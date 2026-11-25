La comunidad ya encontró cómo hacer dinero infinito en GTA 6 en pocos minutos sin romper las reglas del juego

Hay un truco para generar dinero infinito en GTA 6 | ANGELA WEISS / AFP

Apenas unos días después del lanzamiento de Grand Theft Auto VI, la comunidad ya encontró lo que muchos buscaban desde el minuto uno. Existe un método para generar dinero de forma casi infinita que aprovecha un fallo en la reaparición de botín en uno de los almacenes del mapa. Los jugadores que lo aplican reportan ganancias de hasta $100,000 dólares en menos de diez minutos.

El descubrimiento se ha vuelto viral en foros como Reddit en cuestión de horas. La mecánica no requiere códigos ni programas externos. Todo ocurre dentro del juego base, con las herramientas que Rockstar entrega desde el Capítulo 1, lo que lo convierte en una opción accesible para cualquier perfil de jugador.

Esta guía reúne los pasos verificados por varios medios y usuarios para ejecutar el truco sin complicaciones. También detalla cuánto dinero puedes sacar, qué variantes existen y qué riesgos implica antes de que decidas si merece un espacio en tu partida.

¿Dónde se encuentra el truco de dinero infinito en GTA 6?

El punto clave del truco está en Hamlet, un pueblo ubicado al norte de Key Lento, la zona inicial del juego, y al sur de Vice City. Allí se ubica un almacén lleno de narcóticos repartidos en varias zonas.

La primera vez que entras al lugar te topas con cocaína en la parte trasera de dos furgonetas decoradas con osos de peluche, sobre las mesas de una trastienda y dentro de una caja fuerte. Todo ese material se puede empaquetar y transportar en tu vehículo para venderlo después. Cada visita inicial al almacén puede dejarte unos $13,000 dólares si recoges además la caja fuerte, que contiene un cromo de béisbol valorado en $6,000 dólares.

Los jugadores de GTA VI han descubierto un truco para conseguir dinero infinito. 💰



Se trata de un almacén abandonado al este de Hamlet, con dinero y droga en su interior, que se puede saquear una y otra vez: basta con alejarse unos kilómetros para que el botín vuelva a… https://t.co/uqVYOrefi2 pic.twitter.com/9wauNuJQtE — Terreno Viral (@terrenoviral) November 24, 2026

¿Cómo funciona el glitch de las furgonetas de peluches?

La lógica del truco se apoya en un fallo de reaparición. Sigue estos pasos:

Consigue una furgoneta para maximizar el espacio de carga. Llega al almacén de Hamlet y vacía por completo el botín disponible, incluidas las dos furgonetas de peluches. Aléjate entre 0.3 y 0.5 millas del almacén. Da la vuelta y regresa. El contenido de las furgonetas y de la caja fuerte habrá reaparecido. Repite el ciclo hasta llenar tu vehículo. Vende el material en la Casa de Empeños de Hamlet o entrégalo en el Escondite de Brian.

Con esta versión básica, algunos jugadores acumularon $50,000 dólares en unos 15 minutos.

¿Cómo duplicar el botín con el método avanzado?

La comunidad ya perfeccionó el truco con una variante que exige registrar dos furgonetas personales y aprovechar el cambio de personaje entre Jason y Lucia. El procedimiento pide llamar una furgoneta personal en el almacén, guardar el botín dentro y acomodar las furgonetas de peluches del lugar con las puertas traseras frente a la entrada.

Después, tu compañero sale a vender el material y, en el momento exacto del cambio de personaje, el almacén regenera todo el botín y llena también las dos furgonetas que dejaste estacionadas.

El resultado duplica la ganancia de cada ciclo. Según el jugador que publicó el método optimizado en Reddit, la técnica genera entre $88,000 y $100,000 dólares en menos de 10 minutos.

¿Vale la pena usar el truco o tiene riesgos?

Rockstar diseñó la economía de GTA 6 con un ritmo calculado, y la aparición de estos métodos abrió un debate en la comunidad. El glitch elimina los tiempos de espera naturales del juego, así que la ganancia no llega de la nada, solo llega más rápido. Parte de los jugadores lo rechaza porque vacía de tensión el sistema económico del título.

En el apartado técnico no hay reportes de sanciones en el modo historia. La advertencia real apunta a los códigos. El truco oficial de $250,000 dólares desactiva los trofeos, por lo que conviene reservarlo para una partida secundaria si persigues el platino. El glitch del almacén, en cambio, usa mecánicas internas del juego y no bloquea logros. Eso sí, Rockstar suele parchear estos fallos en sus actualizaciones, así que la ventana para aprovecharlo puede cerrarse en las próximas semanas.

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