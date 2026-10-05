El gobierno de EE.UU. busca quitarle la ciudadanía a 40 naturalizados: por qué

Los individuos señalados habrían mentido u omitido información relevante cuando solicitaron la ciudadanía estadounidense

El gobierno de Trump suma 123 demandas para revocar ciudadanías. Foto: Shutterstock

La ciudadanía de 40 naturalizados está en la cuerda floja. El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) busca revocarlas por diferentes motivos de fraude que señala el gobierno federal.

De acuerdo con el borrador de un comunicado, al que tuvo acceso exclusivo NBC News, los individuos habrían mentido u omitido información relevante sobre sus antecedentes penales cuando solicitaron la ciudadanía estadounidense.

El medio también apunta que, entre las acusaciones que menciona el gobierno federal figuran delitos graves. Sin embargo, ahora tendrán que ser demostradas ante un tribunal federal. Esto significa que los 40 naturalizados aún no han perdido su ciudadanía.

¿Por qué pueden quitarle la ciudadanía a un naturalizado en EE.UU.?

El gobierno en no puede quitarle la ciudadanía a una persona naturalizada porque haya cometido un delito, después de convertirse legalmente en ciudadano o ciudadana. En este caso, buscan determinar si existe un problema con la propia naturalización.

En este sentido, la ley federal ‘8 U.S.C. § 1451’ permite solicitar ante un tribunal la revocación cuando la ciudadanía fue obtenida ilegalmente o mediante el ocultamiento de un hecho material o una tergiversación deliberada, explica la Cornell Law School.

Lo que intenta demostrar el gobierno, para activar la revocación, es que la persona no debió haber recibido la ciudadanía en primer lugar o que la consiguió ocultando información que podía haber cambiado la decisión de las autoridades migratorias.

Las acusaciones están relacionadas con delitos ocultos

Según el borrador citado por NBC News, los 40 casos están relacionados con personas a las que el DOJ acusa de haber ocultado o falseado información sobre sus antecedentes criminales, precisamente durante sus solicitudes de ciudadanía.

El documento menciona entre las acusaciones: espionaje en nombre del Partido Comunista Chino, transporte de pornografía infantil, conducta sexual indebida contra un menor y homicidio voluntario.

“Estos acusados ​​ocultaron hechos cruciales al gobierno de EE.UU. y representan delincuentes peligrosos”, declaró al mismo medio el fiscal general Todd Blanche a NBC News. “El DOJ seguirá utilizando el proceso de desnaturalización para preservar nuestra seguridad nacional”, añadió.

Cabe aclarar que, en estos procesos, los fiscales deben presentar las pruebas ante un tribunal federal, pero cada caso debe resolverse individualmente. Es decir, no se trata de una desnaturalización masiva.

El DOJ ya había aumentado durante 2026 el número de acciones de desnaturalización. Según señala en su sitio web, con fecha del 3 de agosto, la agencia federal presentó 25 demandas de este tipo desde el 20 de julio.

Estas se suman a un total de 123 demandas civiles de desnaturalización desde que asumió su segundo mandato el presidente Trump, que reiteradamente ha intentado eliminar la ciudadanía por nacimiento.

Asimismo, el DOJ anunció en julio otros 10 procesos contra ciudadanos naturalizados. Fueron acusados de ocultar delitos, fraude migratorio u otra información que habría impedido su naturalización.

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