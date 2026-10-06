Vuelve la Liga MX: horarios y dónde ver la jornada 11 en Estados Unidos

La jornada 11 del Apertura 2026 regresa tras la fecha FIFA con duelos clave para los aficionados de la Liga MX en Estados Unidos

Familia mexicana apoyando a los cuatro grandes de Liga MX | Claro Sports

Luego de la atípica fecha FIFA que detuvo el fútbol local en buena parte del mundo que incluyó el debut de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana, la Liga MX vuelve a la actividad con la jornada 11 del Apertura 2026, que se disputará del viernes 9 al domingo 11 de octubre.

Para los aficionados mexicanos y latinos que siguen el fútbol desde Estados Unidos, la fecha ofrece nueve partidos, incluidos el Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas, el América vs Monterrey en el que las Águilas buscan revertir la falta de gol en Estados Unidos y el Pumas vs. Cruz Azul.

Las transmisiones estarán repartidas entre TUDN, Univision, ViX y las señales de FOX, por lo que conviene revisar horarios y plataformas antes de que ruede el balón.

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La jornada 11 regresa con duelos que pueden mover la tabla

La pausa internacional terminó y el campeonato mexicano entra en una etapa en la que cada punto empieza a tener mayor peso. América y Toluca llegan en la pelea por la parte más alta, mientras otros clubes necesitan sumar para acercarse a los puestos de clasificación y evitar complicaciones conforme avance el torneo.

El viernes abrirán la jornada Puebla y León, seguidos por un atractivo Tigres vs Toluca. El sábado concentrará cuatro encuentros, con dos clásicos que seguramente atraerán buena parte de la atención de los aficionados latinos en Estados Unidos.

Primero aparecerá el Atlas vs Chivas, en una nueva edición del Clásico Tapatío. Más tarde llegará el América vs Monterrey, uno de los partidos más esperados del fin de semana.

El domingo cerrará la fecha con San Luis vs. Santos, Pachuca vs. Necaxa y Pumas vs. Cruz Azul.

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Horarios y dónde ver la jornada 11 de la Liga MX en Estados Unidos

Para quienes siguen el torneo desde Estados Unidos, estos son los horarios y transmisiones de la Liga MX:

Puebla vs. León: viernes 9, 8:00 p.m. CT, 9:00 p.m. ET, 6:00 p.m. PT. TUDN .

viernes 9, 8:00 p.m. CT, 9:00 p.m. ET, 6:00 p.m. PT. . Tigres vs. Toluca: viernes 9, 10:00 p.m. CT, 11:00 p.m. ET, 8:00 p.m. PT. FOX Deportes, Universo y Estrella TV .

viernes 9, 10:00 p.m. CT, 11:00 p.m. ET, 8:00 p.m. PT. . Querétaro vs. Atlante: sábado 10, 6:00 p.m. CT, 7:00 p.m. ET, 4:00 p.m. PT. ViX Premium .

sábado 10, 6:00 p.m. CT, 7:00 p.m. ET, 4:00 p.m. PT. . Juárez vs. Tijuana: sábado 10, 6:00 p.m. CT, 7:00 p.m. ET, 4:00 p.m. PT. FOX Deportes, Universo y Estrella TV .

sábado 10, 6:00 p.m. CT, 7:00 p.m. ET, 4:00 p.m. PT. . Atlas vs. Chivas: sábado 10, 8:00 p.m. CT, 9:00 p.m. ET, 6:00 p.m. PT. TUDN y Univision .

sábado 10, 8:00 p.m. CT, 9:00 p.m. ET, 6:00 p.m. PT. . América vs. Monterrey: sábado 10, 10:00 p.m. CT, 11:00 p.m. ET, 8:00 p.m. PT. TUDN, Univision y ViX .

sábado 10, 10:00 p.m. CT, 11:00 p.m. ET, 8:00 p.m. PT. . San Luis vs. Santos: domingo 11, 6:00 p.m. CT, 7:00 p.m. ET, 4:00 p.m. PT. ViX .

domingo 11, 6:00 p.m. CT, 7:00 p.m. ET, 4:00 p.m. PT. . Pachuca vs. Necaxa: domingo 11, 6:15 p.m. CT, 7:15 p.m. ET, 4:15 p.m. PT. ViX .

domingo 11, 6:15 p.m. CT, 7:15 p.m. ET, 4:15 p.m. PT. . Pumas vs. Cruz Azul: domingo 11, 8:00 p.m. CT, 9:00 p.m. ET, 6:00 p.m. PT. Univision y TUDN.

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