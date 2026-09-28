Detenciones de ICE: DHS asegura que próximamente avanzará sobre ciudades santuario

A través de sus redes sociales, el DHS aseguró que van por “cualquier ilegal que se cruce en su camino”

DHS alega que hay 647 agresiones contra ICE desde enero de 2025. Foto: Shutterstock

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) elevó el tono de su política migratoria en redes sociales y anunció que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aumentará su presencia en las llamadas ciudades santuario.

Después de que circularan mensajes en X del supuesto cese de detenciones por parte de ICE, la agencia federal aclaró que “es falso” y aseguró que cualquier inmigrante sin permiso para residir en Estados Unidos será detenido de inmediato.

“Continuaremos arrestando a todos los inmigrantes ilegales que se crucen en nuestro camino. Cualquier persona en nuestro país ilegalmente será arrestada y deportada“, señaló el DHS.

En el mismo mensaje, anunció: “En un esfuerzo por proteger a los ciudadanos estadounidenses, ICE ha iniciado un aumento de seguridad pública a nivel nacional en ciudades santuario donde nuestros valientes oficiales se enfocarán en inmigrantes ilegales criminales”.

This is false. No one is off the table. We will continue to arrest any and all illegal aliens that come into our path.



Anyone in our country illegally will be arrested and deported.



In an effort to protect American citizens, ICE has initiated a nationwide public safety surge… https://t.co/mGGHkZjxaZ — Homeland Security (@DHSgov) September 27, 2026

¿Qué significa el anuncio del DHS para los inmigrantes?

A través del mensaje, la agencia está señalando específicamente a las ciudades santuario como escenario para una mayor actividad de ICE. Esto significa que en estas juridiscciones habrá un aumento de los operativos migratorios para detener a indocumentados.

Asimismo, implica que las restricciones municipales o estatales no impedirían por sí mismas que los agentes de ICE realicen investigaciones, vigilancia, arrestos u otras acciones de aplicación de la legislación migratoria dentro de esas ciudades, siempre sujetas a las normas.

Entre las ciudades estadounidenses denominadas “santuario” se encuentran Nueva York, Los Ángeles, Chicago y San Francisco, aunque sus respectivas normas no son idénticas.

Se trata de estados, condados o ciudades que adoptan normas que restringen determinadas formas de colaboración de sus funcionarios con las autoridades federales de inmigración, explica el Servicio de Investigación del Congreso (CRS).

Nueva York, por ejemplo, mantiene políticas que limitan la colaboración de agencias municipales con ICE. En febrero de 2026, la administración local reafirmó el estatus de la ciudad como santuario y emitió una orden ejecutiva destinada a reforzar esas protecciones.

Chicago también cuenta con restricciones sobre la participación de la policía municipal en determinadas acciones migratorias federales. Documentos de la propia ciudad señalan que el Departamento de Policía de Chicago no coopera con ICE en arrestos basados exclusivamente en el estatus migratorio. Lo mismo sucede con San Francisco y Los Ángeles.

En el caso de California, recientemente una jueza federal impuso nuevos límites a los arrestos migratorios sin orden judicial en siete condados del sur del estado, una decisión que modifica las condiciones bajo las cuales ICE puede detener a una persona.

DHS también reportó un aumento de agresiones contra agentes de ICE

El anuncio llega pocos días después de otro comunicado del DHS, publicado el 24 de septiembre. La agencia pidió a funcionarios de jurisdicciones santuario que dejaran de utilizar una política que, según la agencia, contribuye a las agresiones contra agentes de ICE.

En el informe, el DHS afirmó que había registrado 647 agresiones contra personal de ICE entre el 20 de enero de 2025 y el 20 de septiembre de 2026, frente a 37 registradas durante el periodo comparable de enero de 2021 a septiembre de 2022. La agencia calculó el aumento en 1,649%.

La agencia utilizó ese informe para justificar su llamado a los políticos de las ciudades santuario para que colaboren con las autoridades federales y condenen los ataques contra agentes de ICE, que recientemente detuvo a un jinete venezolano durante más de 48 horas.

Y el mensaje colgado en redes sociales apunta a que sí habrá una mayor actividad de ICE en estas jurisdicciones. Sin embargo, el anuncio no proporciona un calendario ni especifica cuántos agentes adicionales enviarán.

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