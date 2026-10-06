Del Mundial a tu barrio: vuelve el fútbol nocturno gratis en los parques de Nueva York

El alcalde Zohran Mamdani anunció el relanzamiento de NYC Open Play, que permitirá partidos de fútbol nocturnos y gratuitos en los cinco distritos

Los partidos de fútbol serán entre las 10:00 pm y 2:00 am (ET). Foto: Shutterstock

Durante el Mundial de Fútbol 2026, la ciudad de Nueva York acogió un programa piloto de partidos nocturnos gratuitos. El alcalde Zohran Mamdani anunció recientemente que esa iniciativa regresa y continuará hasta septiembre de 2027.

Se trata del programa NYC Open Play, que se celebrará en las canchas ubicadas dentro de los parques de los cinco distritos de la Gran Manzana.

“Mantendremos las luces encendidas en los campos de toda la ciudad y extenderemos este programa hasta el próximo verano y la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027“, anunció el alcalde Mamdani, según un comunicado publicado en el portal nyc.gov.

El programa funcionará en dos etapas. La primera se activó oficialmente este 5 de octubre, con el pronunciamiento de Mamdani, y se disputará hasta finales de noviembre. Y ya en 2027 se retomará entre abril y septiembre.

Durante el programa piloto del pasado verano, en plena Copa del Mundo, participaron 4,531 personas en 696 reservas de canchas, con un promedio de seis a ocho jugadores por reserva. Calvert Vaux Park, en Brooklyn, fue la sede con mayor actividad, al recibir 1,448 jugadores.

¿Cómo inscribirse para jugar fútbol gratis en Nueva York?

Para participar hay que ingresar a NYC Open Play y completar el registro y la exención requerida. Lee todas las condiciones, escribe tu nombre, un correo electrónico y haz una firma digital para cumplir con el proceso.

“Todos los jugadores deben ser mayores de 18 años y firmar una exención de responsabilidad antes de jugar. Una vez firmada, solo tienes que presentarte, no necesitas reservar. Si hay otros jugadores, nuestros encargados harán lo posible por encontrarte un lugar en el campo”, se lee dentro de los parámetros de inscripción.

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Los jugadores también pueden reservar un espacio para un equipo ya formado. En ese caso, todos los participantes deben completar individualmente la exención y el capitán o representante del grupo debe llegar al menos 20 minutos antes de la hora reservada para registrarse.

La página oficial advierte que, si existe una fila para jugar, algunos participantes podrían tener que esperar.

¿Dónde se podrá jugar, horarios y formato de los partidos?

La principal novedad del relanzamiento de NYC Open Play es que los partidos estarán disponibles hasta altas horas de la noche: exactamente de 10:00 pm a 2:00 am (ET).

Asimismo, el programa tendrá una cancha participante en cada uno de los cinco distritos. Estas son:

Bronx: Soundview Park

Brooklyn: Calvert Vaux Park

Manhattan: Harlem River Park

Queens: Astoria Park

Staten Island: Fairview Park

Las canchas estarán preparadas para partidos informales de fútbol 7 contra 7, por lo que no se trata de una liga competitiva ni de entrenamientos formales. Esto significa que no hay trofeos ni clasificaciones, solo un ambiente futbolero.

La comisionada de Parques de la Ciudad de Nueva York, Tricia Shimamura, que acompañó al alcalde Mamdani en el anuncio, afirmó se encargarán de los permisos de las instalaciones y de la iluminación.

Además, NYC Footy estará a cargo de facilitar los partidos en cada sede, mientras que agentes de la Patrulla de Vigilancia de Parques (PEP) tendrán presencia en los lugares participantes.

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