. Estados Unidos mantiene una alternativa deportiva de enorme competencia, Canadá sigue su evolución y Nicaragua le ofrece algo difícil de igualar: convertirse en una pieza central de su proyecto.

Por ahora, Sebastián Gómez parece tener el futuro en sus pies. Y mientras crece en Seattle, las tres banderas siguen esperando una respuesta.

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