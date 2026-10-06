Ana Lucía Martínez lleva el orgullo de Guatemala a la Liga MX Femenil con Cruz Azul

La delantera guatemalteca suma goles, asistencias y títulos en México, mientras consolida su legado tras una carrera internacional en Europa

‘Anilú’ llegó a México tras su paso por Europa / Claro Sports

Ana Lucía Martínez se ha convertido en una de las principales representantes de Guatemala en el fútbol mexicano. Con Cruz Azul, la delantera no solo defiende los colores de un club histórico; también sostiene con actuaciones, goles y asistencias el orgullo de un país que sigue de cerca cada uno de sus pasos.

Recientemente, Martínez marcó los dos goles con los que La Máquina derrotó 2-0 a Necaxa en el Estadio Victoria de Aguascalientes, por la Jornada 10 del Apertura 2026. El doblete la llevó a cuatro anotaciones en el torneo y le valió el reconocimiento como “Jugadora del partido”.

No se trata de una aparición aislada. En su primer torneo con Cruz Azul, el Apertura 2025, registró cinco goles en 16 apariciones y acumuló 1,199 minutos. La guatemalteca llegó al conjunto cementero en julio de ese año, después de una etapa exitosa con Rayadas de Monterrey. Su influencia creció todavía más durante el Clausura 2026. Martínez terminó la fase regular como líder de asistencias de la Liga MX Femenil, con 12 pases decisivos en 17 jornadas, por encima de las ocho asistencias de María Sánchez, de Tigres.

Una carrera que cruzó fronteras

Nacida el 8 de enero de 1990 en Ciudad de Guatemala, Ana Lucía Martínez, conocida como ‘Analú’, construyó buena parte de su carrera lejos de su país. Antes de consolidarse en México, jugó en Europa y pasó por clubes como Napoli Femminile, Roma C.F., Sampdoria y Pomigliano, experiencias que ampliaron su recorrido internacional.

Su etapa en México cobró especial relevancia con Rayadas. Disputó los torneos Clausura 2024, Apertura 2024 y Clausura 2025 con Monterrey y conquistó los dos campeonatos de 2024. Aquel bicampeonato marcó uno de los momentos más importantes de su trayectoria.

El salto a Cruz Azul representó un nuevo desafío, pero también la posibilidad de asumir un papel protagonista. Su capacidad para aparecer en el área y, al mismo tiempo, generar oportunidades para sus compañeras la convirtió en una pieza importante de la ofensiva celeste.

El orgullo de Guatemala en la Liga MX Femenil

Para Guatemala, el recorrido de Martínez tiene un significado que trasciende sus estadísticas. Su presencia en una liga de alto nivel ofrece a los aficionados guatemaltecos una figura cercana y reconocible en uno de los principales escenarios del fútbol femenino de la región.

Ese vínculo también se refleja en sus propias palabras. Después de terminar como líder de asistencias del Clausura 2026, la futbolista destacó el logro individual, pero agradeció especialmente al equipo y puso el objetivo colectivo por encima del reconocimiento personal.

A sus 36 años, Martínez continúa encontrando maneras de marcar diferencias. Su doblete contra Necaxa volvió a colocarla en el centro de la conversación y confirmó que su experiencia sigue acompañada de producción ofensiva.

Desde Guatemala hasta Europa y ahora con Cruz Azul, su carrera reúne títulos, goles, asistencias y una larga experiencia internacional. Para los aficionados chapines, cada actuación de Ana Lucía Martínez en la Liga MX Femenil representa también una oportunidad de ver a una de sus grandes futbolistas competir y dejar huella fuera de casa.

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