Revelan las llamadas al 911 en plena ejecución fallida de Christa Pike: “¡Una ambulancia!”

La mujer de 50 años regresó a la Institución de Máxima Seguridad Riverbend, en Nashville, luego de varios días hospitalizada

Christa Pike en enero de 2023. Foto: Tennessee Departament of Correction / AFP

El pasado 30 de septiembre, en horas de la tarde, los operadores del 911 en Nashville recibieron una llamada de emergencia que jamás se imaginaron: la solicitud de una ambulancia para un condenado a muerte que sobrevivió a dos inyecciones letales. Christa Pike.

Después del fallido intento de ejecución, la comunicación reveló una situación médica crítica y una cadena de confusiones. Según grabaciones y transcripciones divulgadas por el Centro de Comunicaciones de Emergencia de Metro Nashville, la reclusa seguía viva después de recibir dos dosis del fármaco pentobarbital, utilizado en la inyección letal.

Christa Pike, de 50 años, permaneció inconsciente y con dificultades para respirar. Después de varios días hospitalizada, recuperó la conciencia y fue dada de alta. El sábado regresó a la Institución de Máxima Seguridad Riverbend, donde ha permanecido encarcelada durante más de tres décadas, pero continuará recibiendo atención médica.

¿Qué dicen las llamadas al 911 tras la ejecución fallida a Christa Pike?

La primera comunicación ocurrió a las 8:40 pm (CT), poco más de una hora después del comienzo del intento de ejecución. Una persona desde la prisión informó que el procedimiento no había causado la muerte de Pike y pidió una ambulancia.

“Hemos estado llevando a cabo una ejecución esta noche. Le hemos administrado 10 gramos de pentobarbital. La persona aún no ha fallecido. Esto comenzó hace aproximadamente una hora. Estamos solicitando una ambulancia”, dijo la persona que llamó, según reseña ABC News, que tuvo acceso a las grabaciones difundidas.

El operador del 911 preguntó por la respiración de la mujer y si presentaba dolor en el pecho. “No. La respiración es muy dificultosa y lenta”. Y cuando le consultaron si Pike estaba consciente, el interlocutor respondió: “No lo sé. La persona no está consciente”.

La llamada no desencadenó una respuesta inmediata y, según los registros divulgados, el personal de emergencias trató de comprobar que la solicitud procediera realmente de la prisión.

Una abogada de Christa Pike también llamó al 911

La abogada Kelly Gleason, de la Oficina del Defensor Público Post-Condena de Tennessee, también contactó al servicio de emergencia para advertir sobre la condición de su clienta. Su llamada se produjo a las 9:08 pm (CT).

Gleason explicó que Pike seguía con vida y necesitaba atención inmediata. Según el audio citado por el mismo medio, la abogada dijo que su clienta “seguía viva y respirando, y necesitaba atención médica inmediata para salvar su vida”.

En una de las comunicaciones posteriores, un despachador señaló que sus supervisores les habían informado que la llamada era falsa. Esto sucedió a las 9:03 pm (CT), de acuerdo con la agencia de noticias AP. Sin embargo, el nuevo llamado de la abogada lo cambió todo.

Aproximadamente a las 9:11 pm (CT), 31 minutos después de la primera llamada, los equipos médicos entraron al centro penitenciario con una ambulancia. Posteriormente, mientras los paramédicos trasladaban a Christa Pike al hospital, uno de ellos pidió confirmar que las autoridades penitenciarias supieran adónde la llevaban.

“Su recuperación no tiene precedentes médicos”

Christa Pike recibió la pena de muerte por el brutal asesinato de Colleen Slemmer en 1995. La mayor parte de ese tiempo, y siendo la única mujer en el corredor de la muerte, lo pasó en una celda de aislamiento. Fueron aproximadamente 27 años.

Un extenso análisis del caso, publicado en la Cornell Law School, acotó que la aislada celda de Pike estuvo junto a la sección de la prisión femenina “reservada para personas con enfermedades mentales graves o que se consideran un riesgo para sí mismas o para los demás debido a su comportamiento”.

Después de tres décadas en prisión, la propia Christa Pike había expresado que el día de su ejecución era un día feliz, de liberación. Sin embargo, no solo sobrevivió, sino que su recuperación “no tiene precedentes médicos”, según los abogados.

Los defensores, que presentaron una moción ante el Tribunal de Equidad del Condado de Davidson, dijeron estar agradecidos con los servicios de emergencia y el equipo médico del hospital. Afirmaron que Pike había sido tratada “como un ser humano y le han brindado una atención excepcional”.

Los abogados también dijeron en la moción que mantienen su solicitud al gobernador de Tennessee, Bill Lee, para que conmute la sentencia de muerte a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Incluso, el caso de Pike provocó que el estado ordenara la suspensión de otra ejecución, programada para el 3 de diciembre.

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