México vs. Chile: récord de Gil Mora, homenaje a Ochoa y una afición que vuelve a llenar los estadios en EE. UU.

México cerrará ante Chile su primera serie de cuatro partidos bajo la dirección de Rafael Márquez, con dos empates y una derrota.

La afición respondió | ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

La primera gira por los Estados Unidos dejó nombres propios. Gilberto Mora marcó ante Colombia y se convirtió en el jugador más joven en anotar con la Selección Mexicana absoluta; Víctor Guzmán consiguió ante Perú su primer gol con el equipo nacional. Después llegó el 3-0 ante Estados Unidos, resultado que forma parte del balance de esta primera ventana.

Hay otra cifra que permite observar el proceso desde una perspectiva diferente: 29 jugadores integran actualmente la convocatoria de México. En tres partidos, Márquez presentó tres alineaciones iniciales diferentes, una señal concreta de la cantidad de futbolistas que el entrenador quiso observar antes de llegar al cierre de esta Fecha FIFA.

Y mientras el nuevo ciclo comienza a incorporar nombres, Los Ángeles prepara una despedida. Guillermo Ochoa recibirá un homenaje antes del partido contra Chile, en una ceremonia que conecta su trayectoria con una afición mexicana que volvió a acudir en gran número a los estadios estadounidenses.

Una primera etapa marcada por la competencia

Rafael Márquez habló desde el comienzo de su gestión de la importancia de generar competencia interna. La primera Fecha FIFA le permitió llevar esa idea a la cancha con hechos.

Contra Colombia, México inició con Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Israel Reyes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo; Erik Lira, Luis Chávez y Gilberto Mora; Roberto Alvarado, Armando González e Hirving Lozano.

Tres días después, ante Perú, el entrenador hizo algo poco habitual: cambió a los 11 titulares. Óscar García, Jeremy Márquez, Víctor Guzmán, Everardo López, Mateo Chávez, Denzell García, Álvaro Fidalgo, Obed Vargas, Orbelín Pineda, Isaías Violante y Germán Berterame fueron los encargados de comenzar ese encuentro.

Para el duelo ante Estados Unidos apareció una tercera formación inicial. Raúl Rangel repitió en la portería; Israel Reyes, Diego Campillo, Johan Vásquez y Jesús Gallardo formaron la defensa; Santiago Sandoval, Erik Lira y Luis Romo estuvieron en el medio; y Santiago Giménez, Roberto Alvarado y Orbelín Pineda comenzaron en ataque.

Tres partidos y tres alineaciones iniciales diferentes resumen buena parte del objetivo de esta primera concentración: observar jugadores, repartir oportunidades y ampliar el grupo disponible.

La convocatoria actual reúne a 29 futbolistas de clubes de México, Europa y Estados Unidos. Entre ellos están Hirving Lozano, del LA Galaxy, y Germán Berterame, del Inter Miami, los dos representantes de la MLS en la lista actual.

Gil Mora puso el primer récord de la nueva etapa

El primer gol de la era de Rafael Márquez tuvo como protagonista a uno de los jugadores más jóvenes de la Selección.

El 26 de septiembre, en Baltimore, Gilberto Mora marcó al minuto 62 para empatar 1-1 con Colombia. El futbolista de Tijuana recibió dentro del área, encaró a la defensa colombiana y definió para conseguir su primera anotación con la Selección mayor.

El gol tuvo una consecuencia histórica. Mora anotó con 17 años, 11 meses y 12 días y se convirtió en el jugador más joven en marcar con México, superando el registro de Manuel “Chaquetas” Rosas, quien había anotado con 18 años, tres meses y dos días en el Mundial de 1930.

El dato resulta todavía más significativo porque Mora utilizó por primera vez el número 10 de la Selección en ese partido.

El empate en Baltimore también dejó una imagen que explica la respuesta del público. 67,117 personas acudieron al M&T Bank Stadium, en una noche en la que la mayoría de las tribunas estuvieron ocupadas por aficionados que siguieron el debut de Márquez y el primer partido de este nuevo ciclo.

MÁS INFORMACIÓN: Colombia tiene una segunda selección repartida entre México y Estados Unidos

Víctor Guzmán también estrenó una cuenta

El segundo partido produjo otro dato individual.

Ante Perú, el 29 de septiembre, Víctor Guzmán marcó al minuto 49 el 1-1 definitivo y consiguió su primer gol con la Selección Mexicana. El defensor de Monterrey apareció para igualar el encuentro después de que Jairo Vélez había puesto en ventaja a Perú.

El resultado significó el segundo empate consecutivo de México, pero también permitió a Márquez observar a 11 jugadores distintos respecto de su primer encuentro.

Así, los dos primeros partidos de la nueva etapa produjeron dos primeros goles de futbolistas diferentes: Mora ante Colombia y Guzmán frente a Perú.

El partido de Harrison, Nueva Jersey, reunió además a 25,728 espectadores en el Sports Illustrated Stadium.

La Selección llegó entonces a Arizona con dos empates y una nueva oportunidad para modificar la fotografía de un grupo que seguía en evaluación.

Estados Unidos-México: la primera derrota de la etapa de Márquez

El tercer partido de la gira produjo el resultado más contundente para México. Estados Unidos ganó 3-0 en el State Farm Stadium de Glendale, en un encuentro que también permitió a Rafael Márquez presentar una tercera alineación inicial diferente.

El equipo estadounidense abrió el marcador al minuto 28 por conducto de Julian Hall. En el segundo tiempo, Cavan Sullivan amplió la ventaja al 63’ y Malik Tillman cerró el marcador al 84’.

