Messi en vivo: ¿Quién gana hoy el Inter Miami vs Atlanta United? Resultado de la MLS 2026

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Inter Miami vs Atlanta United, en vivo

Partido entre Inter Miami y Atlanta United sufre un retraso

El equipo del Inter Miami anunció que, debido al estado del clima, el encuentro sufrirá un retraso. Una tormenta eléctrica se hizo presente en los alrededores del inmueble, por lo que, para seguridad de todos los asistentes, el inicio del juego será retrasado.

Pronósticos y momios, Messi en la MLS: ¿Quién es favorito para ganar el partido?

Inter Miami aparece como favorito para conseguir la victoria debido a su posición en la clasificación, su producción ofensiva reciente y su condición de local.

Las cuotas colocan al equipo de Lionel Messi como la principal opción para quedarse con los tres puntos. La victoria de las Garzas aparece con una cuota cercana a 1.38, mientras Atlanta United llega con números menos favorables por su posición en la tabla y su rendimiento defensivo.

El ataque de Inter Miami llega con una referencia reciente importante: 13 goles en sus últimos cinco partidos oficiales, además del póker de Messi ante Montreal.

Atlanta United intentará complicar el encuentro con la experiencia de Martino, quien conoce la estructura del equipo de Florida y buscará repetir el impacto que tuvo durante su primera etapa en la MLS.

El duelo también será una oportunidad para que Inter Miami mantenga su posición en la Conferencia Este y continúe su búsqueda por acercarse al liderato, mientras Atlanta intentará sumar puntos para salir de la zona baja de la clasificación.

Antecedentes del Inter Miami vs Atlanta United y últimos resultados en la MLS

Inter Miami llega ubicado en el segundo lugar de la Conferencia Este con 42 puntos, aunque en las últimas semanas atravesó una etapa con resultados que le hicieron perder distancia respecto al líder Nashville SC.

Las Garzas acumularon cuatro partidos consecutivos sin ganar en la MLS, además de quedar eliminadas de la Leagues Cup ante equipos de la Liga MX. Sin embargo, la situación cambió en su último compromiso, cuando derrotaron 7-1 al CF Montreal, con Lionel Messi como protagonista al marcar cuatro goles.

Atlanta United vive una realidad distinta. El equipo suma 21 puntos y ocupa una de las últimas posiciones de la Conferencia Este. Antes del tropiezo por 2-0 ante Charlotte, el conjunto de Martino había conseguido tres victorias consecutivas.

La ofensiva del equipo de Georgia registra 25 goles, la menor cantidad dentro de su conferencia, por lo que buscará mejorar sus números ante un rival que viene de marcar siete anotaciones.

MLS 2026: alineaciones del Inter Miami vs Atlanta United, al momento

Las alineaciones oficiales se conocerán antes del inicio del partido. Inter Miami llega con nuevas incorporaciones después del cierre del mercado de fichajes, además de algunas salidas dentro de su plantilla.

El conjunto de Florida dejó salir al hondureño David Ruiz y a Noah Allen, mientras que incorporó a Riquelme Fillipi, procedente del Palmeiras, y Matías Galarza, llegado desde River Plate.

Inter Miami: Drake St. Clair; Ian Fray, Maximiliano Falcón, Carlos Casimiro, Noah Allen; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Germán Berterame; Fafa Picault, Telasco Segovia, Lionel Messi, Luis Suárez.

Atlanta United: Luis Hoyos; E. Báez, J. Alonso, W. Reilly, P. Díaz; T. Muyumba, C. Sánchez; T. Jacob, M. Almírón, A. Miranchuk; B. Embolo.

Lionel Messi en la MLS 2026: fecha, horario y dónde ver el Inter Miami vs Atlanta United

El partido entre Inter Miami y Atlanta United se disputará este sábado 5 de septiembre en el Nu Stadium de Florida.

El encuentro comenzará a las 17:30 horas, tiempo del centro de México, mientras que el inicio está programado para las 19:30 horas en la zona Este de Estados Unidos.

Los aficionados podrán seguir el partido a través de Apple TV, plataforma que cuenta con los derechos de transmisión de la MLS a nivel internacional.

¡Bienvenidos a la fiesta de la MLS!

Buenas tardes damas y caballeros. Inter Miami volverá a la actividad de la MLS 2026 este sábado 5 de septiembre con un partido marcado por el reencuentro con Gerardo “Tata” Martino, entrenador que llevó al club a conseguir el récord de puntos en temporada regular y que ahora estará en el banquillo del Atlanta United. Las Garzas recibirán al conjunto de Georgia en el Nu Stadium dentro de la jornada 24.

El encuentro también representará una nueva etapa para Inter Miami, que recientemente realizó un cambio en su dirección técnica. Guillermo Hoyos estuvo al frente del equipo ante Montreal, pero Kily González ya asumió el cargo y espera completar los trámites necesarios para poder dirigir desde el banquillo en la recta final del campeonato.

No te pierdas la actividad el partido entre el Inter Miami y el Atlanta United dentro de la temporada 2026 de la MLS, solo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO.

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