Medicaid cambia en octubre: estos inmigrantes en EE.UU. podrían perder su cobertura

Nuevas reglas federales modifican el financiamiento de Medicaid y CHIP. El impacto dependerá del estatus migratorio y del estado donde viva cada beneficiario

Algunos inmigrantes podrían ver cambios en su servicio de Medicaid / Shutterstock

Octubre trae un cambio importante para algunos inmigrantes que viven legalmente en Estados Unidos y dependen de Medicaid o CHIP para cubrir consultas médicas, medicamentos y tratamientos. Desde el día 1, entraron en vigor nuevas restricciones al financiamiento federal de estos programas, aunque el impacto no será igual para todos.

La medida puede afectar a personas que llegaron al país después de huir de una guerra, sufrir persecución o sobrevivir a situaciones de trata. Entre los grupos que podrían enfrentar cambios aparecen refugiados, personas con asilo concedido y determinados beneficiarios de permisos humanitarios que todavía no tienen residencia permanente.

El estatus migratorio será clave

Las nuevas restricciones derivan de la sección 71109 de la Ley Pública 119-21 y modifican la participación federal en el financiamiento de Medicaid para determinadas categorías migratorias. Sin embargo, no significa que todos los inmigrantes legales perderán automáticamente su seguro médico.

Los residentes permanentes con una green card permanecen entre las categorías reconocidas para Medicaid, al igual que determinados Cuban/Haitian entrants y las personas amparadas por los acuerdos de libre asociación, conocidos como COFA. Aun así, deben cumplir los demás requisitos del programa, incluidos, cuando corresponda, los periodos de espera y sus excepciones.

La situación también puede cambiar si una persona modificó su estatus migratorio desde que solicitó Medicaid. Por ejemplo, un refugiado que posteriormente obtuvo la residencia permanente, podría tener una situación distinta a la que aparece en sus registros anteriores. Por eso, revisar el expediente puede ser tan importante como conocer la nueva regla federal.

California ofrece una protección temporal

El impacto también dependerá del estado donde viva cada beneficiario. En California, el Departamento de Servicios de Atención Médica (DHCS) contempla mantener con fondos estatales la cobertura completa de los adultos afectados hasta el 30 de junio de 2027. Es decir, para ellos el cambio de octubre no representa una cancelación inmediata de Medi-Cal.

Entre los grupos que California identifica como potencialmente afectados están algunos refugiados y asilados que todavía no tienen residencia permanente, determinados beneficiarios de parole humanitario y ciertos sobrevivientes de violencia doméstica o trata con procesos migratorios pendientes.

MÁS INFORMACIÓN: Cómo evitar fraudes y estafas contratando seguro médico en Estados Unidos

A partir del 1 de julio de 2027, el calendario estatal contempla limitar la cobertura de ese grupo a servicios de emergencia y aquellos relacionados con el embarazo. La fecha es especialmente relevante para quienes dependen de Medi-Cal para tratamientos continuos y necesitan planificar con anticipación.

Las nuevas restricciones tampoco significan que una familia completa quedará automáticamente fuera de Medicaid. Las reglas federales mantienen determinadas opciones para que los estados cubran a niños y mujeres embarazadas que residen legalmente en EE.UU., y California y Nueva York se encuentran entre los estados que ofrecen este tipo de protección.

Por eso, cada integrante del hogar debe ser evaluado de manera individual. El hecho de que uno de los padres enfrente un cambio en su cobertura no significa necesariamente que sus hijos pierdan Medicaid o CHIP.

¿Qué deben revisar los inmigrantes?

La primera recomendación es no ignorar las cartas enviadas por Medicaid, Medi-Cal o la agencia estatal correspondiente. Una notificación puede solicitar documentos, comunicar un cambio o establecer una fecha de terminación, pero no necesariamente significa que toda la cobertura haya desaparecido.

Los beneficiarios deben comprobar qué estatus migratorio figura en su expediente, si su información está actualizada y qué documentos les está solicitando la autoridad. En California, además, las personas afectadas deben responder las comunicaciones oficiales y completar las renovaciones dentro de los plazos establecidos.

También conviene revisar los tratamientos médicos pendientes. Si existe una consulta, medicamento o terapia en curso, una pregunta concreta puede evitar una interrupción inesperada: ¿la atención seguirá cubierta, hasta qué fecha y qué documento debo presentar para mantenerla?

El estatus migratorio, el estado de residencia y la situación particular de cada integrante del hogar determinarán si la nueva regla modifica su cobertura o si existen protecciones que les permiten conservarla.

Te puede interesar: