Seguro Social en EEUU: ¿cuánto aumentará el COLA en 2027?

El ajuste por costo de vida del Seguro Social se anunciará en octubre. Las proyecciones apuntan a un aumento de entre 3.5% y 3.6% para 2027, pero el porcentaje definitivo dependerá de los datos de inflación y del cálculo oficial.

Ajustes por costo de vida del Seguro Social | Claro Sports

Millones de personas que reciben beneficios del Seguro Social en Estados Unidos esperan conocer cuánto aumentarán sus pagos mensuales en 2027. La cifra dependerá del ajuste por costo de vida, conocido como COLA, por sus siglas en inglés (Cost-of-Living Adjustment), un mecanismo que busca compensar el efecto de la inflación.

La fecha clave es el miércoles 14 de octubre de 2026, cuando la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS) tiene programada la publicación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a septiembre. Ese reporte aportará el último dato necesario para completar el cálculo anual.

Las proyecciones publicadas en septiembre sitúan el COLA de 2027 entre 3.5% y 3.6%. Sin embargo, ninguna de esas cifras es definitiva. La Administración del Seguro Social (SSA) anunciará el ajuste durante octubre; The Senior Citizens League y AARP sitúan la fecha prevista para el miércoles 14 de octubre, cuando se publique el dato de inflación de septiembre.

¿Cuándo se conocerá el aumento del Seguro Social para 2027?

La publicación del Índice de Precios al Consumidor de septiembre está programada para el miércoles 14 de octubre a las 8:30 a. m., hora del Este (ET), las 7:30 a. m. del centro (CT) y las 5:30 a. m. del Pacífico (PT).

La SSA ha confirmado que anunciará el próximo ajuste por costo de vida durante octubre. El 14 de octubre es la fecha clave porque ese día se publicará el dato de inflación que permite completar el cálculo. La agencia no ha establecido en su página oficial una hora independiente para divulgar el porcentaje del COLA.

El ajuste no se calcula únicamente con la inflación de septiembre. La fórmula utiliza el promedio del CPI-W durante julio, agosto y septiembre, y lo compara con el promedio del tercer trimestre del año que sirve como referencia legal. Por eso, el último reporte mensual permite cerrar el cálculo.

¿Cuánto podría aumentar el COLA del Seguro Social en 2027?

Las estimaciones disponibles apuntan a un aumento de entre 3.5% y 3.6%.

The Senior Citizens League proyectó un ajuste de 3.5% en su estimación del 11 de septiembre de 2026. AARP calculó un posible incremento de 3.6% con base en los datos de inflación disponibles en esa fecha. Son previsiones de organizaciones distintas, no el anuncio oficial de la SSA.

Para visualizar el efecto de un aumento de 3.5%, estos serían algunos ejemplos de cómo cambiaría un beneficio mensual:

Un pago de $1,000 aumentaría aproximadamente $35, hasta $1,035.

Un beneficio de $1,500 subiría unos $52.50, hasta $1,552.50.

Un pago de $2,000 aumentaría alrededor de $70, hasta $2,070.

Un beneficio de $2,500 subiría aproximadamente $87.50, hasta $2,587.50.

Estas cantidades son ejemplos matemáticos, no pagos garantizados. El resultado dependerá del porcentaje oficial y del monto de cada beneficio. Además, las deducciones aplicables —incluidas las primas de Medicare cuando corresponda— pueden reducir la cantidad que una persona recibe efectivamente.

¿Quiénes recibirán el ajuste por costo de vida?

El COLA puede modificar los beneficios de jubilación del Seguro Social, así como los pagos para sobrevivientes y los beneficios por discapacidad, conocidos como SSDI, de acuerdo con las reglas de cada programa.

El ajuste también se aplica a la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), un programa federal dirigido a personas con ingresos y recursos limitados que cumplen los requisitos de elegibilidad.

El COLA no es una ayuda extraordinaria que deba solicitarse mediante una nueva petición. Los beneficiarios que cumplen las condiciones normalmente no necesitan presentar una solicitud especial para recibir el ajuste anual.

Aunque el porcentaje se determina a nivel federal, el cambio en el pago de cada persona dependerá del monto que recibe y de las deducciones que correspondan a su situación.

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¿Cuándo comenzará a reflejarse el COLA de 2027?

El ajuste de 2027 se aplicará a los beneficios del Seguro Social correspondientes a diciembre de 2026, que se pagan en enero de 2027. Por eso, la mayoría de los beneficiarios verá el nuevo monto en sus depósitos de enero.

En el caso de SSI, el pago correspondiente a enero de 2027 está previsto para el jueves 31 de diciembre de 2026. Esto se debe a que el primer día de enero es un feriado federal y los pagos de SSI programados para el día primero suelen adelantarse al último día hábil anterior.

Los depósitos del Seguro Social tienen un calendario que varía según el tipo de beneficio y, para muchos beneficiarios, la fecha de nacimiento. Por eso, no todas las personas recibirán el dinero el mismo día.

Es importante distinguir la fecha del depósito del periodo al que corresponde el pago: algunos beneficiarios verán el ajuste antes de que comience enero, aunque se trate del beneficio de ese mes.

¿El aumento del Seguro Social compensará la inflación?

El objetivo del COLA es ayudar a proteger el poder adquisitivo de los beneficiarios ante el aumento de los precios. Sin embargo, el porcentaje no necesariamente coincide con el incremento que cada hogar experimenta en sus gastos.

La fórmula utiliza el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados y Empleados Administrativos Urbanos, conocido como CPI-W. Este indicador mide la variación de precios de una canasta de bienes y servicios, pero no reproduce exactamente los gastos de todas las personas jubiladas.

Los costos de vivienda, alimentos, servicios públicos y atención médica pueden afectar de manera diferente a cada hogar. Por eso, incluso si los pagos aumentan, algunos beneficiarios podrían continuar enfrentando presión sobre su presupuesto.

El porcentaje oficial permitirá calcular el incremento nominal de los beneficios, pero no garantiza que ese aumento cubra todos los gastos adicionales de cada persona.

Qué deben hacer los beneficiarios antes del anuncio

Antes de la publicación del COLA definitivo, los beneficiarios pueden revisar el monto actual de sus pagos y utilizar las proyecciones únicamente como una referencia para planificar sus gastos.

Después del anuncio, conviene consultar la información oficial de la Administración del Seguro Social y revisar las notificaciones individuales sobre el nuevo beneficio. No es necesario pagar a terceros para conocer el ajuste ni presentar una solicitud especial para recibir el COLA.

La cifra que publique la SSA será la referencia oficial para calcular el aumento de 2027. Hasta entonces, las estimaciones de 3.5% y 3.6% deben tratarse como proyecciones.

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