Penta gana antes de “Money in the Bank”: ¿WWE le dará el maletín?

El mexicano llega al evento con un triunfo que lo acerca a un campeonato mundial, pero enfrentará a cinco rivales que no le dejarán tan libre el camino

Penta es uno de los favoritos para obtener el ansiado contrato / Cortesía WWE

Penta llega a “Money in the Bank” con impulso, el gran evento del fin de semana de la WWE, luego de que volviera a derrotar a The Vision junto a Je’Von Evans en el RAW previo al evento, una victoria que alimenta las expectativas de los aficionados antes de la famosa lucha de escaleras.

Este triunfo ha provocado que muchos se pregunten: ¿este nuevo triunfo es una señal de que Penta ganará el maletín?

El mexicano hizo equipo con Evans para enfrentar a The Vision y ambos repitieron el triunfo de la semana anterior. Pero la celebración duró poco, ya que la facción atacó a los vencedores después del combate hasta que Oba Femi apareció para detener la agresión y terminó enfocándose en Bronson Reed, su rival en “Money in the Bank”.

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El detalle más interesante para Penta está precisamente en su compañero. Evans ha compartido esquina con él en sus últimos combates, pero el próximo sábado ambos estarán del mismo lado de la escalera únicamente hasta que aparezca el maletín. Los dos competirán por el mismo contrato.

Penta ya dejó claro que la amistad o el respeto no cambiarán su objetivo. En SmackDown reconoció a Evans como un rival al que respeta, pero también advirtió que no permitirá que le arrebate la oportunidad de acercarse al campeonato mundial.

Una historia que podría llevar a Penta hasta el título

Hay otro elemento que hace que Penta aparezca como un candidato atractivo para ganar. El luchador mexicano mantiene pendiente su objetivo de conquistar un campeonato mundial después de su derrota ante Roman Reigns por el Campeonato Mundial de Peso Pesado en Ciudad de México.

Penta ha insistido en que aquella derrota no puso punto final a su búsqueda. El maletín podría convertirse precisamente en el atajo que necesita para volver a disputar un título, ya que le garantiza una futura lucha titular sin depender de una revancha inmediata o de una nueva clasificación.

Su llegada al evento también tuvo que ganársela dentro del ring. El 21 de septiembre sustituyó a Solo Sikoa y derrotó a Dominik Mysterio y Dragon Lee en una triple amenaza para obtener su boleto a “Money in the Bank”.

Por eso, una victoria de Penta tendría lógica: sus triunfos recientes, su rivalidad pendiente y su objetivo de convertirse en campeón mundial quedarían conectados por el contrato. Pero que tenga sentido dentro de la narrativa de la WWE no significa que el resultado esté decidido.

Penta tiene cinco obstáculos por delante

El mexicano no será el único luchador con argumentos para quedarse con el maletín. La cartelera anunciada para el 10 de octubre en el Smoothie King Center de Nueva Orleans también incluye a Je’Von Evans, Bron Breakker, Trick Williams, CM Punk y Kevin Owens.

La presencia de nombres con tanta experiencia y peso dentro de WWE convierte la lucha en un escenario especialmente impredecible. Penta tendrá que sobrevivir a una dinámica en la que cada participante puede cambiar el resultado en segundos, especialmente cuando las escaleras entren en juego.

Además, ganar “Money in the Bank” no significa convertirse automáticamente en campeón. El premio es un contrato que otorga una oportunidad para un campeonato mundial, por lo que para Penta, el maletín sería un paso decisivo hacia la cima, no el final de su historia.

Para Penta, “Money in the Bank” representa mucho más que una lucha de escaleras. El mexicano llega con victorias, una historia pendiente por el campeonato mundial y la confianza de WWE para mantenerlo entre sus protagonistas. Ahora falta comprobar si ese impulso forma parte del camino hacia el maletín o si la empresa está preparando otro desenlace.

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