La Liguilla del Apertura 2026 y la Copa Intercontinental pondrán a prueba la profundidad de la plantilla escarlata, que todavía aspira a cerrar el año con más títulos

Toluca podría tener un calendario muy apretado en diciembre / Cortesía Toluca FC

La salida de Antonio Mohamed de Toluca ya tiene fecha, pero los Diablos Rojos todavía no pueden pensar en despedidas. El conjunto escarlata tiene por delante un cierre de 2026 que podría convertirse en uno de los más exigentes de su historia: pelear por el campeonato de la Liga MX y representar al futbol mexicano en la Copa Intercontinental. El calendario no da tregua y cada resultado puede modificar el camino del equipo mexiquense.

El ‘Turco’ dejará el banquillo escarlata cuando termine su participación en la Liguilla del Apertura 2026 y el torneo internacional, así lo dio a conocer en conferencia de prensa este martes por la tarde, respaldado por su directiva. Por eso, su despedida no depende únicamente de lo que suceda en la Liga MX. Mohamed todavía tiene objetivos deportivos importantes y la posibilidad de cerrar su etapa con una cosecha extraordinaria de títulos.

Toluca vs Atlas: el primer obstáculo para seguir con vida

El primer desafío será la serie de cuartos de final contra Atlas. El partido de ida se disputará este miércoles 25 de noviembre en el Estadio Nemesio Díez, mientras que la vuelta está programada para el sábado 28 en el Estadio Jalisco. Los escarlatas necesitan superar esta eliminatoria para mantener viva la posibilidad de conquistar otro campeonato de Liga MX.

Si Toluca elimina a los rojinegros, tendrá que disputar las semifinales del Apertura 2026, previstas para el 2 y 3 de diciembre (ida), y el 5 y 6 (vuelta). Aquí aparece el primer gran desafío logístico: una clasificación obligaría al equipo de Mohamed a combinar la exigencia de la Liguilla con la preparación de su viaje a Qatar. En cambio, si Atlas consigue la sorpresa, los Diablos quedarán fuera de la carrera por el título mexicano, pero todavía tendrán una cita internacional de enorme relevancia.

La Copa Intercontinental: tres partidos para alcanzar al PSG

La segunda competición pendiente es la Copa Intercontinental de la FIFA. Toluca debutará el 9 de diciembre en Doha, Qatar, en el llamado Derbi de las Américas, frente al campeón de la Copa Libertadores. El rival todavía no está definido, pues Palmeiras y Estudiantes de La Plata disputarán la final sudamericana el sábado 28 de noviembre en Montevideo.

El panorama internacional tiene tres escenarios. Si Toluca pierde el 9 de diciembre, terminará su participación en Qatar con un solo encuentro. Si gana, avanzará a la Copa Challenger, programada para el 12 de diciembre, donde enfrentará al Mamelodi Sundowns, campeón africano. Y si también supera al conjunto sudafricano, conseguirá el boleto para disputar la final intercontinental del 16 de diciembre frente al Paris Saint-Germain (PSG). No es un camino sencillo, pero representa una oportunidad histórica para el club mexicano.

En otras palabras, los Diablos podrían enfrentarse a tres campeones continentales en menos de ocho días. El primer objetivo será superar al representante de Sudamérica; después, imponerse al campeón de África y, finalmente, medirse con uno de los clubes más poderosos de Europa. Para Mohamed, esta competición también representa la posibilidad de despedirse con un triunfo internacional de alcance mundial.

¿Qué pasa con la final del Apertura 2026?

La tercera posibilidad está en el campeonato mexicano. Si Toluca consigue llegar a la final del Apertura 2026, la Liga MX tendrá que modificar su calendario para permitir que el equipo dispute la Copa Intercontinental. En ese escenario, los partidos por el título se trasladarían al 24 y 27 de diciembre, convirtiendo la Navidad en una cita decisiva para los aficionados escarlatas.

Si los Diablos quedan eliminados antes de la final, no habrá necesidad de ese aplazamiento por su participación en la serie por el campeonato. La final de Liga MX conservaría las fechas originales del 10 y 13 de diciembre. Esto significa que una derrota en semifinales podría cerrar anticipadamente sus aspiraciones nacionales, aunque Mohamed todavía tendría la oportunidad de competir por un título internacional en Qatar.

El escenario más exigente sería alcanzar la final del Apertura y, al mismo tiempo, avanzar hasta el último partido de la Copa Intercontinental. Si Toluca supera a Atlas, elimina a su rival en semifinales, llega a la final mexicana y además gana sus dos primeros compromisos en Qatar, podría disputar la final intercontinental contra el PSG el 16 de diciembre y regresar después para pelear por el campeonato mexicano el 24 y 27. Serían dos finales en ocho días, una prueba enorme para el plantel y su cuerpo técnico.

También existe un panorama menos favorable: quedar fuera de los cuartos de final ante Atlas y perder el Derbi de las Américas. En ese caso, Toluca terminaría su actividad competitiva de 2026 sin posibilidad de levantar otro trofeo. En cambio, podría despedir el año con un campeonato si consigue avanzar en cualquiera de las dos competiciones, o incluso protagonizar un cierre histórico si logra conquistar ambas.

La salida de Mohamed añade un componente emocional a este calendario. El argentino conquistó seis títulos con los escarlatas: dos campeonatos de Liga MX, una Concacaf Champions Cup, una Leagues Cup, un Campeón de Campeones y una Campeones Cup. Además, consiguió la clasificación al Mundial de Clubes de 2029. Su despedida, por tanto, no será una transición cualquiera para una institución que encontró en el ‘Turco’ a uno de los entrenadores más exitosos de su historia.

Ahora, el objetivo es terminar la historia con más páginas doradas. Toluca tiene la posibilidad de pelear nuevamente por el campeonato local, medir su nivel ante campeones de Sudamérica y África y, así poder enfrentarse al PSG. Mohamed ya anunció que no continuará para el Clausura 2027, pero todavía tiene varias semanas para ampliar su legado. Los Diablos no pueden permitirse distracciones, ya que el camino hacia su última gran celebración de 2026 apenas comienza.

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