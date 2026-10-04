Visa de turista para EE. UU.: Venezuela, Cuba y Nicaragua, entre los países que pagan fianza de hasta 20,000 USD

Un familiar o tercero puede pagar el depósito, pero el viajero debe cumplir condiciones específicas y utilizar determinados aeropuertos comerciales para entrar y salir del país.

La visa para Estados Unidos | Claro Sports

Un solicitante de visa de turismo o negocios para Estados Unidos puede tener que depositar hasta 20,000 dólares, además de cubrir la tarifa consular, si su nacionalidad está incluida en el programa de fianzas y un funcionario consular determina que debe cumplir ese requisito.

El Departamento de Estado actualizó el 2 de octubre de 2026 su página oficial sobre el programa, que contempla depósitos de 10,000, 15,000 o 20,000 dólares. La cantidad depende de la decisión del funcionario consular durante la entrevista. El requisito se aplica a ciudadanos o nacionales de los países incluidos que sean considerados elegibles para una visa B-1 o B-2, independientemente del país donde presenten la solicitud.

Para los lectores latinos, hay una distinción importante: Cuba, Nicaragua y Venezuela aparecen en la lista, mientras que México, Guatemala, Honduras y El Salvador no figuran en ella. Esto no significa que todos los solicitantes de los países incluidos deban pagar automáticamente; la obligación se activa cuando el funcionario consular les indica que deben presentar la fianza.

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¿Qué países latinoamericanos están incluidos?

La lista oficial incluye a Cuba y Venezuela desde el 21 de enero de 2026, y a Nicaragua desde el 2 de abril de 2026. También aparecen países de África, Asia, el Caribe y Oceanía.

La nacionalidad y el pasaporte utilizado son los elementos relevantes para determinar si una persona entra en el programa. Vivir en Estados Unidos o en un tercer país no elimina por sí mismo el requisito si la persona solicita la visa con un pasaporte de una nacionalidad incluida.

La lista puede cambiar, por lo que conviene revisarla directamente antes de iniciar el trámite.

¿Quién debe pagar y cuánto cuesta?

El programa contempla tres cantidades: 10,000, 15,000 o 20,000 dólares. El monto lo determina el funcionario consular durante la entrevista.

La fianza se formaliza mediante el formulario I-352 del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el sistema oficial de pagos del Tesoro estadounidense, Pay.gov.

La instrucción más importante es no adelantar el dinero. El Departamento de Estado establece que el solicitante debe completar el formulario y realizar el pago únicamente después de recibir instrucciones de un funcionario consular. El solicitante recibirá un enlace directo para pagar a través de Pay.gov.

El gobierno advierte que no se responsabiliza por el dinero enviado fuera de los sistemas indicados en las instrucciones oficiales. Además, pagar una fianza no garantiza que la visa vaya a ser aprobada.

¿Puede pagar un familiar que vive en Estados Unidos?

Sí. La fianza puede ser pagada por el solicitante o por un tercero, como un familiar, amigo o socio comercial. Esa persona puede encontrarse dentro o fuera del país de origen del solicitante.

Hay una condición esencial: el nombre de la persona identificada como responsable de la fianza en el formulario I-352 debe coincidir con el nombre de quien realiza el pago.

La persona que figura como responsable del depósito —denominada obligor en el documento oficial— es quien recibirá la devolución si se cumplen las condiciones de la fianza. El depósito se paga y se devuelve en dólares estadounidenses, por lo que esa persona asume las posibles variaciones del tipo de cambio.

¿Por qué importa el aeropuerto por el que se viaja?

Este es uno de los detalles más importantes de la actualización oficial del 2 de octubre.

Como condición de la fianza, quienes hayan depositado el dinero deben entrar y salir de Estados Unidos por puertos de entrada aéreos comerciales autorizados, incluidos los lugares donde la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) realiza controles migratorios previos a la salida hacia Estados Unidos.

El Departamento de Estado indica que los beneficiarios de estas fianzas no pueden utilizar vuelos chárter, aviación privada, cruces terrestres ni puertos marítimos para esas entradas o salidas bajo las condiciones del programa.

Incumplir el requisito puede ocasionar que se deniegue la entrada o que la salida no quede registrada correctamente. Esto es relevante porque la devolución del depósito depende, entre otras condiciones, de que los registros oficiales reflejen el cumplimiento de los términos.

¿Cuándo se devuelve el dinero?

La fianza no es una tarifa consular ni necesariamente un pago perdido. Es un depósito condicionado: el dinero puede devolverse cuando se cumplen los términos establecidos y los registros oficiales permiten verificarlo.

El Departamento de Estado enumera, entre otros, estos supuestos de cancelación y devolución automática:

La visa vence y la persona nunca viajó a Estados Unidos.

La visa vence y la persona ya se encuentra fuera del país, salió por un puerto aéreo comercial autorizado y cumplió las condiciones de su estancia.

La persona sale a tiempo después de que vence la visa durante una estancia legal autorizada.

CBP determina que la persona es inadmisible en el puerto de entrada y cancela la visa.

La persona sale a tiempo después de recibir una extensión de estancia o un cambio de estatus aprobado, cumpliendo las condiciones aplicables.

Estos supuestos dependen de los registros del sistema de entradas y salidas del Departamento de Seguridad Nacional, conocido como ADIS. No basta con afirmar que se salió del país: la información oficial debe reflejar la salida y el cumplimiento de las condiciones.

La devolución se realiza a la persona que figura como responsable de la fianza en el formulario I-352, siempre que no se determine que incumplió sus términos.

¿Qué ocurre si el viajero incumple las condiciones?

El Departamento de Seguridad Nacional puede remitir a USCIS los casos en los que existan indicios de incumplimiento para que la agencia determine si se rompieron los términos de la fianza.

La lista oficial incluye, entre otros supuestos, permanecer en Estados Unidos más allá del periodo autorizado, presentar fuera de plazo determinadas solicitudes de extensión de estancia o cambio de estatus, y presentar el Formulario I-589 para solicitar asilo u otra forma de protección humanitaria.

La presentación del Formulario I-589 aparece expresamente entre las circunstancias que pueden dar lugar a una revisión por posible incumplimiento. La página oficial no afirma que todos esos casos produzcan automáticamente la pérdida del depósito: corresponde a las autoridades determinar si se incumplieron los términos aplicables.

Por ello, cualquier persona sujeta a la fianza que contemple solicitar una protección migratoria debe obtener asesoría jurídica individualizada y revisar las condiciones de su caso.

¿La fianza garantiza que aprobarán la visa?

No. El Departamento de Estado advierte que pagar la fianza no garantiza la emisión de una visa. El solicitante debe cumplir los requisitos correspondientes y superar la evaluación consular.

Tampoco debe confundirse el depósito con la tarifa ordinaria de solicitud. La tarifa consular cubre el procesamiento del trámite; la fianza es una garantía financiera sujeta a condiciones que pueden dar lugar a su devolución o a una reclamación por incumplimiento.

La recomendación práctica es comprobar la nacionalidad aplicable, revisar la lista oficial, esperar instrucciones del funcionario consular y utilizar exclusivamente el sistema de pago indicado. También es fundamental planear los viajes de entrada y salida mediante los puertos aéreos comerciales autorizados.

Antes de transferir dinero, confirma las instrucciones directamente con el consulado. Nunca pagues la fianza en una página que no esté expresamente identificada en la comunicación oficial.

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