El resultado también quedó registrado en la historia de la rivalidad. Estados Unidos igualó su segunda mayor diferencia de goles sobre México, una marca que ya había conseguido en 1995 y que volvió a registrar en la semifinal de la Nations League de Concacaf de 2023.

Para México fue la primera derrota de la etapa de Rafael Márquez después de los empates ante Colombia y Perú. El marcador dejó además un balance de dos goles anotados y cinco recibidos en los tres primeros partidos.

El encuentro tuvo otro dato relevante. Mateo Chávez fue expulsado al minuto 67, por lo que México disputó el tramo final con diez jugadores.

Y la derrota llegó ante un estadio con 64,932 espectadores, una cifra que volvió a mostrar la capacidad de convocatoria que mantiene este enfrentamiento en Estados Unidos.

Tres ciudades, 157,777 espectadores

La respuesta de los aficionados en Estados Unidos es otra de las historias que deja esta primera serie de partidos.

Los tres primeros encuentros reunieron 157,777 espectadores en Baltimore, Harrison y Glendale.

El México-Colombia tuvo una asistencia de 67,117 personas en el M&T Bank Stadium.

El México-Perú registró 25,728 aficionados en el Sports Illustrated Stadium.

Y el Estados Unidos-México llevó a 64,932 espectadores al State Farm Stadium de Glendale, Arizona, de acuerdo con el reporte oficial de US Soccer.

El promedio de esos tres encuentros es de 52,592 aficionados por partido.

La cifra adquiere otra dimensión al observar las sedes: Baltimore abrió la gira, Nueva Jersey recibió el segundo encuentro y Arizona fue escenario del clásico de Concacaf. Ahora el turno es para Los Ángeles, una de las ciudades con mayor tradición de apoyo a la Selección Mexicana en Estados Unidos.

La respuesta del público, por tanto, ha acompañado la primera etapa de Márquez independientemente del resultado de cada encuentro.

Los Ángeles prepara el cierre de la gira

El Memorial Coliseum será el escenario del cuarto partido de esta serie y el último de la primera ventana internacional de Márquez como entrenador de México.

La sede tiene capacidad para más de 77,500 espectadores, y cinco días antes del partido los organizadores informaron que la venta de boletos se acercaba a 50,000 entradas.

La cifra todavía corresponde a la venta previa y no a la asistencia definitiva. El dato final se conocerá después del encuentro.

El escenario también tiene un significado particular para el público mexicano de Los Ángeles. El partido ante Chile será otra oportunidad para que la Selección se encuentre con una afición que ha convertido sus visitas a Estados Unidos en uno de los grandes escenarios de su relación con los seguidores mexicanos y mexicoamericanos.

Y esta vez habrá un elemento adicional: Guillermo Ochoa estará en el estadio para recibir un reconocimiento por su carrera.

Guillermo Ochoa cierra una historia en Estados Unidos

La ceremonia se realizará antes del silbatazo inicial y llevará por nombre “¡Gracias, Memo!”.

El homenaje incluirá videos de aficionados, el encendido del pebetero olímpico del Coliseum y otras actividades preparadas por los organizadores del MexTour y la Federación Mexicana de Futbol.

La elección de Los Ángeles tiene una relación directa con la historia de Ochoa en Estados Unidos. El portero suma 38 apariciones en el MexTour, la mayor cantidad para un guardameta desde que la gira comenzó en 2003.

Su carrera con México terminó después de la Copa del Mundo de 2026. Ochoa acumuló 154 partidos internacionales y se convirtió en el primer portero en disputar seis Mundiales.

También participó en dos Juegos Olímpicos y formó parte del equipo que obtuvo la medalla de bronce en Tokio 2020, de ahí la referencia al pebetero olímpico en el homenaje del Coliseum.

El contraste es significativo: Gilberto Mora, con 17 años, acaba de establecer un récord goleador con México; Ochoa, después de 154 partidos internacionales, recibirá el reconocimiento que marca el cierre de su carrera con la Selección.

Entre ambos nombres aparece buena parte de la transición que México está comenzando a recorrer.

Cuándo y dónde ver México vs. Chile en Estados Unidos

México enfrentará a Chile el martes 6 de octubre en el Memorial Coliseum de Los Ángeles. El partido comenzará a las 10:30 p.m. ET y 7:30 p.m. PT.

Para los aficionados en Estados Unidos, el horario será:

10:30 p.m. ET

9:30 p.m. CT

8:30 p.m. MT

7:30 p.m. PT

El partido podrá seguirse en Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com, la aplicación de TUDN y ViX.

La cobertura de Claro Sports también tendrá seguimiento del encuentro a través de sus plataformas digitales.

Chile completa la gira

El partido ante Chile cerrará una serie que llevó a México por Baltimore, Harrison, Glendale y Los Ángeles, cuatro ciudades estadounidenses en las que la Selección comenzó una nueva etapa después del Mundial de 2026.

Hasta ahora, el balance deportivo es de dos empates y una derrota, con dos goles marcados y cinco recibidos en los tres encuentros disputados. La convocatoria actual cuenta con 29 jugadores, mientras que Márquez ya utilizó tres alineaciones iniciales diferentes en sus primeros partidos.

Después de Los Ángeles llegará la primera competencia oficial de la etapa de Márquez. México disputará el partido de vuelta de los cuartos de final de la Nations League de Concacaf el 17 de noviembre en el Estadio Monterrey; el rival se conocerá una vez concluida la Fecha FIFA de octubre.

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