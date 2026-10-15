Precios mayoristas se disparan en EE.UU.: el mayor aumento en más de 4 años anticipa nuevas alzas

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) publicó el informe con el Índice de Precios al Productor (PPI), correspondiente a septiembre

El PPI no es una medida directa de los precios en supermercados. Foto: Shutterstock

Los precios mayoristas experimentaron un fuerte repunte en Estados Unidos para el mes de septiembre. Un informe de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), difundido este jueves, precisó que el Índice de Precios al Productor (PPI) aumentó un 6.3% frente al mismo mes en 2025.

El documento online también arrojó que el PPI tuvo un incremento mensual del 1.3%, el mayor desde marzo de 2022.

Para entender las cifras, debes saber que el PPI es un indicador económico que mide los cambios en los precios que reciben los productores nacionales por los bienes y servicios que comercializan en el país. En este sentido, apuna la BLS, permite observar la evolución de los precios mucho antes de que lleguen al consumidor final.

Cuando se disparan los costos de producción, energía, transporte y distribución (precios mayoristas), esto también impacta en los precios finales que aparecen en los comercios y servicios.

En la práctica, algunas empresas absorben parte del aumento, pero otras ajustan sus precios dependiendo de sus costos y de la demanda.

El miércoles, la BLS también señaló que El Índice de Precios al Consumidor (CPI) subió 0.6% frente a agosto y acumuló un incremento de 3.7% en los últimos 12 meses. La lectura anual superó el 3.4% de agosto y confirmó una nueva presión sobre el costo de vida.

¿El aumento del PPI significa que los precios subirán en supermercados?

No necesariamente de inmediato. El PPI no es una medida directa de lo que las familias pagan en las cajas de los supermercados o al contratar un servicio.

Además, las empresas pueden mantener temporalmente sus precios, renegociar contratos, cambiar de proveedor o reducir sus márgenes para competir. En otros casos, los aumentos de costos terminan trasladándose a los clientes.

En palabras más sencillas, el repunte del PPI en un 6.3% no significa que todos los artículos subirán un 6.3%. No obstante, sí evidencia que existen presiones relevantes en distintos puntos de la cadena de producción y distribución, especialmente en la energía.

Según el informa de la BLS, los precios de los bienes de demanda final aumentaron un 2.6% en septiembre, pero más del 80% de ese incremento estuvo relacionado con el encarecimiento de la energía, que incluye materia prima, gasolina de todo tipo y aceite combustible.

Los precios de los servicios de demanda final también subieron un 0.8% en septiembre, su mayor avance desde abril, según el reporte. Dentro de ese grupo, los servicios de transporte y almacenamiento aumentaron un 3.4%.

Al final de la historia, un aumento persistente en precios mayoristas puede complicar los esfuerzos de la Reserva Federal para mantener la inflación bajo control. Si la alza de costos se traslada a los consumidores y se mantiene durante varios meses, podría dificultar la desaceleración de los precios.

Aunque el PPI representa una señal de presión preocupante, los datos de los próximos meses ayudarán a determinar cuánto de ese aumento termina reflejándose en los presupuestos familiares.

Te puede interesar: