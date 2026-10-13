Muerte en Six Flags: un hombre cae de un juego

Las autoridades investigan cómo un visitante salió eyectado de la atracción Goliath en Six Flags y murió

La víctima salió eyectada de su asiento en pleno recorrido | Shutterstock

Un visitante de 42 años murió este lunes en Six Flags Over Georgia después de caer desde la montaña rusa Goliath, una de las atracciones más reconocidas del parque ubicado en Austell, cerca de Atlanta. La policía de Cobb County informó que el hombre salió eyectado de su asiento durante el recorrido, golpeó a otros visitantes y cayó debajo de la atracción. Además de la víctima fatal, cuatro personas resultaron heridas, aunque las autoridades aún no han precisado la gravedad de sus lesiones.

BREAKING: One person has died after falling from a 200-foot-tall roller coaster called “The Goliath" at Six Flags Over Georgia in Austell, Georgia. Several others were evacuated from the ride and the park was shut down. pic.twitter.com/eZlkgBX5Eo — CBS Evening News with Tony Dokoupil (@CBSEveningNews) October 12, 2026

Los primeros reportes de testigos describieron una escena de alarma dentro del parque. Varias personas aseguraron haber visto al hombre caer desde el tren de la montaña rusa, mientras otras señalaron que el impacto ocurrió cerca de una atracción de terror ubicada debajo del recorrido. La policía confirmó que la investigación preliminar apunta a una eyección del visitante, aunque todavía no determinó por qué se produjo.

Tras conocerse el accidente Six Flags cerró temporalmente nueve montañas rusas similares en seis parques de Estados Unidos y Canadá como medida de precaución. La compañía indicó que la seguridad de sus visitantes y empleados es una prioridad y que colabora con las autoridades en la investigación.

Cómo ocurrió el accidente en Goliath

El incidente se registró poco antes de las 4:00 p. m. del lunes en Six Flags Over Georgia, en Austell, a unos 17 kilómetros al oeste de Atlanta. La atracción involucrada fue Goliath, una montaña rusa de acero fabricada por la compañía suiza Bolliger & Mabillard.

Según la policía, el hombre fue expulsado de su asiento mientras la montaña rusa avanzaba. Tras salir del vehículo, golpeó a otros visitantes antes de caer en una zona inferior del parque. Los detectives entrevistaron a empleados y visitantes que presenciaron el momento, y revisan evidencia para establecer si intervino una falla mecánica, un problema con el sistema de sujeción, una acción del propio visitante u otra circunstancia.

Un experto consultado por medios estadounidenses señaló que Goliath no cuenta con un sistema secundario de sujeción para los pasajeros. Ese detalle forma parte del análisis técnico, aunque ninguna autoridad ha confirmado todavía la causa exacta del accidente.

Six Flags cierra nueve atracciones en Estados Unidos

Six Flags decidió cerrar nueve montañas rusas parecidas a Goliath en sus parques de Norteamérica. La empresa explicó que tomó la medida “por precaución” mientras los investigadores revisan lo ocurrido en Georgia.

Entre las atracciones cerradas figuran:

Raging Bull en Six Flags Great America (Illinois)

Goliath en Six Flags Magic Mountain (California)

Nitro en Six Flags Great Adventure (Nueva Jersey)

Leviathan y Behemoth en Canada’s Wonderland (Ontario)

Fury 325 y Thunder Striker en Carowinds (Carolina del Norte)

Orion y Diamondback en Kings Island (Ohio)

La compañía aclaró que varios de esos parques ya tenían cierres programados a mitad de semana, por lo que la suspensión temporal de las atracciones no afecta por igual a todos los visitantes. Aun así, la decisión refleja la preocupación de la empresa por revisar atracciones con características similares mientras no exista una explicación definitiva.

Qué autoridades investigan el caso

La Unidad de Delitos Mayores de la Policía de Cobb County lidera la investigación criminal del caso. También participa la Oficina del Comisionado de Seguros y Seguridad Contra Incendios de Georgia, entidad que supervisa las inspecciones de atracciones en el estado.

El fabricante de la montaña rusa, Bolliger & Mabillard, confirmó que analiza el incidente de manera activa. La empresa dijo que no ofrecerá más comentarios hasta contar con una mejor comprensión de los hechos.

La investigación deberá determinar qué provocó la eyección del visitante, si el sistema de seguridad funcionó correctamente y si las nueve montañas rusas cerradas presentan algún riesgo. Hasta que los peritos y detectives emitan conclusiones, Six Flags mantiene las atracciones fuera de servicio y el caso sigue abierto.

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Travis Kelce la nueva imagen de los parques Six Flags

El accidente ocurre en un momento delicado para Six Flags, compañía que cuenta con el respaldo del jugador de la NFL Travis Kelce. El atleta se incorporó en octubre de 2025 a un grupo inversorque adquirió una participación del 9% en la empresa y, en marzo, fue anunciado como embajador de la marca.

Las autoridades siguen recopilando declaraciones, evidencia técnica y registros de mantenimiento. La causa del accidente permanece sin confirmar, y las conclusiones oficiales definirán si la empresa debe aplicar cambios adicionales en Goliath y en las montañas rusas similares de su red.

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