El inglés apareció desde el banquillo para cambiar el partido en el Santiago Bernabéu y firmar una acción que le está dando la vuelta al mundo

Bellinhgam desató la locura con un golazo / Óscar del Pozo / AFP

Jude Bellingham volvió a demostrar su enorme calidad con una de esas jugadas que justifican el precio de una entrada. El mediocampista inglés marcó un gol espectacular ante el PSV Eindhoven en la Champions League, una volea desde fuera del área que levantó al público del Santiago Bernabéu y se convirtió en uno de los momentos más destacados de la victoria del Real Madrid por 5-1.

La acción llegó al minuto 60, cuando el conjunto blanco ya había conseguido empatar el encuentro. Bellingham, que comenzó el partido en el banquillo, ingresó después del descanso y necesitó pocos minutos para convertirse en protagonista. Un balón rechazado por la defensa neerlandesa quedó a su alcance fuera del área y el inglés hizo el resto.

Con una técnica extraordinaria, Bellingham mantuvo la pelota en el aire con varios toques, incluido un sombrero para acomodarla, antes de conectar una volea sin permitir que tocara el césped. El disparo salió hacia el poste contrario y dejó sin opciones al guardameta Matej Kovar. Una ejecución de enorme dificultad que combinó coordinación, precisión y una sangre fría reservada para los futbolistas diferentes.

El tanto significó el 2-1 para el Real Madrid y terminó de inclinar un partido que había comenzado cuesta arriba. El PSV se adelantó en el marcador al minuto 31 mediante un penalti convertido por Ivan Perisic, pero Federico Valverde igualó las acciones al 49′. Después apareció Bellingham para completar la remontada y abrir el camino de la goleada del conjunto merengue.

¿Puede competir Bellingham por el premio Puskás?

El gol ante el PSV también representó un nuevo registro para Bellingham en la máxima competición europea. Con esta anotación, el inglés llegó a 17 tantos en la Champions League durante su carrera; seis los consiguió cuando defendía los colores del Borussia Dortmund y 11 con el Real Madrid, una cifra que confirma su influencia ofensiva pese a desempeñarse como mediocampista.

La espectacularidad de la volea abrió inmediatamente el debate sobre su posible candidatura al premio Puskás, reconocimiento que entrega la FIFA al mejor gol del año. Muchos aficionados han colocado la anotación entre las más destacadas de esta edición de la Champions, e incluso ha surgido la comparación con algunas de las definiciones más recordadas de Zinedine Zidane. Todavía es pronto para anticipar un reconocimiento, pero la ejecución de Bellingham tiene argumentos de sobra para entrar en la terna, al igual que el gol que también fue marcado por Joao Félix en la Champions asiática.

“No tengo ni idea de qué hice, pero no sé. Tenía buena posición y simplemente he tirado”, declaró el futbolista inglés al término del encuentro. De igual modo, al cuestionarle sobre las comparaciones con Zidane, respondió: “Es algo importante para mí, pero creo que Zidane es mucho mejor que yo. Tiene mucho más elegancia y es mi ídolo”.

Con el 5-1 definitivo, el Real Madrid no solamente consiguió una victoria importante en su camino europeo; también disfrutó de una exhibición individual que recordó por qué Bellingham es uno de los futbolistas más determinantes de su generación. Su volea ante el PSV tiene todos los ingredientes para permanecer entre las imágenes inolvidables de esta Champions League.

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