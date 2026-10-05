Hall, Sullivan y Albert: los jóvenes de EE.UU. que convencieron a Pochettino

Tres adolescentes aprovecharon la fecha FIFA para demostrar que la Selección de Estados Unidos ya tiene relevo para 2030

Cavan Sullivan marcó gol ante México | C. Coduto | Getty Images vía AFP

La nueva generación de Estados Unidos encabezada por Mauricio Pochettino ya no parece una apuesta a largo plazo. Julian Hall, Cavan Sullivan y Mathis Albert fueron los juveniles que más aprovecharon la fecha FIFA que frenó la actividad de las ligas en el mundo y terminaron convertidos en protagonistas de una selección que venció de forma contundente a Perú, Chile y México.

Entre los tres sumaron 348 minutos y cinco goles en una ventana que comenzó como laboratorio y terminó dejando preguntas muy serias sobre el futuro del fútbol de Estados Unidos.

La dimensión de lo ocurrido se entiende mejor al mirar a los rivales. No fueron partidos de preparación contra selecciones menores: Perú, Chile y México exigieron respuestas distintas.

Ante el Tri, además, Hall y Sullivan fueron titulares y ambos marcaron en el triunfo sobre México 3-0 en Glendale. Ese dato no pasó desapercibido para la U.S. Soccer destacando que fue la primera vez que dos adolescentes estadounidenses anotaron contra México en un mismo partido.

Los juveniles con más rodaje en la Fecha FIFA

Julian Hall, quien logró meterse a la historia del Team USA, fue el gran ganador en términos de minutos. El delantero de New York Red Bulls disputó 166 minutos: ingresó ante Perú y después fue titular frente a Chile y México. Terminó la ventana con tres goles y una asistencia.

Su evolución fue particularmente rápida. Comenzó como una alternativa desde el banco y terminó ocupando el puesto de delantero centro en los dos partidos de mayor exigencia. Contra Perú marcó al 72′, ante Chile volvió a aparecer y frente a México abrió el marcador al minuto 28.

Cavan Sullivan terminó con 134 minutos, incluidos dos partidos como titular. Su presencia ante Perú y México muestra que Pochettino no lo utilizó simplemente para darle experiencia: lo colocó en escenarios donde necesitaba personalidad con el balón.

Albert, en cambio, acumuló 48 minutos, pero su papel fue diferente. Entró en los tres encuentros y funcionó como una carta para cambiar el ritmo durante los últimos minutos. Su gol ante Chile, en el tiempo añadido, confirmó que su velocidad podía ser decisiva ante defensas cansadas.

Las posiciones donde más minutos acumularon

Pochettino no puso a los tres jóvenes a jugar de cualquier manera. Hall actuó como delantero centro móvil, con libertad para abandonar ocasionalmente la última línea y generar espacios. Sullivan ocupó zonas de mediapunta e interior derecho, mientras Albert recibió responsabilidades como extremo.

Esa distribución explica por qué los tres pudieron aportar sin competir exactamente por el mismo espacio. Hall atacó el área; Sullivan aceleró la circulación y presionó tras pérdida; Albert aportó desequilibrio individual.

El dato más llamativo es que sus actuaciones llegaron acompañadas de récords. Hall se convirtió en el tercer jugador de la historia del USMNT en marcar en sus tres primeros partidos, mientras Sullivan pasó a ser el goleador más joven de la selección después de su tanto ante México.

¿Titulares hacia la Copa del Mundo?

Aquí está la verdadera consecuencia de la fecha FIFA. Pochettino ya tiene evidencia para saber que estos futbolistas pueden competir, pero eso no significa que sus puestos estén asegurados rumbo a 2030.

Hall, que tendría 22 años en ese Mundial, aparece como competencia real para Folarin Balogun y Ricardo Pepi. Sullivan, con 20, podría entrar en la pelea por el puesto creativo, mientras Albert apunta a convertirse en una alternativa de peso por las bandas.

La diferencia ahora es que ya no hablan de ellos como proyectos. Pochettino les dio minutos, responsabilidad y partidos de alto nivel. Y los tres respondieron. El próximo desafío será sostener esa confianza cuando regresen las figuras consolidadas de Europa. Ahí comenzará la verdadera competencia por el futuro en la Selección de Estados Unidos.

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