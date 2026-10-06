Boxeadores mexicanos en EE.UU.: las peleas de octubre 2026 antes de Canelo

El boxeo mexicano tendrá una abultada cartelera en octubre previo a la pelea del Canelo Álvarez, con varios cinturones en juego.

Sebastián Fundora expondrá su cinturón | TAYFUN COSKUN /ANADOLU VIA AFP

El boxeo mexicano tendrá actividad durante octubre antes de la próxima pelea de Saúl “Canelo” Álvarez. Varios representantes del país y peleadores de ascendencia mexicana subirán al ring en funciones que tendrán espacio dentro del calendario internacional.

La agenda ofrecerá oportunidades para retadores y compromisos para campeones que buscarán conservar sus cinturones. Además de los combates principales, las carteleras incluirán a otros boxeadores mexicanos en distintas categorías de peso.

Para el público hispano en Estados Unidos, esta guía reúne las peleas, las fechas, los rivales y las opciones de transmisión para no perderse ninguno de los enfrentamientos en los que hay cinturones en juego.

¿Qué mexicanos pelean el 10 de octubre y dónde verlos?

Chicago abrirá esta serie de funciones el sábado 10 de octubre. Golden Boy y Most Valuable Promotions presentarán la cartelera en el Wintrust Arena, con una disputa de campeonatos mundiales y otros enfrentamientos con presencia mexicana.

Sergio “Yoreme” Mendoza (México) vs. Ricardo Sandoval: El mexicano de Hermosillo buscará los títulos mundiales mosca de la AMB y el CMB ante el campeón mexicoamericano. La pelea tendrá una duración máxima de 12 asaltos. Mendoza tomó el lugar de Óscar Collazo después de una lesión del puertorriqueño y afrontará otra oportunidad de alcanzar un campeonato mundial.

El mexicano de Hermosillo buscará los títulos mundiales mosca de la AMB y el CMB ante el campeón mexicoamericano. La pelea tendrá una duración máxima de 12 asaltos. Mendoza tomó el lugar de Óscar Collazo después de una lesión del puertorriqueño y afrontará otra oportunidad de alcanzar un campeonato mundial. Abraham Perfecto (México) vs. Jan Paul Rivera: El representante de Tecate enfrentará al puertorriqueño en un combate superpluma a 10 asaltos. La promotora identifica al mexicano como Abraham Perfecto, no Abraham Valdez.

El representante de Tecate enfrentará al puertorriqueño en un combate superpluma a 10 asaltos. La promotora identifica al mexicano como Abraham Perfecto, no Abraham Valdez. Pedro Castañeda (México) vs. Jahmal Harvey: El boxeador de Ciudad Juárez tendrá un compromiso de peso ligero a ocho asaltos frente al estadounidense.

El boxeador de Ciudad Juárez tendrá un compromiso de peso ligero a ocho asaltos frente al estadounidense. Sheyla Moreno (México) vs. Naomy Valle: La peleadora de Ciudad de México enfrentará a la costarricense en peso mosca a ocho asaltos, dentro de las preliminares.

La peleadora de Ciudad de México enfrentará a la costarricense en peso mosca a ocho asaltos, dentro de las preliminares. Floyd Schofield vs. Lucas Bahdi: Aunque este cruce no tiene un representante mexicano, encabezará la misma función y pondrá en juego el campeonato ligero vacante de la AMB.

La cartelera principal comenzará a las 9:00 p.m. ET por DAZN. La plataforma calcula la salida al ring de Schofield y Bahdi alrededor de las 11 p. m. ET, pero no fija una hora individual para Mendoza contra Sandoval.

Golden Boy ofrecerá las preliminares gratis por YouTube. El comunicado de la promotora no confirma su hora de inicio, por lo que la referencia de las 3.30 p. m. ET aún requiere confirmación.

¿Cuándo pelean Fundora y Figueroa en octubre?

La función de Premier Boxing Champions llegará el sábado 17 de octubre a Las Vegas. En esta cartelera dos campeones mexicoamericanos defenderán sus cinturones en esa jornada.

Sebastian Fundora vs. Ermal Hadribeaj: Fundora expondrá el título mundial superwélter del CMB ante el retador obligatorio, quien llega invicto. El combate ocupará el puesto principal de la función.

Fundora expondrá el título mundial superwélter del CMB ante el retador obligatorio, quien llega invicto. El combate ocupará el puesto principal de la función. Brandon Figueroa vs. Tomoki Kameda: Figueroa defenderá el campeonato mundial pluma de la AMB frente al japonés, excampeón mundial. Este enfrentamiento compartirá protagonismo con la defensa de Fundora.

DAZN y TNT transmitirán la cartelera en Estados Unidos desde las 8:00 p.m. ET. PBC no anuncia horarios separados para estos dos combates, así que el inicio de la cobertura constituye la referencia para seguir la función completa.

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¿A qué hora pelea Navarrete contra Foster?

San Antonio recibirá la tercera cita el sábado 24 de octubre. Top Rank organizará la función en el Frost Bank Center, con una unificación mundial como combate principal y otro duelo de peso pluma en la cartelera.

Emanuel Navarrete (México) vs. O’Shaquie Foster: El “Vaquero” pondrá en juego los títulos superpluma de la OMB y la FIB , mientras el estadounidense expondrá el campeonato del CMB. El ganador reunirá tres cinturones mundiales de la división.

, mientras el estadounidense expondrá el campeonato del CMB. El ganador reunirá tres cinturones mundiales de la división. Albert “Chop Chop” González (México) vs. Edward Vázquez: Ambos disputarán un combate de peso pluma a 10 asaltos, en el turno coestelar de la función.

La transmisión de DAZN comenzará a las 8:00 p.m. ET. Ese horario corresponde al arranque de la cartelera televisada, no al primer campanazo de Navarrete contra Foster. La hora exacta de los combates dependerá del desarrollo de la cartelera.

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