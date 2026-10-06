USCIS aumentará tarifas migratorias en 2026: cuáles trámites subirán y cuánto costarán

Los nuevos cobros afectarán a solicitantes de asilo, TPS, permisos de trabajo y parole desde el 16 de octubre

No todos los trámites de USCIS subirán de precio / Shutterstock

Algunos trámites migratorios en Estados Unidos serán más caros a partir del 16 de octubre de 2026, cuando USCIS comience a aplicar las nuevas tarifas correspondientes al año fiscal 2027. Los cambios alcanzarán a determinados solicitantes de asilo, beneficiarios de TPS, personas que tramitan permisos de trabajo y quienes presentan ciertas solicitudes de parole.

La actualización no afectará por igual a todos los trámites. Hay aumentos de 10 y 30 dólares, mientras que otros cobros subirán apenas unos dólares o permanecerán sin cambios. Para los inmigrantes que tengan previsto enviar una solicitud durante octubre, la fecha del matasellos será determinante.

¿Cuánto costarán los trámites de USCIS?

Uno de los cambios corresponde a la tarifa anual para solicitudes de asilo pendientes, que aumentará de 102 a 105 dólares. En cambio, el costo inicial para presentar el Formulario I-589 continuará en 100 dólares.

Los solicitantes también encontrarán cambios en algunos permisos de trabajo. El Documento de Autorización de Empleo (EAD) inicial para solicitantes de asilo pasará de 560 a 570 dólares. Dicho monto se aplicará al EAD inicial para determinadas personas con parole y para beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS).

En el caso del TPS, la tarifa para presentar el Formulario I-821 también aumentará, ya que pasará de 510 a 520 dólares. El incremento puede parecer pequeño, pero para quienes deben cubrir varios cargos dentro de un mismo proceso migratorio, la suma final puede ser considerable.

El aumento más elevado corresponde a una tarifa relacionada con determinados trámites de parole mediante el Formulario I-131. Ese cargo pasará de 1,020 a 1,050 dólares, es decir, 30 dólares adicionales a partir del 16 de octubre.

No todas las tarifas subirán

Hay trámites que mantendrán su precio. La renovación o extensión del permiso de trabajo para solicitantes de asilo continuará costando 275 dólares, mientras que las renovaciones o extensiones del EAD para personas con parole o TPS permanecerán en 280.

También se mantendrá en 250 dólares la tarifa para ciertas peticiones de Inmigrante Juvenil Especial (SIJ). El cargo migratorio de 24 dólares asociado al Formulario I-94 tampoco cambiará con esta actualización.

¿Por qué USCIS está aumentando las tarifas?

Los nuevos valores responden a las disposiciones de H.R. 1, la ley federal promulgada en julio de 2025 que estableció determinadas tarifas migratorias y ordenó actualizarlas anualmente de acuerdo con la inflación. Para este ajuste, el cálculo tomó como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor para Todos los Consumidores Urbanos (CPI-U) entre julio de 2025 y julio de 2026, de aproximadamente 3.36%.

Por eso, antes de enviar una solicitud, USCIS recomienda revisar el costo vigente y comprobar si existen otros cargos que deban pagarse además de la tarifa principal. Un error en el monto puede tener consecuencias para el trámite.

Las solicitudes con matasellos del 16 de octubre de 2026 o posteriores deberán incluir las nuevas tarifas. Según el aviso del Departamento de Seguridad Nacional publicado en el Federal Register, los trámites enviados con un pago incorrecto podrán ser rechazados.

Quienes tengan previsto presentar una solicitud en los próximos días deberían verificar el precio correspondiente justo antes de enviarla y utilizar las instrucciones y ediciones vigentes de los formularios. Las tarifas antiguas, capturas de pantalla o documentos guardados de procesos anteriores podrían ya no reflejar el monto que exige USCIS.

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