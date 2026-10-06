Golpe al TPS venezolano: la Corte Suprema deja sin efecto el fallo que frenaba su cancelación

La Corte Suprema anuló un fallo favorable al TPS para venezolanos y ordenó revisar el caso.

El futuro del TPS dependerá de los tribunales | Jack The Sparow / Shutterstock

La Corte Suprema de Estados Unidos dejó sin efecto el fallo que había declarado ilegal la actuación del gobierno de Donald Trump contra el Estatus de Protección Temporal para venezolanos. La decisión elimina una sentencia favorable a los beneficiarios y devuelve el caso a la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito para una nueva revisión.

La orden cambia el escenario judicial, pero no significa que todos los venezolanos pierdan automáticamente su TPS por esta resolución. El máximo tribunal no dictó una nueva cancelación del programa ni resolvió de manera definitiva el fondo de la disputa. Su instrucción exige que el tribunal de apelaciones examine otra vez el expediente bajo un precedente reciente.

El litigio continúa, aunque las cancelaciones administrativas y las órdenes judiciales anteriores ya habían afectado las protecciones de los venezolanos. Por eso, la decisión del 5 de octubre tampoco garantiza la continuidad del beneficio ni renueva los permisos de trabajo.

¿Qué decidió la Corte Suprema sobre el TPS para venezolanos y qué pasa ahora?

En el caso Mullin contra National TPS Alliance, identificado con el número 26-48, los jueces aceptaron la petición del gobierno, anularon la sentencia recurrida y ordenaron al Noveno Circuito reconsiderarla conforme al precedente Mullin contra Doe. En términos simples, la Corte retiró el respaldo jurídico de aquella sentencia y exigió un nuevo análisis.

El precedente que los magistrados citaron limita la revisión judicial de determinadas decisiones del secretario de Seguridad Nacional sobre la terminación del TPS. El tribunal de apelaciones deberá aplicar ese criterio al reclamo de los venezolanos, lo que reduce el margen para cuestionar las medidas administrativas por esa vía.

La orden no establece una fecha nueva para retirar el estatus a cada beneficiario ni decide por sí sola la vigencia de sus documentos laborales. El expediente vuelve al tribunal de apelaciones, que deberá emitir otro pronunciamiento conforme al marco jurídico que señaló la Corte Suprema.

¿Cuándo y cómo canceló el gobierno de Trump el TPS para venezolanos?

La disputa comenzó después de que el gobierno de Joe Biden extendió en enero de 2025 las protecciones para venezolanos hasta el 2 de octubre de 2026. Poco después del regreso de Trump a la Casa Blanca, la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, revocó esa extensión el 28 de enero de 2025.

Luego, Noem decidió terminar la designación de Venezuela de 2023. El Departamento de Seguridad Nacional publicó el aviso el 5 de febrero de 2025 y fijó el 7 de abril de ese año como fecha de terminación del TPS y de los beneficios relacionados con esa designación. La administración ejecutó el cambio mediante decisiones administrativas y avisos oficiales.

La National TPS Alliance y beneficiarios individuales acudieron a los tribunales. El juez federal Edward Chen frenó las medidas y, el 5 de septiembre de 2025, anuló las decisiones de Noem. Sin embargo, la Corte Suprema suspendió ese fallo el 3 de octubre de 2025 y permitió que el gobierno retomara la aplicación de la cancelación mientras avanzaba el litigio.

La administración Trump canceló el TPS para venezolanos en dos decisiones distintas. Una afectó a quienes recibieron protección bajo la designación de 2023. La otra afectó a quienes tenían el beneficio bajo la designación de 2021 y estableció el 7 de noviembre de 2025 como fecha de terminación. Por eso, no todos los beneficiarios quedaron sujetos a la misma cancelación ni al mismo calendario.

¿Qué beneficios ofrece el TPS a los venezolanos?

El TPS es una protección migratoria temporal para personas que ya se encuentran en Estados Unidos y cuyo país atraviesa condiciones que impiden un retorno seguro. El gobierno puede designar un país por conflictos armados, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias y temporales. Cada solicitante debe cumplir los requisitos del programa.

Durante la vigencia del beneficio, el TPS ofrece protección frente a la deportación, permite obtener una autorización de empleo y abre la posibilidad de solicitar un permiso de viaje. También impide que el Departamento de Seguridad Nacional detenga a una persona únicamente por su situación migratoria mientras conserva ese estatus.

Su carácter temporal marca un límite importante. El TPS no concede residencia permanente ni ciudadanía, aunque tampoco impide solicitar otros beneficios migratorios si la persona cumple sus requisitos. La autorización para viajar exige, además, una aprobación específica de las autoridades.

Para los venezolanos, la nueva resolución representa un revés judicial concreto. La sentencia favorable pierde efecto y el Noveno Circuito debe revisar sus conclusiones. Pero atribuir a esta orden una pérdida automática y general del TPS confunde el alcance del documento con las consecuencias de las cancelaciones y decisiones anteriores.

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