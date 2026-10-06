Caso Caleb Flynn: el doloroso mensaje de sus hijas en el día de su condena a cadena perpetua

A través de cartas leídas en el tribunal, las hijas de Caleb Flynn le expresaron que “lo mínimo” que podía hacer es confesar el asesinato de su madre

Caleb Flynn fue juzgado en la Corte del Condado de Miami, Ohio. Foto: Shutterstock

“¿Qué hizo para que la odiaras tanto?”, esa fue una de las preguntas que Caleb Flynn recibió por parte de sus dos hijas, durante la audiencia de sentencia realizada el lunes. El hombre de 40 años, declarado culpable por el asesinato de su esposa Ashley Flynn, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Desde el tribunal se dio lectura a las cartas de Alyssa Flynn, de 12 años, y Ava Flynn, de 10. Ambas cuestionaron el comportamiento de su padre y le hicieron dolorosas preguntas en las que trataban de obtener un “por qué”. Incluso, le señalaron que solo le quedaba pedir perdón a Jesús.

Según reseña la cadena CNN, las niñas no estuvieron presentes para leer personalmente sus mensajes, sino que familiares los llevaron ante la jueza Jeannine Pratt.

Cabe Flynn, exconcursante de American Idol y pastor musical de una iglesia cristiana, asesinó a tiros a su esposa en febrero de 2026, dentro de una vivienda familiar en Tipp City. Un jurado lo declaró culpable de asesinato agravado, agresión grave y manipulación de pruebas.

¿Qué dicen las cartas que recibió Caleb Flynn de sus hijas?

La carta de Ava, la menor de las hermanas, estuvo marcada por la confusión y el dolor. Además de perder a su madre, tuvo que procesar la condena de su propio padre.

“Mamá era la persona perfecta, la persona absolutamente perfecta. ¿Qué hizo para que la odiaras tanto?”, expresó la misiva, con la que Caleb Flynn rompió en llanto.

“¿De verdad pensaste en cuánto dolor les causarías a tus dos hijas?”, preguntó Alyssa en su propia declaración. Incluso, en uno de los pasajes más dolorosos, escribió que él había decidido abandonar a sus hijas, ocultar la verdad y matar a la única madre que había conocido.

“Ashley Flynn fue lo mejor que te pudo haber pasado. Tenías la mejor vida del mundo y decidiste tirarla por la borda por una chica que tenía la mitad de tu edad”, escribió su hija mayor.

Caleb Flynn desarrolló una carrera vinculada a la música religiosa y llegó a trabajar como pastor de música en una iglesia de Ohio. Fue allí donde, según la evidencia presentada en el juicio, conoció a Alleigha Botner, una joven de 20 años que trabajaba como becaria en la iglesia cuando comenzó la relación con Flynn, en 2024.

“¿Cómo podías estar en esa iglesia y cantar sobre cuánto amabas a Dios cuando sabías todos los secretos que guardabas dentro?”, fue otra de las preguntas que le lanzaron en las cartas.

“No pienso ir a verte”

Antes de escuchar la sentencia, Caleb Flynn se dirigió al tribunal y pidió disculpas por haber sido infiel y por las mentiras que reconoció haber dicho durante los últimos años. Sin embargo, continuó negando haber matado a Ashley.

“Pero aquí, ante Dios, mi juez supremo, no miento. Yo no maté a mi esposa”, afirmó durante su intervención.

BREAKING: Caleb Flynn, convicted of murdering his wife Ashley Flynn, maintains his innocence during his sentencing hearing.



"I have unfortunately lied about a lot of things over the last couple of years. But as I stand here before God, who is my ultimate judge… I did not kill… pic.twitter.com/2PJFjHI0cO — Fox News (@FoxNews) October 5, 2026

En otro fragmento de su mensaje, Alyssa le pidió que confesara el crimen y aceptara las consecuencias de sus actos. “Lo mínimo que podrías hacer es confesarle a todo el mundo que lo hiciste y aceptar las consecuencias”.

Además, la adolescente recordó la importancia que la religión había tenido en su familia y le aconsejó: “Pide perdón a Jesús. No cambiará tu castigo, pero determinará tu recompensa eterna algún día”.

De hecho, su carta terminó con una frase que provocó una fuerte reacción en el tribunal: “Y por cierto, no pienso ir a verte”.

"American Idol" alum Caleb Flynn was sentenced to life without the possibility of parole on Monday in Ohio after he was convicted of murdering his wife, Ashley Flynn last week. Before the sentencing, Flynn's daughter, Alyssa, said she would not visit him in prison.



"You truly… pic.twitter.com/U6bZkyDipG — CBS News (@CBSNews) October 6, 2026

Las niñas actualmente están bajo el cuidado de su tía Kayla Keyt y su esposo, Matthew, quienes también hablaron durante la audiencia y describieron el impacto que la muerte de Ashley ha tenido en ellas. La familia contó que las menores visitan con frecuencia la tumba de su madre.

Dictada la sentencia de cadena perpetua, la jueza Jeannine Pratt también señaló las consecuencias que las acciones de Flynn tendrán para sus hijas. “Les arrebataste algo que jamás podrán recuperar: a su madre. Vivirán con las cicatrices de lo que les hiciste por el resto de sus vidas”, expresó.

¿Cómo murió Ashely Flynn?

Durante el juicio, la fiscalía explicó que la mujer recibió dos disparos en la parte posterior de la cabeza mientras estaba en la cama. Caleb Flynn llamó al 911 y aseguró que un intruso había entrado en la vivienda.

Esa versión finalmente se comprobó que era falsa y que Flynn había preparado la escena para hacer creer a los investigadores que se había producido un allanamiento.

La investigación encontró varios elementos que los fiscales utilizaron para cuestionar la existencia de un intruso. Una agente del FBI declaró que no encontró marcas de golpes, palancas o patadas en el exterior de la puerta que supuestamente había sido forzada.

Asimismo, las marcas encontradas estaban en el interior del marco, algo que, según su testimonio, no coincidía con un ingreso forzado convencional.

Y otro elemento fue un arma. Según describe AP, Ashley fue asesinada con una pistola de calibre 9 mm, pero el arma utilizada nunca fue localizada. Los fiscales señalaron que Flynn normalmente guardaba una pistola de ese calibre en la consola de su camioneta y que el arma había desaparecido.

La defensa utilizó precisamente la ausencia del arma como uno de sus principales argumentos: no existía un testigo que hubiera visto a Flynn disparar y el arma homicida no había sido recuperada.

“Él tomó una decisión. Ashley perdió la vida”, dijo el fiscal de Ohio, Paul Watkins, a los miembros del jurado durante los alegatos finales del 29 de septiembre. Un par de horas después, tras la deliberación, el jurado lo declaró culpable.

La sentencia contra Caleb Flynn ocurre semanas después de que el juicio contra Lindsay Clancy, acusada del asesinato de sus tres hijos, quedara nulo porque los miembros del jurado no alcanzaron una decisión.

Te puede interesar: