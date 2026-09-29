Cómo evitar fraudes y estafas contratando seguro médico en Estados Unidos

Aprende a detectar estafas al momento de contratar tu seguro médico durante el Open Enrollment 2027.

El Open Enrollment 2027 iniciará el próximo 1 de noviembre | Foto: Envato

Contratar un seguro médico en Estados Unidos requiere atención desde el primer contacto. Cada periodo de inscripción atrae anuncios, llamadas y mensajes que prometen planes baratos, tarjetas de regalo o una ayuda ‘urgente’ para conservar Medicaid, pero algunos buscan dinero o datos personales para abrir cuentas, cambiar coberturas sin permiso o robar identidad.

Para muchos latinos, el proceso incluye barreras de idioma, dudas sobre el estatus migratorio y la necesidad de comparar costos familiares. Eso crea una oportunidad para vendedores sin licencia, sitios web que imitan páginas oficiales y personas que cobran por una inscripción que puede realizarse de forma gratuita con ayuda certificada.

Debes tomar en cuenta que nadie debe apresurarte, amenazarte ni pedirte un pago para solicitar cobertura del Marketplace. Antes de entregar un documento, confirma quién te contactó, entra por tu cuenta al sitio oficial y guarda evidencia de cada conversación.

¿Cuáles son las estafas de seguro médico más comunes?

Las estafas de seguro médico no siempre ofrecen una póliza falsa. En muchos casos, un tercero utiliza anuncios, llamadas o mensajes para obtener datos personales e inscribirte en un plan que no solicitaste. También puede cambiar tu cobertura para cobrar una comisión, sin considerar si pierdes acceso a tus médicos, medicamentos o red hospitalaria.

CMS estima que alrededor de 200,000 consumidores sufrieron cambios no autorizados en la selección de su plan de salud durante 2025. La agencia reforzó la supervisión sobre agentes y corredores para frenar este tipo de prácticas.

1. Inscripciones y cambios de plan sin permiso

Este fraude ocurre cuando un agente, corredor o tercero usa tus datos para abrir un plan del Marketplace o trasladarte a otra aseguradora sin tu autorización. A veces comienza con una supuesta cotización. La persona pide tu nombre, fecha de nacimiento, dirección, número de Seguro Social o el código de verificación que llega a tu celular.

El objetivo puede ser obtener una comisión por la inscripción. Para ti, el daño aparece cuando recibes una tarjeta de seguro que no pediste, una carta de una compañía desconocida, una factura inesperada o cuando tus médicos y medicamentos ya no forman parte de la red.

Nunca compartas códigos de acceso o verificación. Ese dato puede facilitar el ingreso a tu cuenta de HealthCare.gov y permitir cambios que no aprobaste.

2. Anuncios con regalos, subsidios garantizados y cobertura ‘gratis’

Desconfía de publicaciones en redes sociales que prometen ‘Obamacare gratis‘, dinero en efectivo, tarjetas de regalo, ayuda para gasolina, teléfonos o pagos de facturas por contratar un seguro médico.

Estas ofertas pueden buscar tus datos personales o llevarte a una inscripción que no autorizaste. Un subsidio del Marketplace no se garantiza en un anuncio ni depende de una llamada. El monto se calcula a partir de información real sobre ingresos, integrantes del hogar y acceso a otro seguro médico.

Nadie debe cobrarte para solicitar cobertura del Marketplace, Medicaid o CHIP. Tampoco aceptes presiones para decidir de inmediato ni pagos por tarjeta de regalo, efectivo, tarjeta prepagada, transferencia o criptomonedas.

3. Falsos agentes, llamadas y páginas que imitan al gobierno

Algunas personas se presentan como representantes de HealthCare.gov, Medicaid, Medicare u ‘Obamacare’. Pueden llamar con urgencia, afirmar que perderás cobertura o pedir una actualización de datos para mantener un subsidio.El objetivo suele ser obtener tu número de Seguro Social, información bancaria, contraseña o documentos migratorios.

No compartas tu número de Seguro Social, datos bancarios, tarjeta de crédito, contraseña, código de acceso ni historial médico con alguien que te contacte sin que tú lo hayas buscado. El Marketplace y sus asistentes certificados no exigen dinero para solicitar o conservar cobertura, ni amenazan con quitar beneficios por teléfono.

Entra directamente a HealthCare.gov para solicitar información o comparar planes. Evita enlaces que lleguen por mensajes, correos o anuncios. Si alguien dice llamar desde el Marketplace, verifica que use el 1-855-997-1890 o 844-477-7500, pide el nombre del representante y su número de agente antes de continuar.

¿Qué hacer ante una inscripción fraudulenta?

Revisa tu cuenta de HealthCare.gov si recibes una comunicación extraña. Confirma el plan activo, la aseguradora, dirección, correo, número de teléfono y agente asociado. Cambia la contraseña de inmediato si detectas cambios que no realizaste.

Luego llama al Marketplace al 1-800-318-2596 y reporta una inscripción o cambio de plan no autorizado. Guarda capturas de pantalla, correos, mensajes, nombres, números telefónicos y documentos que puedan respaldar tu denuncia.

También reporta el caso ante la Comisión Federal de Comercio y habla con tu banco si compartiste información financiera. CMS puede investigar el movimiento, corregir la cobertura y tomar medidas para proteger tus datos.

¿Cuándo inicia el Open Enrollment 2027 y quién puede solicitar un seguro?

El periodo de inscripción abierta del Marketplace para los planes de 2027 inicia el 1 de noviembre de 2026 y termina el 15 de enero de 2027. Quienes completen la inscripción antes del 15 de diciembre podrán iniciar cobertura el 1 de enero de 2027. Las solicitudes que se realicen entre el 16 de diciembre y el 15 de enero podrán iniciar cobertura el 1 de febrero de 2027.

Este calendario corresponde al Marketplace federal de HealthCare.gov. Algunos estados manejan su propio mercado de seguros y pueden aplicar fechas o reglas distintas, por lo que conviene revisar el portal oficial del estado de residencia antes de tomar una decisión.

El Open Enrollment permite solicitar un plan nuevo, renovar el que ya tienes o cambiar de cobertura. Fuera de ese plazo, solo podrás inscribirte si calificas para un Periodo Especial de Inscripción tras un cambio importante de vida. Por ejemplo, perder un seguro del trabajo, casarte, divorciarte, tener un hijo, mudarte a otra área de cobertura o recibir cierto cambio en tu estatus migratorio.

Un elemento a tomar en cuenta es que no hay que confundir este periodo con el estipulado para Medicare. La inscripción anual de Medicare, dirigida en general a personas de 65 años o más y a algunas personas con discapacidades, va del 15 de octubre al 7 de diciembre.

Requisitos para contratar seguro médico en Estados Unidos

Antes de iniciar la solicitud, reúne los datos y documentos necesarios. Así reducirás errores, protegerás tu cuenta frente a accesos no autorizados y podrás comparar con mayor claridad los planes, deducibles, redes médicas y medicamentos cubiertos.

Para solicitar un plan del Marketplace, normalmente necesitarás:

Nombre legal, fecha de nacimiento, dirección, teléfono y correo electrónico de cada persona que solicita cobertura.

Información sobre quienes integran tu hogar fiscal, incluso si no todos necesitan seguro médico.

Estimado de los ingresos anuales del hogar para 2027. Puedes usar talones de pago recientes, declaración de impuestos, formularios W-2, cartas de empleo o registros de trabajo por cuenta propia.

Datos de la cobertura actual, si alguien en tu hogar tiene seguro a través del empleo, Medicaid , CHIP, Medicare u otro plan.

, CHIP, Medicare u otro plan. Datos del empleador, incluido el nombre de la empresa y la información sobre la cobertura que ofrece.

Información bancaria solo si tú decides configurar un pago directo con la aseguradora elegida.

Documentos migratorios cuando una persona solicita cobertura y tiene presencia legal en Estados Unidos. Entre los documentos que pueden servir están la Green Card, permiso de trabajo, formulario I-94, pasaporte extranjero, visa, documento de viaje para refugiados, aviso I-797 o número A de USCIS, según el caso.

Un punto clave para familias mixtas. El Marketplace no debe exigir el estatus migratorio de familiares que no solicitan cobertura. Una persona con estatus elegible puede solicitar seguro para sí misma, aunque viva con familiares que no buscan cobertura. Las personas indocumentadas no pueden obtener un plan del Marketplace federal, aunque pueden solicitarlo en nombre de familiares documentados que sí califican.

Si el Marketplace no logra verificar tus datos, revisa la carta de elegibilidad y entrega copias claras dentro del plazo. En general, existen 90 días para comprobar información que no coincide, como ingresos, y 95 días para ciudadanía o estatus migratorio. Nunca envíes originales por correo.

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